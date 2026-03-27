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राजस्थान: 13 जिलों और 2 करोड़ लोगों पर पानी का संकट! IGNP नहर आज से बंद, 16 लाख बीघा खेती पर भी असर
IGNP Canal: राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना (IGNP) नहर आज से 45 दिनों के लिए बंद रहेगी. मरम्मत के कारण बीकानेर सहित 13 जिलों में पानी की आपूर्ति बाधित होगी जिससे 2 करोड़ लोगों पर असर पड़ेगा.
राजस्थान के बीकानेर सहित 13 जिलों में आज से इंदिरा गांधी नहर परियोजना (IGNP) नहर को आज (शुक्रवार, 27 मार्च) से बंद किया जा रहा है. मरम्मत के मद्देनजर यह नहर अगले 45 दिनों के लिए बंद रहेगी. इससे राजस्थान के 13 जिलों की 2 करोड़ जनता ओर 16 लाख बीघा से जुड़े किसानों की फसल सिंचाई भी प्रभावित होगी.
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Source: IOCL