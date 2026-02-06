जोधपुर की मुख्य सड़कों पर ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने जिम्मेदारों की नींद उड़ा दी. निजी स्कूलों के छात्र फेयरवेल पार्टी के बाद मस्ती के नाम पर मुख्य चौराहों को स्टंट जोन बनाते नजर आए. फेयरवेल पार्टी के बाद मस्ती के नाम खुलेआम सड़को पर स्टंट करते हुए वीडियो नजर आए.

स्कूल परिसर से लेकर पांचबत्ती स्थित पोलो ग्राउंड तक निकला यह काफिला शहर की व्यस्त सड़कों से होकर गुजारा. जहां छात्रों ने बाइकों पर खतरनाक स्टंट, हूटिंग, तेज रफ्तार और लापरवाही भरा ड्राइविंग खुलेआम की.

ट्रैफिक नियमों की बीच सड़क पर उड़ाई धज्जियां

शहर के कई प्रमुख चौराहों पर यह नजारा आम लोगों के लिए डरावना बन गया. राहगीर, वाहन चालक और यहां तक कि स्कूली बच्चों की खुद की जान भी खतरे में पड़ती दिखी. चौंकाने वाली बात यह रही कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कहीं भी ट्रैफिक पुलिस या प्रशासन की मौजूदगी नजर नहीं आई.

एक हादसा और मातम में बदल सकता था जश्न

जिस उम्र में अनुशासन और जिम्मेदारी सिखाई जानी चाहिए, उसी उम्र में इस तरह की बेलगाम आजादी किसी बड़ी दुर्घटना को दावत दे सकती है. सवाल यह भी उठता है कि क्या स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों की कोई जवाबदेही नहीं बनती है.

वीडियो वायरल के बाद क्या प्रशासन करेगा कार्रवाई

शहर की सड़कों पर खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ती रहीं, लेकिन न चालान हुआ और न रोक-टोक. अब देखना यह होगा कि वीडियो सामने आने के बाद पुलिस और शिक्षा विभाग कोई सख्त कदम उठाता है या फिर अगली घटना का इंतजार किया जाएगा. मस्ती जरूरी है, मगर जान से बढ़कर नहीं. अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, तो ऐसी फेयरवेल के नाम पर मस्ती भारी न पड़ जाए.

