राजस्थान के जालोर जिले में स्थित आहोर थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जिसने पूरे इलाके में डर और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है. देर रात एक युवक द्वारा घर में घुसकर युवती से दुष्कर्म का प्रयास किए जाने की कोशिश ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया. जब युवती ने साहस दिखाते हुए विरोध किया और शोर मचाया, तो घर के लोग उसकी मदद के लिए बाहर आए.

जानकारी के अनुसार, इसी दौरान आरोपी ने हिंसक रूप अपनाते हुए युवती के मामा पर लाठी से हमला कर दिया. जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. इस हमले में दो अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए. वारदात के बाद गांव में दहशत फैल गई, वहीं पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.

क्या है पूरा मामला

बताया जा रहा है कि युवती के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसका मामा और परिवार के दो अन्य सदस्य कमरे में पहुंचे. इस दौरान आरोपी अशोक ने गुस्से में आकर युवती के मामा के सिर पर ताबड़तोड़ लाठी से वार कर दिए. हमले में मामा गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े. बीच-बचाव में आए दो अन्य लोग भी हमले में चोटिल हो गए.

घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज

घटना के बाद परिजनों ने घायल अवस्था में मामा को तुरंत आहोर के राजकीय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया. सूचना मिलते ही आहोर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कराई. वहीं घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है.

पुलिस ने आरोपी अशोक को किया गिरफ्तार

परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी अशोक कुमार को हिरासत में ले लिया है. पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में घर में घुसकर दुष्कर्म के प्रयास और मारपीट की पुष्टि हुई है. मामले में विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और पूरे घटनाक्रम की गहन जांच की जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जाएगी और दोषी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

ये भी पढ़िए- 'मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता', पाकिस्तान के खिलाफ बेटे की शानदारी पारी पर भावुक हुए ईशान किशन के पिता