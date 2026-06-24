राजस्थान: गोविंद सिंह डोटासरा बोले- कोटा प्रसूता मौत, नकली दवाएं और बीज घोटाले पर CM गंभीर नहीं

राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी(PCC) मुख्यालय में बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कोटा में प्रसूताओं की मौत, नकली दवाइयों, नकली बीज घोटाले और सीमा क्षेत्रों में कार्रवाई जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा.

डोटासरा ने कोटा में प्रसूताओं की मौत के मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि इस पर मंत्री का बयान बचकाना है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में नकली दवाइयों का खेल चल रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री इस पूरे विषय पर गंभीर नहीं हैं. डोटासरा ने चेतावनी दी कि जनता इस मुद्दे पर आक्रोशित है और कांग्रेस इसे जोर-शोर से उठाएगी.

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बॉर्डर कार्रवाई पर सख्ती, पारदर्शिता की मांग

सीमा क्षेत्रों में बिना नोटिस की गई प्रशासनिक कार्रवाई पर डोटासरा ने कहा कि यह गैरकानूनी है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कार्रवाई आतंकवाद या सुरक्षा कारणों से हो रही है तो कांग्रेस सरकार के साथ खड़ी होगी, लेकिन यदि धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए की जा रही है तो कांग्रेस इसका विरोध करेगी. उन्होंने पारदर्शिता की कमी पर चिंता जताई.

किरोड़ी लाल मीणा पर तंज, नकली बीज घोटाले का मुद्दा

कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा द्वारा लगाए गए आरोपों पर डोटासरा ने कहा, “चोर कोतवाली को डांटे” वाली स्थिति बन गई है. उन्होंने बीकानेर नकली बीज प्रकरण में मंत्री से जुड़े लोगों पर आरोप लगाते हुए कहा कि करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है. डोटासरा ने मंत्री से मांग की कि यदि वे ईमानदार हैं तो मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपने सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई कराएं. उन्होंने डीजीपी से भी निष्पक्ष जांच कराने की मांग की.

UCC पर बोले- भाजपा के पास जनता के मुद्दे नहीं बचे

समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर डोटासरा ने कहा कि भाजपा सरकार के पास जनता के मुद्दों पर काम करने के बजाय केवल राजनीतिक और वैचारिक एजेंडे बचे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 12 वर्षों में भाजपा ने आम जनता के हित में कोई ठोस काम नहीं किया. सरकार यूसीसी, सीमा विवाद, विपक्ष तोड़ने और ईडी-आयकर जैसे मुद्दों में उलझी रहती है.

डोटासरा ने हल्के अंदाज में कहा कि पहले वे किरोड़ी लाल मीणा को अपना “साडू भाई” मानते थे, लेकिन अब तभी मानेंगे जब वे नकली बीज मामले में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे.

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