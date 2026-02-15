हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राजस्थान हाईकोर्ट की सख्ती, आसाराम की अपीलों पर डे-टू-डे सुनवाई का आदेश

Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट में आसाराम समेत सह-आरोपियों की अपीलों पर सोमवार से डे-टू-डे सुनवाई होगी. कोर्ट ने इन याचिकाओं के स्थगन पर रोक लगी दी है.

By : करनपुरी, जोधपुर | Updated at : 15 Feb 2026 09:12 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग से यौन शोषण के मामले में आसाराम अंतिम सांस तक कारावास की कठोर सजा काट रहा है. आसाराम सहित अन्य सह-आरोपियों की लंबित आपराधिक अपीलों पर कड़ा रुख अपनाया है. न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि इन अपीलों पर 16 फरवरी से नियमित (डे-टू-डे) सुनवाई शुरू की जाएगी और इस दौरान किसी भी पक्ष को स्थगन नहीं दिया जाएगा.

बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा पूर्व में आसाराम को उपचार के लिए जमानत दी गई है. अभी इन दिनों आसाराम जमानत पर बाहर है. राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान न्यायाधीश अरुण मोंगा और न्यायाधीश योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार ये अपीलें समयबद्ध श्रेणी में आती हैं, इसलिए इनका निस्तारण प्राथमिकता से किया जाना अनिवार्य है.

कोर्ट ने तय किया समय

अदालत ने सुनवाई का समय भी तय कर दिया है. याचिकाओं पर प्रतिदिन अंत में या दोपहर 2 बजे (जो भी पहले हो) सुनी जाएंगी. यह प्रक्रिया तब तक लगातार चलेगी, जब तक सभी पक्षों की बहस पूरी नहीं हो जाती. इसमें आसाराम की सजा स्थगन याचिका, शरद चंद्र की याचिका और अन्य याचिका पर सुनवाई की जाएगी.

आसाराम की ओर से स्वास्थ्य सहित अन्य आधारों पर पूर्व में कई बार राहत की मांग की जा चुकी है. हाईकोर्ट के इस सख्त आदेश के बाद अब अंतिम दौर की बहस का रास्ता साफ हो गया है और आसाराम व सह-आरोपियों की कानूनी चुनौतियों पर निर्णायक सुनवाई होने की उम्मीद है.

यह था पूरा मामला

यह घटना 14 अगस्त साल 2013 की थी. आसाराम के गुरुकुल में अध्ययन करने वाली एक छात्रा के माता-पिता उसे लेकर जोधपुर के मणाई आश्रम में पहुंचे. जहां इस छात्रा को आसाराम के पास इलाज के लिए लाया गया. माता-पिता का यह कहना था कि इस छात्रा को भूत लग गया है और आसाराम पर उन्हें विश्वास था कि वह भूत को उतार देंगे. 

मध्य प्रदेश के परसरिया रोड पर स्थित छिंदवाड़ा आश्रम में यह छात्र अचानक बेहोश होकर गिर गई थी, जिसके बाद आसाराम की अनुयायी शिल्पी ने उस छात्रा के माता-पिता को कहा कि इस छात्रा पर भूत प्रेत का साया है और उसके निवारण के लिए बाबा यानी कि आसाराम की मदद लेनी पड़ेगी.

नाबालिग छात्रा के माता-पिता घबरा गए और उसे अपने साथ उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर अपने निवास पर लेकर आ गए. इसके बाद जब उन्हें जानकारी मिली कि आसाराम जोधपुर के मणाई आश्रम में है, तो उसे लेकर जोधपुर के मणाई आश्रम पहुंचे.

मणाई आश्रम में क्या हुआ था?

बताया जा रहा है कि आसाराम के कहने पर नाबालिग छात्रा को उसके  माता-पिता ने आसाराम की कुटिया में भेज दिया और खुद कुटिया के बाहर जाप करने बैठ गए. आसाराम पर आरोप यह था कि कुटिया में जब पीड़िता पहुंची तो आसाराम ने उसके साथ अश्लीलता की.

आसाराम की इन हरकतों से जब छात्रा डर गई तो आसाराम ने उसे डराया-धमकाया और इस घटना के बारे में किसी को भी ना बताने की हिदायत दी और कहा कि यदि वह किसी को बताएगी तो उसके माता-पिता की हत्या कर दी जाएगी.

इसके बाद पीड़ित छात्रा घबरा गई और उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन जब अपने घर पहुंची तो उसने सारी बात अपने माता-पिता को बताई तो उसके माता-पिता सन्न रह गए.

जोधपुर में हुई घटना की दिल्ली में हुई एफआईआर

इस घटना की जीरो नंबर एफआईआर 19 अगस्त 2013 को दिल्ली के कमला नगर थाने में पेश की गई. मुकदमा दर्ज होने के बाद तुरंत पीड़िता का मेडिकल करवाया गया और उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया.

गौरतलब है कि साल 2013 से आसाराम जोधपुर की सेंट्रल जेल में यौन उत्पीड़न के आरोप में बंद थे उसके बाद साल 2018 में आसाराम को आजीवन कारावास की सजा हो गई. इस दौरान आसाराम को गुजरात में भी यौन उत्पीड़न के मामले में आजीवन कारावास की सजा का आदेश दिया गया. 

जेल से बाहर आने के लिए कई प्रयास

ऐसे में आसाराम जेल से बाहर आने के लिए कई प्रयास कर चुका है लेकिन राहत नहीं मिली थी. इसी साल 07 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को गुजरात केस में 03 माह की अंतरिम जमानत को मंजूर किया था जिसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट से भी उन्हीं शर्तो पर 03 माह की अंतरिम जमानत दी गई. 

अंतरिम जमानत पूरी होने पर आसाराम ने सेंट्रल जेल में सरेंडर कर दिया. 07 अप्रैल 2025 को आसाराम की अंतरिम जमानत को 03 माह तक बढ़ाया गया. 01 जुलाई को अंतरिम जमानत पूरी होने पर सरेंडर करना था लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ने 09 जुलाई तक अंतरिम जमानत का आगे बढ़ाया था. 

गुजरात हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत को एक माह तक आगे बढा दिया था. जिसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट में भी 08 जुलाई को सुनवाई के बाद आसाराम को उपचार के लिए अंतरिम जमानत को एक माह तक यानि 12 अगस्त 2025 तक बढा दिया गया है.  उसके बाद लगातार आसाराम को उपचार की जमानत पर है.

करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
Published at : 15 Feb 2026 09:12 PM (IST)
Asaram Bapu Jodhpur News RAJASTHAN NEWS
