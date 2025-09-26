हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan: जोधपुर में आवारा पशुओं का आतंक, सांड में महिला को हवा में उछाला, हालत नाजुक

Rajasthan: जोधपुर में आवारा पशुओं का आतंक, सांड में महिला को हवा में उछाला, हालत नाजुक

Rajasthan News: जोधपुर में आवारा सांड ने महिला पर हमला किया. इलाके में दहशत का माहौल है. लोग नगर निगम की लापरवाही पर सवाल उठा रहे हैं और कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं.

By : करनपुरी, जोधपुर | Edited By: जान्हवी सिंह | Updated at : 26 Sep 2025 05:25 PM (IST)
राजस्थान के दूसरे बड़े शहर जोधपुर में आप सड़क से गुजर रहे हैं, तो थोड़ा सावधान हो जाएं. यहां पर आवारा पशुओं का आतंक किस कदर है, इसका एक घटना का CCTV वीडियो सामने आया है. उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो, जोधपुर के मंडोर पुलिस थाना क्षेत्र के गोकुल जी के प्याऊ के पास का क्षेत्र का है. जोधपुर शहर में आवारा पशुओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, और नगर निगम की लापरवाही से लोगों की जान खतरे में पड़ने लगी है.

महिला गंभीर रूप से घायल 

ताजा मामला चैनपुरा बावड़ी, गोकुल जी की प्याऊ क्षेत्र का है, जहां एक आवारा सांड ने अचानक एक महिला पर हमला कर दिया. घटना मंगलवार सुबह की बताई जा रही है. महिला सरोज गहलोत रोज की तरह अपने काम से बाहर निकली थीं, तभी सड़क पर खड़े सांड ने उन पर धावा बोल दिया.

CCTV फुटेज में साफ दिख रहा है कि सांड ने महिला को सींगों से उठाकर जोर से फेंक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं. आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और किसी तरह महिला को अस्पताल पहुंचाया. उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है.

घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल

इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. स्थानीय लोगों का कहना है कि आवारा सांड और पशु आए दिन गलियों और सड़कों पर घूमते रहते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है. कई बार नगर निगम से शिकायत की गई, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.

क्षेत्रवासियों ने कहा कि नगर निगम की लापरवाही से आए दिन लोग चोटिल हो रहे हैं और अब मामला जानलेवा हमले तक पहुंच चुका है. लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही आवारा पशुओं को पकड़ने और सड़क से हटाने की कार्रवाई नहीं की गई, तो वे नगर निगम के खिलाफ आंदोलन करेंगे.

यह घटना एक बार फिर नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल खड़े करती है कि बार-बार शिकायतों के बावजूद आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है.

About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
Published at : 26 Sep 2025 05:16 PM (IST)
Jodhpur News RAJASTHAN NEWS
