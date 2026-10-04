Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थानः कन्हैया लाल मर्डर केस में 5 आरोपियों HC से झटका, जमानत याचिका खारिज

राजस्थानः कन्हैया लाल मर्डर केस में 5 आरोपियों HC से झटका, जमानत याचिका खारिज

उदयपुर के चर्चित कन्हैया लाल मर्डर केस के आरोपियों को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. उच्च न्यायालय ने हत्याकांड के सभी 5 आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 04 Oct 2026 07:16 PM (IST)
Preferred Sources

उदयपुर के चर्चित कन्हैया लाल टेलर मर्डर केस में राजस्थान हाईकोर्ट ने पांच आरोपियों को बड़ा झटका दिया है. राजस्थान हाईकोर्ट ने NIA मामले में पांचों आरोपियों की जमानत अपीलें खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से आरोपियों की बड़ी आपराधिक साजिश में भूमिका सामने आती है. अदालत ने जमानत देते समय आतंकवाद की प्रकृति और उसके समाज पर पड़ने वाले असर को लेकर भी तल्ख टिप्पणी की.

हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा कि यह मामला केवल किसी एक व्यक्ति की हत्या तक सीमित नहीं है. अभियोजन के अनुसार हत्या की घटना को रिकॉर्ड किया गया और उसका प्रसार कर लोगों में भय और आतंक पैदा करने की कोशिश की गई. कोर्ट ने कहा कि आतंकवाद सिर्फ किसी व्यक्ति के शरीर पर हमला नहीं है, बल्कि इसका असर समाज और देश की मनोवैज्ञानिक सुरक्षा तक पहुंच सकता है.

रिलेटेड स्टोरी >>

राजस्थान
'पंजाब में लोगों का जीना दुश्वार, अबकी बार कांग्रेस...', सचिन पायलट का बड़ा दावा
'पंजाब में लोगों का जीना दुश्वार, अबकी बार कांग्रेस...', सचिन पायलट का बड़ा दावा
राजस्थान
जयपुर: कोचिंग में छात्र की पिटाई के विरोध में हंगामा, पुलिस ने चलाए डंडे
जयपुर: कोचिंग में छात्र की पिटाई के विरोध में हंगामा, पुलिस ने चलाए डंडे
राजस्थान
राजस्थान पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान, 4 चरणों में होगी वोटिंग, देखें शेड्यूल
राजस्थान पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान, 4 चरणों में होगी वोटिंग, देखें शेड्यूल
राजस्थान
जयपुर: होटल में युवक की संदिग्ध मौत, वकीलों का विरोध-प्रदर्शन
जयपुर: होटल में युवक की संदिग्ध मौत, वकीलों का विरोध-प्रदर्शन

'ब्राह्मण, बनिया, पटेल गंदगी उठाएं तो 50 हजार दूंगा', शंकरसिंह वाघेला का बयान पर माफी से इनकार

अदालत ने यह भी कहा कि आतंकवाद का मकसद कानून के राज की जगह डर का माहौल पैदा करना हो सकता है. इसी वजह से ऐसे मामलों को सामान्य व्यक्तिगत अपराध की तरह नहीं देखा जा सकता.

'हर आरोपी की भूमिका अलग-अलग देखना जरूरी'

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि UAPA की धारा 43D(5) के तहत सभी आरोपियों को एक ही नजर से नहीं देखा जा सकता. प्रत्येक आरोपी की भूमिका, उसके खिलाफ मौजूद सामग्री और कथित गैरकानूनी गतिविधि से उसके संबंध को अलग-अलग देखना जरूरी है. हालांकि, कोर्ट ने चार्जशीट और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री देखने के बाद कहा कि मौजूदा पांचों आरोपियों के खिलाफ बड़ी आपराधिक साजिश में प्रथमदृष्टया मामला बनता है.

Article 21 का अधिकार भी देखा, लेकिन जमानत नहीं

अदालत ने संविधान के Article 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को भी महत्वपूर्ण माना. K.A. Najeeb और Syed Iftikhar Andrabi के सिद्धांतों पर विचार करते हुए कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक ट्रायल पूरा नहीं होने की स्थिति में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पहलू को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

अदालत ने साफ किया कि Article 21 के आधार पर UAPA की धारा 43D(5) की कानूनी शर्त अपने आप खत्म नहीं हो जाती. इस मामले में ट्रायल आगे बढ़ रहा है, इसलिए लंबे समय से जेल में रहने का आधार जमानत देने के लिए पर्याप्त नहीं है.

पांचों आरोपियों की जमानत क्यों खारिज हुई?

NIA ने कहा कि मौजूदा पांचों आरोपियों की भूमिका उन सह-आरोपियों से अलग है, जिन्हें पहले जमानत मिली थी. अभियोजन के अनुसार इन आरोपियों की भूमिका चार्जशीट में अलग-अलग दर्ज है. एक सह-आरोपी को नाबालिग होने के आधार पर जमानत मिली थी, इसलिए उस आधार पर इन पांचों को समान लाभ नहीं दिया जा सकता.

कोर्ट ने मामले की गंभीरता, आरोपियों की कथित विशिष्ट भूमिका, बड़ी आपराधिक साजिश और ट्रायल की स्थिति को देखते हुए पांचों को जमानत देने से इनकार कर दिया. अदालत ने 2024 में NIA विशेष अदालत के जमानत खारिज करने वाले आदेशों को बरकरार रखते हुए पांचों आपराधिक अपीलें खारिज कर दीं.

ट्रायल के फैसले पर कोई असर नहीं

हाईकोर्ट ने साथ ही साफ किया कि जमानत पर फैसला देते समय की गई टिप्पणियां सिर्फ जमानत के सवाल तक सीमित हैं. ट्रायल कोर्ट को इन टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना मामले की सुनवाई करनी होगी और अंतिम फैसला उपलब्ध सबूतों के आधार पर ही करना होगा.

'पंजाब में लोगों का जीना दुश्वार, अबकी बार कांग्रेस...', सचिन पायलट का बड़ा दावा

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
Read More
Published at : 04 Oct 2026 07:08 PM (IST)
Tags :
Rajasthan High Court RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
'पंजाब में लोगों का जीना दुश्वार, अबकी बार कांग्रेस...', सचिन पायलट का बड़ा दावा
'पंजाब में लोगों का जीना दुश्वार, अबकी बार कांग्रेस...', सचिन पायलट का बड़ा दावा
राजस्थान
जयपुर: कोचिंग में छात्र की पिटाई के विरोध में हंगामा, पुलिस ने चलाए डंडे
जयपुर: कोचिंग में छात्र की पिटाई के विरोध में हंगामा, पुलिस ने चलाए डंडे
राजस्थान
राजस्थान पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान, 4 चरणों में होगी वोटिंग, देखें शेड्यूल
राजस्थान पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान, 4 चरणों में होगी वोटिंग, देखें शेड्यूल
राजस्थान
जयपुर: होटल में युवक की संदिग्ध मौत, वकीलों का विरोध-प्रदर्शन
जयपुर: होटल में युवक की संदिग्ध मौत, वकीलों का विरोध-प्रदर्शन
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: जाह्नवी-NTR का AI डीपफेक वायरल, आखिर क्या है पूरा सच? (04-10-26)
YRKKH: 🥰Kabir का खुले आसमान तले रोमांटिक डांस, क्या मिटेगी Maira की उदासी? #sbs
Neha Dhupia ने Prince Narula संग बॉन्डिंग पर की बात, बोलीं- ‘जब सब हारेंगे, Prince संभाल लेगा’
शादी के बाद पहली बार साथ दिखेंगे Sonakshi Sinha-Zaheer Iqbal, ‘Tu Hai Meri Kiran’ का बढ़ा बज़
Love & War ने रिलीज से पहले ही कमाए ₹300 करोड़, Ranbir-Alia-Vicky की फिल्म का बड़ा खेल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का SIR पर बयान, '...तो ऐसी प्रक्रिया मनमानी है'
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का SIR पर बयान, '...तो ऐसी प्रक्रिया मनमानी है'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
भदोही से संत रविदास नगर तक... कब-कब बदला जिले का नाम? जानें
भदोही से संत रविदास नगर तक... कब-कब बदला जिले का नाम? जानें
क्रिकेट
तीसरे वनडे में हार के बाद कप्तान शुभमन गिल ने रोहित-विराट पर दिया बड़ा बयान, जानें क्या कहा
तीसरे वनडे में हार के बाद कप्तान शुभमन गिल ने रोहित-विराट पर दिया बड़ा बयान, जानें क्या कहा
ओटीटी
'दृश्यम 3 द कनक्लूजन' की OTT रिलीज, जानें कब और कहां देख सकते हैं अजय देवगन की फिल्म
'दृश्यम 3 द कनक्लूजन' की OTT रिलीज, जानें कब और कहां देख सकते हैं अजय देवगन की फिल्म
इंडिया
चुनाव प्रचार में बच्चे के इस्तेमाल का आरोप, उदयनिधि स्टालिन पर केस दर्ज
चुनाव प्रचार में बच्चे के इस्तेमाल का आरोप, उदयनिधि स्टालिन पर केस दर्ज
इंडिया
बिहार बाढ़ पर राहुल गांधी का BJP पर हमला, कहा - 'डबल इंजन सरकार बताए...'
'17 साल में स्थायी समाधान क्यों नहीं', बिहार बाढ़ पर राहुल गांधी का BJP पर हमला
Home Tips
मोजे से नहीं जा रहे गंदे दाग, ऐसे करें नए जैसा
मोजे से नहीं जा रहे गंदे दाग, ऐसे करें नए जैसा
ट्रेंडिंग
सूरत एयरपोर्ट पर गश खाकर गिरा कर्मचारी, CISF जवानों ने CPR देकर बचाई जान
सूरत एयरपोर्ट पर गश खाकर गिरा कर्मचारी, CISF जवानों ने CPR देकर बचाई जान
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget