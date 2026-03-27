राजस्थान के बीकानेर सहित 13 जिलों में आज से इंदिरा गांधी नहर परियोजना (IGNP) नहर को आज (शुक्रवार, 27 मार्च) से बंद किया जा रहा है. मरम्मत के मद्देनजर यह नहर अगले 45 दिनों के लिए बंद रहेगी. इससे राजस्थान के 13 जिलों की 2 करोड़ जनता ओर 16 लाख बीघा से जुड़े किसानों की फसल सिंचाई भी प्रभावित होगी.