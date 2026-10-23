बीकानेर हाउस में रेहान वाड्रा की तस्वीरों पर क्यों हुआ विवाद? राजस्थान सरकार ने बताया

बीकानेर हाउस की कला प्रदर्शनी ‘नो आइडिया इज़ फाइनल’ में रेहान वाड्रा की तस्वीरों को लेकर विवाद सामने आया है. राजस्थान सरकार की ओर से जारी प्रेस नोट के मुताबिक, प्रदर्शनी में शामिल कुछ तस्वीरें बीकानेर हाउस मैनेजमेंट सोसाइटी की नीति के अनुरूप नहीं पाई गईं. इसके बाद उन तस्वीरों को हटाने का अनुरोध किया गया. हालांकि, नीति के अनुरूप पाई गई तस्वीरों की प्रदर्शनी जारी है.

इस मामले पर बीकानेर हाउस मैनेजमेंट सोसाइटी ने 22 अक्टूबर को प्रेस नोट जारी किया. इसमें साफ किया गया कि बीकानेर हाउस कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक सार्वजनिक सांस्कृतिक संस्थान है. यहां होने वाली प्रदर्शनियों और उनसे जुड़ी गतिविधियों के लिए प्रबंधन समिति की नीति का पालन करना जरूरी है.

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जारी बयान के मुताबिक, रेहान वाड्रा की प्रदर्शनी में लगाई गई कुछ तस्वीरें सोसाइटी की नीति के अनुरूप नहीं थीं. इसी वजह से उन्हें हटाने का अनुरोध किया गया. हालांकि, बयान में यह नहीं बताया गया कि किन तस्वीरों को हटाने के लिए कहा गया और वे तस्वीरें सोसाइटी की नीति के किस प्रावधान के खिलाफ थीं.

बाकी तस्वीरों की प्रदर्शनी जारी

बीकानेर हाउस मैनेजमेंट सोसाइटी ने अपने बयान में यह भी स्पष्ट किया कि प्रदर्शनी को पूरी तरह बंद नहीं किया गया है. जिन तस्वीरों को नियमों के अनुरूप पाया गया, उन्हें प्रदर्शित किया जा रहा है. यानी विवाद के बीच प्रदर्शनी का बाकी हिस्सा दर्शकों के लिए जारी है.

प्रदर्शनी ‘नो आइडिया इज फाइनल’ में रेहान वाड्रा की तस्वीरों को लेकर उठे इस विवाद पर फिलहाल सोसाइटी के प्रेस वक्तव्य में इतनी ही जानकारी दी गई है. बयान में तस्वीरों को हटाने के अनुरोध की वजह के बारे में विस्तार से कुछ नहीं कहा गया है.

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इस मामले में तस्वीरों की विषयवस्तु और उन्हें हटाने के पीछे के खास कारणों को लेकर स्थिति स्पष्ट होना बाकी है. फिलहाल सोसाइटी ने अपनी नीति का हवाला देते हुए कुछ तस्वीरों पर आपत्ति जताई है, जबकि बाकी तस्वीरों का प्रदर्शन जारी रखने की बात कही है.