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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan Heatwave: राजस्थान में गर्मी का तांडव, जयपुर रहा सीजन का सबसे गर्म दिन, 18 जिलों में लोगों का बुरा हाल

Rajasthan Heatwave: राजस्थान में गर्मी का तांडव, जयपुर रहा सीजन का सबसे गर्म दिन, 18 जिलों में लोगों का बुरा हाल

Rajasthan Heatwave: राज्य में अधिकतम तापमान 40 से 43 डिग्री तक पहुंच गया है. कई शहरों में हीटवेव का भी प्रभाव देखने को मिला है. इसमें अलवर और झुंझनु के कई इलाके शामिल हैं.

By : फियाज उल मुस्तफा, IANS एजेंसी | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 19 Apr 2026 11:10 AM (IST)
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राजस्थान में गर्मी ने अपना तांडव मचाना शुरू कर दिया है. राजधानी जयपुर में शनिवार (18 अप्रैल) को सीजन का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया है. राज्य के 18 जिलों में गर्मी और सूखे से बुरा हाल कर रखा है. राजस्थान में गर्मी ने जोर पकड़ लिया है. शनिवार को कई जगह दिन का तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया. 

राज्य में अधिकतम तापमान 40 से 43 डिग्री तक पहुंच गया है. कई शहरों में हीटवेव का भी प्रभाव देखने को मिला है. इसमें अलवर और झुंझनु के कई इलाके शामिल हैं. मौसम विभाग की ओर से अगले 3-4 दिनों में हीटवेव और तेज गर्मी का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है. 

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जयपुर रहा सीजन का सबसे गर्म दिन

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने यह जानकारी दी. आईएमडी के जयपुर केंद्र के अनुसार शनिवार दिन में चूरू राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा जहां अधिकतम तापमान सामान्य से 3.1 डिग्री अधिक 42.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. 

वहीं अधिकतम तापमान चित्तौड़गढ़ में 42.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. इसी तरह यह बाड़मेर और कोटा में 42.2 डिग्री सेल्सियस रहा. टोंक के वनस्थली में 42.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया जबकि अलवर में 41.6 डिग्री सेल्सियस रहा.  

राजस्थान में आज का मौसम

राजस्थान में आज भी गर्मी अपना कहर बरपाएगी. राज्य में रविवार (19 अप्रैल) को अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान गिरावट के साथ 24 डिग्री तक पहुंचेगा. फिलहाल राज्य में बारिश के बहुत कम 9 प्रतिशत आसार हैं. मौसम में 14 प्रतिशत नमी देखने को मिलगी. वहीं रविवार को 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी.

मौसम विभाग ने दी सावधान रहने की सलाह

आईएमडी ने बताया कि अधिकतम तापमान जोधपुर और फलोदी में 41.4 डिग्री सेल्सियस, बीकानेर में 41 डिग्री सेल्सियस और जयपुर में 40.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. मौसम विज्ञान विभाग द्वारा राज्य के अन्य हिस्सों में अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. बढ़ती गर्मी और तेज धूप ने आम जनजीवन को प्रभावित किया. लोग चिलचिलाती धूप से बचाने के लिए छतरियों व गमछों आदि का इस्तेमाल करते दिखे.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 19 Apr 2026 11:10 AM (IST)
Tags :
Rajasthan Weather Alwar News Jhunjhunu News WEATHER RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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