हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan: खांसी की दवा विवाद पर हेल्थ डिपार्टमेंट की सफाई- 'मौत की वजह सिरप नहीं, लापरवाही है'

Cough Syrup Controversy: राजस्थान स्वास्थ्य विभाग ने खांसी की सीरप विवाद पर सफाई दी. जांच में मौत का कारण दवा नहीं निकला. सीकर में बच्चों को प्रतिबंधित दवा लिखने पर डॉक्टर और फार्मासिस्ट निलंबित.

By : मोहम्मद मोईन | Updated at : 03 Oct 2025 06:59 AM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान में खांसी की सीरप को लेकर उठे विवाद पर आखिरकार स्वास्थ्य विभाग ने अपनी सफाई पेश की है. भरतपुर और सीकर जिलों में दो बच्चों की मौत के बाद खांसी की दवा डेक्सट्रोमैथोरफन को लेकर सवाल उठने लगे थे. लेकिन विभाग का कहना है कि दोनों ही मामलों में मौत सीधे तौर पर सीरप की वजह से नहीं हुई.

विभाग ने जांच रिपोर्ट के आधार पर साफ किया कि बच्चों को चिकित्सकों ने यह दवा लिखकर नहीं दी थी. इसके बावजूद, सीकर जिले में एक मामले में बच्चों के लिए प्रतिबंधित खांसी की दवा लिखने पर एक डॉक्टर और एक फार्मासिस्ट को निलंबित करने की कार्रवाई की गई है.

स्वास्थ्य मंत्री ने दिए थे तत्काल जांच के आदेश

जैसे ही मामला सामने आया, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने तुरंत जांच के आदेश दिए. इसके बाद आरएमएससीएल (राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड) ने संबंधित दवा की सप्लाई और वितरण पर रोक लगा दी. तीन सदस्यीय कमेटी बनाई गई और दवा के नमूने राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला भेजे गए.

पिता ने बच्चे को खुद पिला दी दवा

भरतपुर के कलसाडा गांव के रहने वाले 30 वर्षीय मोनू जोशी 25 सितम्बर को खांसी-जुकाम और बुखार के इलाज के लिए सीएचसी कलसाडा गए. वहां उन्हें डॉक्टर ने कुछ दवाएं दीं, जिनमें खांसी की दवा डैक्ट्रामैट्रोफन हाइड्रोब्रोमाइड भी शामिल थी.

समस्या तब हुई जब मोनू जोशी ने यही दवा अपने तीन साल के बेटे गगन को बिना डॉक्टर से पूछे पिला दी. गगन पहले से जुकाम और निमोनिया से पीड़ित था. हालत बिगड़ने पर उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया और फिर जेके लोन अस्पताल, जयपुर रेफर किया गया.

डॉक्टरों ने इलाज किया और गगन की तबीयत सुधर गई. 27 सितम्बर को उसे अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई. यानी इस मामले में मौत की आशंका वाली खबर पूरी तरह से अलग निकली.

भरतपुर का सम्राट था पहले से बीमार

तीन बच्चों ने खांसी की दवा पी थी, जिसमें एक की मौत हो गई. जांच में सामने आया कि जिस बच्चे सम्राट की मौत हुई, वह पहले से ही निमोनिया से ग्रसित था. 18 सितम्बर को उसकी मां नहनी इलाज के लिए उपकेंद्र मलाह गई थी, जहां सामान्य दवा दी गई थी.

हालत गंभीर होने पर सम्राट को भरतपुर से जयपुर रेफर किया गया. इलाज के दौरान 22 सितम्बर को उसकी मृत्यु हो गई. यानी मौत का सीधा संबंध खांसी की दवा से नहीं था.

सीकर में मां ने खुद पिलाई सिरप

सीकर जिले के ग्राम खोरी के नित्यांश नामक बच्चे की मौत को लेकर भी जांच की गई. रिपोर्ट के अनुसार, 7 जुलाई को बच्चे को बुखार और जुकाम की शिकायत पर चिराना सीएचसी, झुंझुनूं में दिखाया गया था. वहां डॉक्टर ने डैक्स्ट्रोमैथोरफन की दवा नहीं लिखी थी.

लेकिन 28 सितम्बर की रात बच्चे को हल्की खांसी होने पर उसकी मां ने घर में पहले से रखी हुई खांसी की यह सिरप 5 एमएल पिला दी. रात में बच्चा ठीक था, लेकिन सुबह बेसुध मिला. उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

जांच रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि बच्चे की मौत चिकित्सक द्वारा लिखी दवा से नहीं, बल्कि घर में पहले से मौजूद दवा देने से हुई.

हाथीदेह पीएचसी पर डॉक्टर और फार्मासिस्ट निलंबित

जांच में यह भी सामने आया कि सीकर जिले की हाथीदेह पीएचसी पर एक डॉक्टर और फार्मासिस्ट ने बच्चों को खांसी की प्रतिबंधित दवा लिख दी थी. इस पर विभाग ने कड़ा कदम उठाते हुए डॉ. पलक (चिकित्सक) और पप्पू सोनी (फार्मासिस्ट) को निलंबित करने की कार्रवाई शुरू कर दी है.

स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी

इन घटनाओं के बाद विभाग ने सभी डॉक्टरों और आम लोगों को लेकर एडवाइजरी जारी की है. विभाग के मुताबिक चिकित्सक दवा लिखते समय तय प्रोटोकॉल का पालन करें.

बच्चों को कभी भी डेक्सट्रोमैथोरफन दवा न लिखी जाए. मरीज बिना डॉक्टर की सलाह के दवा का सेवन न करें. दवा हमेशा चिकित्सक के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ही दी जाए.

जनस्वास्थ्य निदेशक डॉ. रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि मौसमी बीमारियों और सामान्य रोगों से बचाव, इलाज और जानकारी के लिए राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम (0141-2225624) पर 24 घंटे संपर्क किया जा सकता है.

जांच से यह साफ हो गया कि राजस्थान में जिन दो बच्चों की मौत को खांसी की सीरप से जोड़ा जा रहा था, असलियत उससे अलग है. एक मामले में माता-पिता ने खुद बिना सलाह के दवा पिलाई, जबकि दूसरे मामले में बच्चा पहले से गंभीर बीमारी से जूझ रहा था.

Published at : 03 Oct 2025 06:59 AM (IST)
Health Department Cough Syrup RAJASTHAN NEWS
