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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानदूसरी शादी के बाद भी सास की जिम्मेदारी निभाएगी बहू, राजस्थान HC का फैसला

दूसरी शादी के बाद भी सास की जिम्मेदारी निभाएगी बहू, राजस्थान HC का फैसला

राजस्थान हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए बहू की मासिक सैलरी का 25% हिस्सा सास के खाते में जमा कराने का आदेश दिया है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 25 Sep 2026 02:22 PM (IST)
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राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि पति की मौत के बाद अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने वाली बहू परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह अलग नहीं हो सकती. अदालत ने अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (AVVNL) को महिला के नियमित मासिक वेतन का 25 फीसदी हिस्सा उसकी सास के बैंक खाते में जमा कराने का आदेश दिया है. यह व्यवस्था सास के जीवनकाल तक जारी रहेगी.

यह मामला साल 2017 का है. याचिका के मुताबिक, सुभाष चंद्र वर्मा AVVNL में टेक्निकल हेल्पर के पद पर काम करते थे. वह परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य थे. 24 मार्च 2017 को उनकी मौत हो गई. इसके बाद उनकी पत्नी ममता रानी ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया.

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सुभाष के माता-पिता ने बहू की नियुक्ति के लिए अपनी सहमति और अनापत्ति दी थी. इसके बाद 30 अगस्त 2017 को ममता रानी को एलडीसी के पद पर नौकरी मिल गई. नौकरी के समय उन्होंने शपथपत्र देकर परिवार के अन्य सदस्यों के भरण-पोषण की जिम्मेदारी निभाने का आश्वासन भी दिया था.

नौकरी मिलने के बाद ससुराल से अलग रहने का आरोप

याचिका में आरोप लगाया गया कि नौकरी मिलने के बाद ममता रानी ससुराल छोड़कर चली गईं और बाद में उन्होंने दूसरी शादी कर ली. इसके बाद उन्होंने अपनी सास और ससुर के भरण-पोषण की जिम्मेदारी नहीं निभाई. इसी मामले को लेकर साल 2018 में दोनों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

मामले की सुनवाई के दौरान ससुर की भी मौत हो गई. इसके बाद उनकी पत्नी कमली देवी ही मामले में याचिकाकर्ता के तौर पर रह गईं. कमली देवी की उम्र 62 साल है.

वेतन मेरा व्यक्तिगत अधिकार- बहू

सुनवाई के दौरान बहू की ओर से दलील दी गई कि सास की देखभाल उनके दो अन्य बेटे कर सकते हैं. साथ ही यह भी कहा गया कि नौकरी से मिलने वाला वेतन उनका व्यक्तिगत अधिकार है. हालांकि, हाईकोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया.

जस्टिस आनंद शर्मा की सिंगल बेंच ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति का मकसद मृत कर्मचारी के परिवार को अचानक आए आर्थिक संकट से राहत देना है. ऐसे में नियुक्ति के समय दिए गए आश्वासन और परिवार के प्रति जिम्मेदारी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

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टर्मिनल बेनिफिट्स भी बांटने का आदेश

कोर्ट ने AVVNL को दिवंगत कर्मचारी के टर्मिनल बेनिफिट्स 30 दिनों के भीतर जारी करने का भी निर्देश दिया है. अदालत ने इन लाभों को सास और बहू के बीच बराबर बांटने को कहा है. सास के हिस्से की 50 फीसदी राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा की जाएगी.

इस तरह कोर्ट के आदेश के मुताबिक ममता रानी की नौकरी जारी रहेगी, लेकिन उनके नियमित वेतन का 25 फीसदी हिस्सा उनकी सास कमली देवी को मिलता रहेगा.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 25 Sep 2026 01:49 PM (IST)
Tags :
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