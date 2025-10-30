राजस्थान: तीन संतान वाले भी बन सकेंगे पार्षद, सरपंच और प्रधान, मंत्री ने दिए संकेत

राजस्थान में सरकार निकाय व पंचायत चुनाव से पहले चुनाव लड़ने के लिए दो संतान की बाध्यता हटा सकती है, सरकार इस पूरे मामले पर विचार कर रही है. UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा, "जब सरकारी कर्मचारी पर तीन साल का प्रतिबंध लगा उसमें राहत दे दी गई, तो फिर जन प्रतिनिधियों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनको भी इतनी छूट तो मिलनी चाहिए."

देश और राज्य के हित में जनसंख्या नियंत्रण बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं, इसको लेकर जन प्रतिनिधि और सरकारी कर्मचारियों को लेकर पहले एक से नियम बनाए गए थे. बाद में सरकारी कर्मचारियों को इस नियम में छूट दे दी गई, जबकि जन प्रतिनिधियों पर ये लागू रहा है. अब इस मामले पर राज्य सरकार विचार विमर्श कर रही है, ऐसे में अगले निकाय चुनाव से पहले इस नियम में संशोधन होने की संभावना है.

मंत्री बोले- जनप्रतिनिधि व सामाजिक संगठन कर रहे थे मांग

UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि लगातार जनप्रतिनिधियों व सामाजिक संगठनों की ओर से यह माँग उठायी जा रही थी, जब सरकारी कर्मचारियों को इसमें राहत दे दी गई तो फिर जन प्रतिनिधियों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से भी चर्चा हुई है, सबकी राय ली जानी चाहिए. उसके बाद विभाग आगे से आगे पत्र भेजकर बात रखेगा, अंतिम फ़ैसला सरकार को ही करना है. इस मामले में जो भी उचित होगा, वही निर्णय लिया जाएगा.

मंत्री खर्रा ने यह भी कहा कि हम सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों से विचार मंथन करके चुनाव से पहले यह निर्णय लेंगे की छूट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए.

मौजूदा प्रावधान