राजस्थान के कोटा जिले के रामगंजमंडी क्षेत्र में ताकली बांध से विस्थापित परिवारों की परेशानियां थमने का नाम नहीं ले रही और उनका समाधान भी होता नजर नहीं आ रहा है. रघुनाथपुरा और नुरपुरा गांवों में गंभीर पेयजल संकट बढ़ गया है, जिससे ग्रामीणों का सब्र अब टूटता दिखाई दे रहा है. पेयजल आपूर्ति की उचित और स्थायी व्यवस्था की मांग को लेकर सैकड़ों ग्रामीण बीते तीन दिनों से लिंक रोड पर धरने पर बैठे हुए हैं. इस प्रदर्शन के कारण क्षेत्र में आवागमन भी प्रभावित हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद ग्रामीण अपनी मांगों पर डटे हुए हैं.

पहले टैंकरों के माध्यम से होती थी पानी की आपूर्ति, मगर अब वो भी बांद

ग्रामीणों का कहना है कि पहले टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जा रही थी, जिससे किसी तरह काम चल रहा था, लेकिन अब वह व्यवस्था भी अचानक बंद कर दी गई है. इससे हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं. इसके अलावा, पेयजल आपूर्ति के लिए जो पाइपलाइन बिछाई गई थी, वह कई जगह से क्षतिग्रस्त पड़ी हुई है. ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने इस समस्या को लेकर कई बार संबंधित विभाग को अवगत कराया, लेकिन मरम्मत के नाम पर उन्हें सिर्फ आश्वासन ही दिए गए और जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ.

अधिकारियों के बातचीत के बाद भी आंदोलन जारी

ग्रामीणों ने यह भी बताया कि क्षेत्र में पानी की एक टंकी का निर्माण तो कर दिया गया है, लेकिन आज तक उससे नियमित जलापूर्ति शुरू नहीं की गई. टंकी होने के बावजूद पानी न मिलना ग्रामीणों के लिए समझ से परे है. मजबूरी में लोगों को दूर-दराज के इलाकों से पानी लाकर अपनी जरूरतें पूरी करनी पड़ रही हैं. इसका सबसे ज्यादा असर महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों पर पड़ रहा है, जिन्हें पानी लाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है.

विस्थापन के बाद से ही इन गांवों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव बना हुआ है, जिससे ग्रामीणों का जीवन यापन कठिन होता जा रहा है. पेयजल संकट ने उनकी परेशानियों को और बढ़ा दिया है. सूचना मिलने पर संबंधित विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत कर स्थिति को संभालने का प्रयास किया, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया है. इसी वजह से ग्रामीण अपनी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कह रहे हैं.