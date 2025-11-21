राजस्थान के मंत्री का आरोप- 'कांग्रेस हिंदू विरोधी, धर्म परिवर्तन करने वालों का करती है बचाव'

राजस्थान में धर्म परिवर्तन कानून पर फिर से सियासी घमासान छिड़ गया है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजस्थान सरकार से जवाब तलब किए जाने के बाद फिर से सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है. राज्य के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने धर्म परिवर्तन कानून को लेकर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है, इस कानून को लेकर सवाल खड़े करती है और इसका विरोध करने की बात करती है.

गृह राज्य मंत्री का कांग्रेस पर आरोप

गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने राज्य में तीन हफ्ते पहले ही लागू हुए धर्म परिवर्तन कानून को लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को आड़े हाथों लिया है और कहा कि वह धर्म परिवर्तन कराने वालों का बचाव करना चाहते हैं. चाहते हैं कि गलत तरीके से डरा धमकाकर, दबाव बनाकर या लालच देकर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन होता रहे. उनकी मानसिकता ही हिंदू विरोध की है, इसीलिए वह अपने कार्यकर्ताओं से इस कानून का विरोध करने की बात करते हैं.

विदेशी ताकतें और कानून के सख्त पालन की जरूरत

गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चाहे जितना ही विरोध कर ले, लेकिन धर्म परिवर्तन को लेकर अब इस नए कानून के सहारे सख्ती से निपटा जाएगा. गलत तरीके से कराए जाने वाले धर्म परिवर्तन को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उनके मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा के सत्र के दौरान भी इसका विरोध किया था. उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन के काम में विदेशी ताकतें लगी रहती हैं और इसे फंडिंग करती हैं. सुप्रीम कोर्ट ने धर्म परिवर्तन कानून को लेकर राजस्थान सरकार से जो जवाब मांगा है, उसका अध्ययन किया जाएगा और कोर्ट को बताया जाएगा कि राजस्थान में सख्त कानून की जरूरत क्यों थी. इस कानून के लागू होने के बाद अब किस तरह का बदलाव देखने को मिलेगा.