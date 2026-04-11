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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानKota News: बेटी के प्रेम विवाह के लेकर परिजनों को फूटा गुस्सा, दामाद समेत कई लोगों पर किया जानलेवा हमला

Kota News: बेटी के प्रेम विवाह के लेकर परिजनों को फूटा गुस्सा, दामाद समेत कई लोगों पर किया जानलेवा हमला

Kota News: कोटा में बेटी के प्रेम विवाह के नाराज लड़की के परिजनों ने दामाद और अन्य सदस्यों पर जानलेवा हमला कर दिया. इस हमले में लड़का पक्ष के कई लोग घायल हुए हैं.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 11 Apr 2026 02:36 PM (IST)
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राजस्थान के कोटा में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां बेटी के प्रेम विवाह से नाराज परिवार वालों ने ससुराल पक्ष पर हमला कर दिया. इस हमले में लाठी-डंडों के साथ-साथ तलवारों का भी इस्तेमाल किया गया, जिससे कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो पूरे घटनाक्रम की भयावहता को दिखाता है.

दरअसल, यह मामला आरके पुरम थाना क्षेत्र के आवली रोजड़ी गणपति विहार इलाके का है. बताया जा रहा है कि 24 मार्च 2026 को विशाल और तनिषा ने प्रेम विवाह किया था. दोनों बालिग थे और अपनी मर्जी से शादी की थी. शादी के बाद लड़की ने अपने परिजनों के खिलाफ थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने लड़की पक्ष को किसी भी विवाद से दूर रहने की हिदायत दी थी.

लड़की के परिजनों ने लड़के परिवार पर किया हमला

हालांकि, पुलिस की हिदायत के बावजूद 8 अप्रैल को लड़की के परिवार वालों ने गुस्से में आकर लड़के के घर पर हमला बोल दिया. आरोप है कि परिवार के कई लोग लाठी, सरिये और तलवार लेकर ससुराल पहुंचे और घर में घुसकर लोगों को बाहर निकालकर मारपीट शुरू कर दी.

हमले में युवक की मां-पिता सहित अन्य परिजन घायल

हमले के दौरान तलवार से भी वार किए गए, जिसमें विशाल की मां पूजा गंभीर रूप से घायल हो गईं. उनके सिर में 11 टांके लगाने पड़े, हाथ में फ्रैक्चर हुआ और वायर डालनी पड़ी. वहीं विशाल के पिता विक्की के सिर में भी 5 टांके आए हैं और उन्हें गहरी चोटें आई हैं. अन्य परिजनों को भी चोटें पहुंची हैं.

पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी

हमलावरों ने घर के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया और वारदात के बाद मौके से फरार हो गए. घटना के बाद घायल परिवार थाने पहुंचा, जहां पुलिस ने पहले इलाज कराने की सलाह दी. बाद में 9 अप्रैल को मामला दर्ज कर घायलों का मेडिकल कराया गया और बयान लिए गए. फिलहाल, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है. वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि हमलावर सोशल मीडिया पर भी लगातार धमकियां दे रहे हैं, जिससे वे दहशत में है.

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Published at : 11 Apr 2026 02:36 PM (IST)
Tags :
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