गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान में 3 नगर निगमों के मेयर चुनाव टले, EVM खराबी से अटका नतीजा

राजस्थान में 3 नगर निगमों के मेयर चुनाव टले, EVM खराबी से अटका नतीजा

राजस्थान में जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव टाल दिए गए हैं.कुछ बूथों पर ईवीएम मशीनों में आई खराबी की वजह से ये फैसला लिया गया. कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए हैं.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 15 Sep 2026 10:27 AM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान में नगर निकाय चुनावों के नतीजों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. राजधानी जयपुर समेत तीन नगर निगमों में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव फिलहाल टाल दिए गए हैं. इसके साथ ही एक नगर पालिका में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव भी स्थगित कर दिए गए हैं. राज्य निर्वाचन आयोग ने इन चारों नगरीय निकायों के चुनाव आगामी आदेश तक स्थगित करने के निर्देश दिए हैं.

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नगर निगम जयपुर, नगर निगम जोधपुर, नगर निगम कोटा और नगरपालिका सुकेत के संबंध में यह आदेश जारी किया गया है. इन नगर निगमों में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना था, जबकि सुकेत नगर पालिका में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाने थे.

यह भी पढ़ें: सीकर नगर परिषद में कांग्रेस का दबदबा, 38 वार्ड जीते; BJP को 22 सीटें

ईवीएम में तकनीकी खराबी से कुछ नतीजे अटके

आयोग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, आज मतगणना के दौरान कुछ बूथों की ईवीएम में तकनीकी खराबी के कारण उनके परिणाम जारी नहीं हो पाए. इन बूथों के परिणाम सामने नहीं आने की वजह से चारों नगरीय निकायों के चुनाव परिणाम अभी पूरी तरह घोषित नहीं हो सके हैं.

जब तक सभी बूथों के परिणाम घोषित नहीं होते, तब तक इन निकायों में मेयर-डिप्टी मेयर और अध्यक्ष-उपाध्यक्ष पद के चुनाव कराना संभव नहीं है. इसी वजह से निर्वाचन आयोग ने फिलहाल इन चुनावों को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया है.

कांग्रेस ने उठाए सवाल, डोटासरा ने सरकार पर लगाया आरोप

चार निकायों में प्रमुख और उप प्रमुख के चुनाव टलने के बाद राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है. कांग्रेस ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े किए हैं. कांग्रेस का कहना है कि एक देश-एक चुनाव का दावा करने वाली बीजेपी के शासन में ईवीएम ही खराब हो रही हैं.

कांग्रेस ने ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर भी सवाल उठाए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य निर्वाचन आयोग पर सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है. कांग्रेस ने पूरे मामले में स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है.

अब सभी की नजर राज्य निर्वाचन आयोग के अगले आदेश पर है. आयोग की ओर से बाद में नई तारीख जारी की जाएगी। इसके बाद ही जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगमों में मेयर-डिप्टी मेयर और सुकेत नगर पालिका में अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के चुनाव हो सकेंगे.

यह भी पढ़ें: डूंगरपुर में BJP की बाड़ेबंदी जारी, शपथ के बाद बस में रवाना हुए पार्षद

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
Read More
Published at : 15 Sep 2026 10:27 AM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
Rajasthan Nikay Chunav Result: राजस्थान के युवाओं ने फिर जताया PM मोदी पर भरोसा- CM भजनलाल शर्मा
राजस्थान के युवाओं ने फिर जताया PM मोदी पर भरोसा- CM भजनलाल शर्मा
राजस्थान
सीकर नगर परिषद में कांग्रेस का दबदबा, 38 वार्ड जीते; BJP को 22 सीटें
सीकर नगर परिषद में कांग्रेस का दबदबा, 38 वार्ड जीते; BJP को 22 सीटें
राजस्थान
डूंगरपुर में BJP की बाड़ेबंदी जारी, शपथ के बाद बस में रवाना हुए पार्षद
डूंगरपुर में BJP की बाड़ेबंदी जारी, शपथ के बाद बस में रवाना हुए पार्षद
राजस्थान
राजस्थान में कांग्रेस के 15 साल पुराने गढ़ पर AAP का कब्जा, 31 वार्ड जीते
राजस्थान में कांग्रेस के 15 साल पुराने गढ़ पर AAP का कब्जा, 31 वार्ड जीते
Advertisement

वीडियोज

Gurugram Accident Viral Video: गुरुग्राम की फीयर फाइल्स ! | ABP News | Sansani
Gujarat के Vadodra से कंपा देने वाली खबर..पानी से भरा सड़क.. गड्ढे में गिरी महिला और फिर..
Gurugram Accident Viral Video: गुरुग्राम में ना महिलाएं सुरक्षित ना 'वॉर वेटरन'! | Janhit | Delhi
Jaipur में चमत्कारी मेंहदी के लिए मारामारी !। Janhit With Chitra Tripathi
BRICS Summit के घोषणा पत्र का असर !, पीछे हटा चीन !। ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
IPS बुशरा के इंशाअल्लाह कहने पर बवाल, महुआ बोलीं- 'मुस्लिम अधिकारी को...'
IPS बुशरा के इंशाअल्लाह कहने पर बवाल, महुआ बोलीं- 'मुस्लिम अधिकारी को...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा का दलित महासम्मेलन आगरा से शुरू क्यों? जानें अखिलेश यादव का प्लान
सपा का दलित महासम्मेलन आगरा से शुरू क्यों? जानें अखिलेश यादव का प्लान
इंडिया
कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार का दावा, 'ट्रंप ने हमारी नकल की'
कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार का दावा, 'ट्रंप ने हमारी नकल की'
क्रिकेट
किसके नाम है T20I में सबसे तेज अर्धशतक, वैभव-अभिषेक के लिए भी मुश्किल है ये रिकॉर्ड तोड़ना
किसके नाम है T20I में सबसे तेज अर्धशतक, वैभव-अभिषेक के लिए भी मुश्किल है ये रिकॉर्ड तोड़ना
बॉलीवुड
पहले क्या करती थीं रिद्धिमा कपूर? 45 की उम्र में किया था बॉलीवुड डेब्यू
पहले क्या करती थीं रिद्धिमा कपूर? 45 की उम्र में किया था बॉलीवुड डेब्यू
इंडिया
'बड़ी मुसीबत में हूं...', केरल से घूमने गई अरुणिमा, अफगानिस्तान में गिरफ्तार
'बड़ी मुसीबत में हूं...', केरल से घूमने गई अरुणिमा, अफगानिस्तान में गिरफ्तार
बिहार
बिहार के बाढ़ पीड़ितों को बड़ी राहत, CM सम्राट आज खाते में भेजेंगे 7 हजार रुपये
बिहार के बाढ़ पीड़ितों को बड़ी राहत, CM सम्राट आज खाते में भेजेंगे 7 हजार रुपये
ट्रेंडिंग
बप्पा के लिए बना 24 कैरेट सोने वाला मोदक, कीमत जान उड़ जाएंगे होश
बप्पा के लिए बना 24 कैरेट सोने वाला मोदक, कीमत जान उड़ जाएंगे होश
ENT LIVE
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
Karan Kundrra Takes A Dig At Elvish Yadav & Tejasswi Prakash’s Viral Clash
ENT LIVE
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
ENT LIVE
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
ENT LIVE
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
Embed widget