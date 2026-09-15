राजस्थान में 3 नगर निगमों के मेयर चुनाव टले, EVM खराबी से अटका नतीजा

राजस्थान में नगर निकाय चुनावों के नतीजों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. राजधानी जयपुर समेत तीन नगर निगमों में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव फिलहाल टाल दिए गए हैं. इसके साथ ही एक नगर पालिका में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव भी स्थगित कर दिए गए हैं. राज्य निर्वाचन आयोग ने इन चारों नगरीय निकायों के चुनाव आगामी आदेश तक स्थगित करने के निर्देश दिए हैं.

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नगर निगम जयपुर, नगर निगम जोधपुर, नगर निगम कोटा और नगरपालिका सुकेत के संबंध में यह आदेश जारी किया गया है. इन नगर निगमों में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना था, जबकि सुकेत नगर पालिका में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाने थे.

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ईवीएम में तकनीकी खराबी से कुछ नतीजे अटके

आयोग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, आज मतगणना के दौरान कुछ बूथों की ईवीएम में तकनीकी खराबी के कारण उनके परिणाम जारी नहीं हो पाए. इन बूथों के परिणाम सामने नहीं आने की वजह से चारों नगरीय निकायों के चुनाव परिणाम अभी पूरी तरह घोषित नहीं हो सके हैं.

जब तक सभी बूथों के परिणाम घोषित नहीं होते, तब तक इन निकायों में मेयर-डिप्टी मेयर और अध्यक्ष-उपाध्यक्ष पद के चुनाव कराना संभव नहीं है. इसी वजह से निर्वाचन आयोग ने फिलहाल इन चुनावों को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया है.

कांग्रेस ने उठाए सवाल, डोटासरा ने सरकार पर लगाया आरोप

चार निकायों में प्रमुख और उप प्रमुख के चुनाव टलने के बाद राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है. कांग्रेस ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े किए हैं. कांग्रेस का कहना है कि एक देश-एक चुनाव का दावा करने वाली बीजेपी के शासन में ईवीएम ही खराब हो रही हैं.

कांग्रेस ने ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर भी सवाल उठाए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राज्य निर्वाचन आयोग पर सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है. कांग्रेस ने पूरे मामले में स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है.

अब सभी की नजर राज्य निर्वाचन आयोग के अगले आदेश पर है. आयोग की ओर से बाद में नई तारीख जारी की जाएगी। इसके बाद ही जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगमों में मेयर-डिप्टी मेयर और सुकेत नगर पालिका में अध्यक्ष-उपाध्यक्ष के चुनाव हो सकेंगे.

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