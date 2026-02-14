जोधपुर में बीच सड़क उतरी 'आशिकी', स्कूटी सवार युवती ने युवक को चप्पलों से पीटा

राजस्थान के जोधपुर जिले से एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने वैलेंटाइन वीक की चमक-दमक के बीच समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है. 'किस डे' के मौके पर एक युवक ने खुलेआम अपनी ‘आशिकी’ दिखाने की कोशिश की, लेकिन यह कोशिश उसके लिए भारी पड़ गई.

मेडिकल चौराहे के पास बीच सड़क पर एक युवती ने युवक की हरकत का कड़ा जवाब देते हुए उसकी जमकर धुनाई कर दी. घटना देखते ही देखते लोगों की भीड़ जुट गई और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. यह मामला न सिर्फ सार्वजनिक मर्यादा पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि जबरन दिखाए गए प्रेम का समाज में कोई स्थान नहीं है.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, घटना जोधपुर के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक मेडिकल चौराहे की है. एक युवती अपनी स्कूटी पर जा रही थी, तभी एक युवक ने उसे रोकने की कोशिश की. युवक ने न सिर्फ युवती की स्कूटी की चाबी निकाल ली, बल्कि उसे बीच सड़क पर चॉकलेट ऑफर करते हुए प्रपोज कर दिया.

युवक की इस हरकत से युवती आग बबूला हो गई. उसने बिना वक्त गवाए बीच सड़क पर ही युवक को पकड़ लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी. युवती ने युवक को चप्पलों से पीटा और उसी की लाई हुई चॉकलेट उसे जबरन खिला-खिलाकर उसकी 'आशिकी' का भूत उतार दिया.

भीड़ ने भी दिया युवती का साथ

हंगामे को देखकर सड़क पर राहगीरों का मजमा लग गया. जब लोगों को युवक की करतूत का पता चला, तो वहां मौजूद अन्य लोगों ने भी युवती का सहयोग किया और युवक को सबक सिखाया. काफी देर तक चले इस ड्रामे के दौरान युवक हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा.

घटना का वीडियो वायरल

इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में स्पष्ट देखा जा सकता है कि युवती किस तरह युवक का कॉलर पकड़कर उसे सबक सिखा रही है. व्यस्त सड़क होने के कारण कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ.

