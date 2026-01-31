राजस्थान में पटवारी का स्वैग, चारपाई पर लेट ले रहे फैसला...पैसे का भी आरोप, सामने आया वीडियो

जोधपुर जिले की पंचायत समिति चामू की ग्राम पंचायत प्रहलादपुरा से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है. वीडियो में एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आता है. बनियान पहने एक व्यक्ति चारपाई पर आराम से लेटा है, जबकि उसके सामने बैठे 5-7 लोग कागजों के साथ रुपयों की गिनती करते नजर आते हैं. कुछ ही पल बाद वही नकदी चारपाई पर लेटे व्यक्ति को सौंप दी जाती है.

वीडियो ने जैसे ही सोशल मीडिया पर दस्तक दी, पूरे क्षेत्र में खलबली मच गई. दावा किया जा रहा है कि वीडियो में नजर आ रहा शख्स ग्राम पंचायत प्रहलादपुरा का पटवारी दिनेश कुमार है. बताया जा रहा है कि यह पूरा घटनाक्रम एक कमरे के भीतर का है, जहां बाकायदा बैठक लगाकर रुपये इकट्ठा किए जा रहे हैं.

वीडियो वायरल के बाद प्रशासन की उड़ गई नींद

हालांकि वीडियो को लेकर यह भी चर्चा है कि यह करीब दो साल पुराना है, लेकिन वायरल होते ही प्रशासन की नींद उड़ गई. सवाल यह उठ रहा है कि अगर वीडियो पुराना था, तो अब तक चुप्पी क्यों और अगर चंदा था, तो सरकारी पद पर रहते हुए इस तरह पैसे लेना कितना सही.

पटवारी को कारण बताओ जारी किया नोटिस

मामले को गंभीरता से लेते हुए बालेसर उपखंड अधिकारी भवानीसिंह चारण ने पटवारी दिनेश कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है. एसडीओ ने स्पष्ट किया कि वीडियो की सच्चाई, परिस्थिति और भूमिका की जांच की जा रही है. पटवारी के जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी.

गोवंश सेवा के लिए था सब कुछ- पटवारी

वहीं, आरोपों से घिरे पटवारी दिनेश कुमार ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि यह वीडियो उस समय का है. जब ग्राम पंचायत प्रहलादपुरा की गौशाला की चारदीवारी निर्माण और पंजीयन के लिए ग्रामीणों से चंदा जुटाया जा रहा था. उनका दावा है कि एक-एक रुपया गोवंश संरक्षण और गौशाला विकास के लिए लिया गया न कि किसी अवैध वसूली के लिए.

सवालों के घेरे में अब व्यवस्था

फिलहाल वीडियो ने पंचायत व्यवस्था, पारदर्शिता और सरकारी कर्मचारियों की भूमिका पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. क्या यह सचमुच गौसेवा का चंदा था? या फिर वीडियो ने अवैध वसूली की एक परत खोल दी है.

