जयपुर: स्कूल में छात्रा की मौत का CCTV फुटेज आया सामने, वीडियो देखकर उठ रहे कई सवाल

जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में 12 साल की छात्रा अमायरा की 5वीं मंजिल से गिरकर मौत के मामले में नया मोड़ सामने आया है. अब CCTV फुटेज से यह साफ हुआ है कि छात्रा ने खुद ही बाउंड्री वॉल और रेलिंग पर चढ़कर छलांग लगाई थी. हालांकि इस वीडियो में शुरुआत में एक और व्यक्ति की झलक भी दिख रही है, जिससे मामले ने नया मोड़ ले लिया है. पुलिस अब इस व्यक्ति की पहचान कर रही है ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके.

फुटेज के मुताबिक, अमायरा पहले स्कूल की बाउंड्री वॉल पर चढ़ती है और फिर लोहे की रेलिंग पर बैठ जाती है. कुछ पल बाद वह नीचे छलांग लगा देती है. वीडियो में यह भी दिखता है कि वह गिरने से ठीक पहले रेलिंग को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ जाता है. 5वीं मंजिल से गिरने के कारण उसके सिर और पसलियों में गंभीर चोटें आती हैं, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है. हालांकि अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि अमायरा ने ऐसा कदम क्यों उठाया.

जांच के घेरे में स्कूल प्रशासन

घटना के बाद यह चर्चा थी कि किसी टीचर ने अमायरा को डांटा था, जिससे वह तनाव में थी, लेकिन न तो परिवार और न ही स्कूल प्रशासन ने इसकी पुष्टि की है. पुलिस जांच में अब यह भी सामने आया है कि घटना के तुरंत बाद स्कूल स्टाफ ने घटनास्थल की सफाई करा दी थी. जिस जगह अमायरा गिरी थी, वहां पानी डलवाकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई. इतना ही नहीं, घटना के बाद स्कूल की प्रिंसिपल और मैनेजर भी सामने नहीं आए. इससे प्रशासन की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

लोगों में गुस्सा, शिक्षा विभाग ने बनाई जांच कमेटी

यह घटना जयपुर के मानसरोवर क्षेत्र के शिप्रा पथ स्थित नीरजा मोदी स्कूल की है, जहां यह हादसा दोपहर करीब डेढ़ बजे हुआ. छात्रा ने आखिरी पीरियड में वॉशरूम जाने की बात कही थी और इसके बाद वह पांचवी मंजिल से नीचे कूद गई. परिवार ने स्कूल पर लापरवाही और साक्ष्य मिटाने के गंभीर आरोप लगाए हैं. लोगों में घटना को लेकर आक्रोश है और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है. शिक्षा विभाग ने उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित की है, जबकि पुलिस ने भी स्कूल प्रशासन से पूछताछ शुरू कर दी है. छात्रा का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है.

अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के शुरुआती हिस्से में दिख रहे उस व्यक्ति की पहचान कर रही है जो घटना से कुछ सेकंड पहले अमायरा के पास दिखाई दिया था. सवाल यही है कि वह व्यक्ति कौन था और क्या उसकी मौजूदगी का इस घटना से कोई संबंध है. फुटेज से अमायरा की छलांग का सच तो सामने आ गया है, लेकिन उसकी मौत की असली वजह अब भी रहस्य बनी हुई है.