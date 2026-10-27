राजस्थान में IAS-IPS दंपत्ति पर भ्रष्टाचार के आरोप, 40 विला खरीदे, विपक्ष के निशाने पर सरकार

राजस्थान में सीनियर आईएएस और आईपीएस दंपत्ति पर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों पर अब राज्य में सियासत शुरू हो गई है. आरोप भले ही अफसर दंपत्ति पर लगे हो, लेकिन विपक्ष के निशाने पर राज्य की भजन लाल शर्मा सरकार है.

कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है कि कुछ दिनों पहले तक मुख्यमंत्री कार्यालय में रहे आईएएस अफसर पर लगे आरोपों पर सरकार कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है. क्या इसमें सरकार में बड़े पदों पर बैठे लोगों की भी भूमिका है. आरोपों के घेरे में आए अफसर इन दिनों विदेश यात्रा पर हैं, जबकि बैकफुट पर आई बीजेपी पूरे मामले से पल्ला झाड़ रही है.

एक कंपनी से खरीदे 40 विला और काटेज

गौरतलब है कि राजस्थान के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सीनियर आईएएस ऑफिसर शिखर अग्रवाल और उनकी आईपीएस पत्नी प्रशाखा माथुर पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद के रसूख का इस्तेमाल करते हुए एक ही कंपनी से खुद अपने व परिवार के दूसरे सदस्यों के नाम ढाई साल में चालीस विला और काटेज खरीदे.

इनमें से कुछ संपत्तियां अफसरों ने अपने नाम से खरीदी. कुछ बच्चों के नाम पर और बाकी परिवार के करीबी रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी. सारी संपत्तियां 6 करोड़ 15 लाख रुपए में खरीदी गईं, जबकि इनकी बाजारू कीमत इससे कई गुना ज्यादा है.

कहा यह जा रहा है कि बेशकीमती संपत्तियां बेहद कम दाम पर सिर्फ रुतबे का इस्तेमाल कर हासिल की गई. इसके बदले अनंता कंपनी को फायदा भी पहुंचाया गया. जो विला और कॉटेज अनंता कंपनी से खरीदे गए, वह अलवर जिले के अजबगढ़ और उदयपुर जिले के बुझड़ा में हैं.

एक ही कंपनी को हर लीज पर दिए

इन संपत्तियों को लेकर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि 6.10 करोड़ रुपए में जो विला और कॉटेज खरीदे गए, उन्हें बेचने वाली अनंता कंपनी को ही हर साल 1.80 करोड़ों रुपए सालाना की लीज पर दे दिया गया. यानी साढ़े तीन साल में ही इन संपत्तियों की कीमत किराए से ही वसूल हो जानी है.

जानकारी के मुताबिक अफसर दंपत्ति के नाम 40 में से 28 प्रॉपर्टी है, जबकि उन्होंने इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न यानी आईपीआर में सिर्फ 14 की ही जानकारी दी है. अलवर और उदयपुर दोनों ही जगह की संपत्तियों की सेल डीड और लीज एक साथ ही रजिस्टर्ड हुई है.

IAS शिखर अग्रवाल हैं चीफ सेक्रेटरी

सीनियर आईएएस ऑफिसर शिखर अग्रवाल इन दिनों एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पद पर है. उनके पास उद्योग, एमएसएमई, औद्योगिक निवेश, सरकारी उपक्रम, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के साथ ही प्रवासी राजस्थानी मामलों के विभाग हैं. वह रीको और राजसिको के भी अध्यक्ष हैं. आईपीएस पत्नी राजस्थान पुलिस में एडीजी हैं.

अफसर दंपति और उनके परिवार ने अनंत कंपनी से जो विला और प्लाट खरीदे, उसके बदले लिखा पढ़ी में 14 से 16 लाख रुपए की रकम कंपनी को अदा की गई, जबकि दावा यह किया जा रहा है कि उनकी बाजारू कीमत कम से कम एक करोड़ रुपए है. शिखर अग्रवाल कुछ दिनों पहले तक मुख्यमंत्री कार्यालय में भी थे और वहां का पूरा काम देखते थे.

कांग्रेस ने भजनलाल सरकार पर लगाए आरोप

बहरहाल एक ही कंपनी से कीमती संपत्तियां बेहद कम दाम पर खरीदने और उन्हें खरीदने के साथ ही इस कंपनी को लीज पर देने का मामला अब सियासी गलियारों में गूंजता जा रहा है. कांग्रेस पार्टी ने इसे लेकर राज्य की भजन लाल शर्मा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि कोई भी आईएएस ऑफिसर सरकार की शह के बिना इस तरह से फायदा नहीं ले सकता है. इसमें जरूर ऊंचे ओहदों पर बैठे लोगों की भी मिलीभगत होगी. मामले में खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सामने आकर स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए. उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए और जरूरी कदम उठाने चाहिए.

विदेश में हैं शिखर अग्रवाल

शिखर अग्रवाल इन दिनों विदेश में है. उनका 10 नवंबर को लौटने का कार्यक्रम है. ऐसे में उनका कोई पक्ष सामने नहीं आ सका है. इस मामले में बैक फुट पर आई बीजेपी ने साफ तौर पर पल्ला झाड़ लिया है.

इस बारे में जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस पर उनका कुछ भी बोलना उचित नहीं है. इस मामले में खुद अफसर दंपत्ति अपना पक्ष रख सकते हैं. बहरहाल अफसर दंपति का यह मामला खूब सुर्खियों में है और इसे लेकर चर्चाएं भी जोरों पर है.

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