हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan News: 32 साल का इंतजार खत्म, राजस्थान पहुंचेगा यमुना का पानी, इन जिलों को होगा फायदा

Rajasthan News: 32 साल का इंतजार खत्म, राजस्थान पहुंचेगा यमुना का पानी, इन जिलों को होगा फायदा

Rajasthan Haryana Yamuna Water: राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं. 34,102 करोड़ की इस परियोजना से शेखावाटी क्षेत्र में 32 साल पुराना जल संकट दूर किया जाएगा.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 29 Jun 2026 07:27 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान की पानी की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक को दूर करने की दिशा में सोमवार को एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है. नई दिल्ली में राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल समझौते (MoA) पर हस्ताक्षर किए गए हैं. करीब 32 सालों से अटकी इस परियोजना के लिए अब दोनों राज्यों द्वारा औपचारिक सहमति दे दी गई है, जिसके साथ ही राजस्थान के लिए यमुना का पानी लाए जाने का रास्ता लगभग पूरी तरह साफ कर दिया गया है.

इस अहम समझौते पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए. इसके साथ ही यह परियोजना अब कागजों से निकलकर क्रियान्वयन के निर्णायक चरण में पहुंचा दी गई है.

शेखावाटी क्षेत्र को मिलेगा सबसे बड़ा फायदा

इस परियोजना का सबसे बड़ा फायदा शेखावाटी क्षेत्र को पहुंचाया जाएगा. सीकर, झुंझुनूं और चूरू समेत कई ऐसे इलाके, जहां बरसों से पेयजल का भारी संकट देखा जाता रहा है और लोगों को भूजल व टैंकरों पर निर्भर रखा गया है, वहां अब पानी की स्थायी व्यवस्था स्थापित किए जाने की उम्मीद है. इससे भूजल पर दबाव कम किया जा सकेगा, गिरते जलस्तर को संभाला जा सकेगा और किसानों व उद्योगों के लिए भी पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जा सकेगा.

Sikar News: सीकर में दबंगों ने किसान के खेत पर जबरन किया कब्जा, ट्रैक्टर से उजाड़ी तैयार फसल

क्या है 34,102 करोड़ की परियोजना की रूपरेखा?

इस महत्वाकांक्षी परियोजना की कुल लागत करीब 34,102 करोड़ रुपये आंकी गई है, जिसके तहत राजस्थान को उसके हिस्से का 577 एमसीएम (MCM) यमुना जल प्रदान किया जाएगा. यह पानी हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से 295.5 किलोमीटर लंबी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से चूरू जिले के हंसियावास जलाशय तक पहुंचाया जाएगा. इस पूरी प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए 3.6 मीटर व्यास की तीन बड़ी भूमिगत पाइपलाइनों, आधुनिक जल प्रबंधन प्रणाली, निरीक्षण सड़क और कृत्रिम जलाशय का निर्माण किया जाएगा.

डीपीआर भेजी गई, SPV का होगा गठन

राजस्थान सरकार द्वारा बताया गया है कि परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट (DPR) पहले ही तैयार कर केंद्रीय जल आयोग को भेजी जा चुकी है. वहीं, हरियाणा द्वारा भी पाइपलाइन के अलाइनमेंट को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है. अब इस परियोजना के सफल निर्माण और सुचारू संचालन के लिए 'राजस्थान-हरियाणा यमुना वाटर प्रोजेक्ट स्पेशल पर्पस व्हीकल' (SPV) का गठन किया जाएगा.

अगर तय समय पर यह कार्य पूरा किया जाता है, तो यह न केवल एक जल परियोजना होगी, बल्कि राजस्थान और विशेषकर शेखावाटी क्षेत्र की जल सुरक्षा, कृषि और भविष्य की सबसे बड़ी जीवनरेखा साबित की जा सकेगी.

राजस्थान में 23 दिन में 1.77 लाख का चालान, ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर पुलिस का बड़ा अभियान

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
Read More
Published at : 29 Jun 2026 07:25 PM (IST)
Tags :
BHAJANLAL SHARMA YAMUNA RIVER RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
Rajasthan News: 32 साल का इंतजार खत्म, राजस्थान पहुंचेगा यमुना का पानी, इन जिलों को होगा फायदा
राजस्थान: 32 साल का इंतजार खत्म, राजस्थान पहुंचेगा यमुना का पानी, इन जिलों को होगा फायदा
राजस्थान
जयपुर में निर्माणाधीन रिसॉर्ट की दीवार गिरी, 3 मजदूरों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
जयपुर में निर्माणाधीन रिसॉर्ट की दीवार गिरी, 3 मजदूरों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
राजस्थान
अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में गैंगवार, कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की हत्या
अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में गैंगवार, कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की हत्या
राजस्थान
'ऑपरेशन स्वच्छता' के तहत डूंगरपुर में 20 लाख की अवैध शराब जब्त, हरियाणा का तस्कर गिरफ्तार
'ऑपरेशन स्वच्छता' के तहत डूंगरपुर में 20 लाख की अवैध शराब जब्त, हरियाणा का तस्कर गिरफ्तार
Advertisement

वीडियोज

Weather Alert: दिल्ली बना 50°C का तंदूर! IMD की खतरनाक वार्निंग ABPLIVE
bBollywood News: 'वाराणसी' को लेकर चर्चाएं तेज, एक बार फिर भारतीय सिनेमा को ग्लोबल लेवल पर ले जाने की तैयारी! (29.06.26)
YRKKH:😱Armaan को अचानक हुई भूलने की बीमारी! शादी की खुशियों में पड़ा भंग #sbs
19 साल बाद Emraan Hashmi की धमाकेदार वापसी! Awarapan 2 Teaser ने बढ़ाई फैंस का एक्साइटमेंट
Ketan Murder Case: Google Search से परिवार के खुलासों तक, इनसाइड स्टोरी कर देगी हैरान ! ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कोलंबो की भारत-पाकिस्तान सीक्रेट मीटिंग में क्या हुआ? विदेश मंत्रालय ने दिया ये हैरान करने वाला जवाब
कोलंबो की भारत-पाकिस्तान सीक्रेट मीटिंग में क्या हुआ? विदेश मंत्रालय ने दिया ये हैरान करने वाला जवाब
विश्व
PM मोदी ने ईद अल- अदहा पर ईरानी सुप्रीम लीडर को दी मुबारकबाद, अयातुल्ला मुज्तबा खामेनेई ने जताया आभार, जानें क्या कहा?
PM मोदी ने ईद पर ईरानी सुप्रीम लीडर को दी बधाई, अयातुल्ला मुज्तबा खामेनेई ने जताया आभार, जानें क्या कहा?
बिहार
भरत तिवारी एनकाउंटर: परिवार से मिले BJP विधायक आनंद मिश्रा, बोले- 'STF को बुलाने का निर्णय…'
भरत तिवारी एनकाउंटर: परिवार से मिले BJP विधायक आनंद मिश्रा, बोले- 'STF को बुलाने का निर्णय…'
क्रिकेट
तय हो गई काव्या मारन की शादी! कौन है दुल्हा, कब और कहां होंगे फंक्शन? जानिए A टू Z डिटेल 
तय हो गई काव्या मारन की शादी! कौन है दुल्हा, कब और कहां होंगे फंक्शन? जानिए A टू Z डिटेल 
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 3 Worldwide: 'वेलकम टू द जंगल' ने दुनियाभर में 3 दिनों में कूटे खूब नोट, 6 करोड़ और कमाते ही बना देगी ये रिकॉर्ड
वेलकम टू द जंगल' का दुनियाभर में तांडव, 3 दिनों में कर डाली गजब कमाई
इंडिया
Explained: क्या 'परफेक्ट मर्डर कॉन्सेप्ट' खत्म हुआ? 2 हफ्ते में अलग-अलग जगह 3 बड़े जुर्म, लेकिन 15 घंटे में पकड़ाए सभी आरोपी!
क्या 'परफेक्ट मर्डर कॉन्सेप्ट' खत्म? 2 हफ्ते में 3 बड़े जुर्म, कैसे 15 घंटे में धराए सभी आरोपी
इंडिया
Tamil Nadu Politics:'5 साल तो दूर...' विजय सरकार पर स्टालिन का सबसे बड़ा हमला, बोले- 3 से 6 महीने में हो सकता है खेल खत्म!
'5 साल तो दूर...' विजय सरकार पर स्टालिन का सबसे बड़ा हमला, बोले- 3 से 6 महीने में हो सकता है खेल खत्म!
इंडिया
पश्चिम बंगाल में OBC आरक्षण पर बड़ा बदलाव, विधानसभा से पास हुए दो अहम बिल
पश्चिम बंगाल में OBC आरक्षण पर बड़ा बदलाव, विधानसभा से पास हुए दो अहम बिल
ENT LIVE
Awarapan 2 का टीज़र आया, Emraan Hashmi की दमदार वापसी ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
Awarapan 2 का टीज़र आया, Emraan Hashmi की दमदार वापसी ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
ENT LIVE
Farah Khan बोलीं - Bigg Boss होस्ट करना आसान था , अब होगा Lock Upp पर पूरा फोकस
Farah Khan बोलीं - Bigg Boss होस्ट करना आसान था , अब होगा Lock Upp पर पूरा फोकस
ENT LIVE
Farah Khan बोलीं- Bigg Boss होस्ट करना आसान था, अब Lock Upp पर पूरा फोकस
Farah Khan बोलीं- Bigg Boss होस्ट करना आसान था, अब Lock Upp पर पूरा फोकस
ENT LIVE
Farah Khan ने बताया, क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Farah Khan ने बताया, क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
ENT LIVE
Farah Khan ने बताया क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Farah Khan ने बताया क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Embed widget