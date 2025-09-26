Rajasthan: जोधपुर में आवारा पशुओं का आतंक, सांड में महिला को हवा में उछाला, हालत नाजुक

राजस्थान के दूसरे बड़े शहर जोधपुर में आप सड़क से गुजर रहे हैं, तो थोड़ा सावधान हो जाएं. यहां पर आवारा पशुओं का आतंक किस कदर है, इसका एक घटना का CCTV वीडियो सामने आया है. उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो, जोधपुर के मंडोर पुलिस थाना क्षेत्र के गोकुल जी के प्याऊ के पास का क्षेत्र का है. जोधपुर शहर में आवारा पशुओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, और नगर निगम की लापरवाही से लोगों की जान खतरे में पड़ने लगी है.

महिला गंभीर रूप से घायल

ताजा मामला चैनपुरा बावड़ी, गोकुल जी की प्याऊ क्षेत्र का है, जहां एक आवारा सांड ने अचानक एक महिला पर हमला कर दिया. घटना मंगलवार सुबह की बताई जा रही है. महिला सरोज गहलोत रोज की तरह अपने काम से बाहर निकली थीं, तभी सड़क पर खड़े सांड ने उन पर धावा बोल दिया.

CCTV फुटेज में साफ दिख रहा है कि सांड ने महिला को सींगों से उठाकर जोर से फेंक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं. आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और किसी तरह महिला को अस्पताल पहुंचाया. उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है.

घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल

इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. स्थानीय लोगों का कहना है कि आवारा सांड और पशु आए दिन गलियों और सड़कों पर घूमते रहते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है. कई बार नगर निगम से शिकायत की गई, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.

क्षेत्रवासियों ने कहा कि नगर निगम की लापरवाही से आए दिन लोग चोटिल हो रहे हैं और अब मामला जानलेवा हमले तक पहुंच चुका है. लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही आवारा पशुओं को पकड़ने और सड़क से हटाने की कार्रवाई नहीं की गई, तो वे नगर निगम के खिलाफ आंदोलन करेंगे.

यह घटना एक बार फिर नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल खड़े करती है कि बार-बार शिकायतों के बावजूद आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है.