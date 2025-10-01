राजस्थान के सरकारी स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव, 31 मार्च तक रहेगी व्यवस्था, जानें क्या होगा समय
Rajasthan News: सरकारी स्कूल और अस्पतालों का समय बदल गया है. ओपीडी अब सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक खुलेगी और स्कूल सुबह 9:55 बजे शुरू होंगे. यह व्यवस्था 31 मार्च तक रहेगी.
राजस्थान में अब अस्पताल और स्कूल दोनों का टाइमटेबल बदल गया है. गर्मियों का सत्र खत्म होने के बाद शीतकालीन सत्र का समय लागू कर दिया गया है. बुधवार (1 अक्टूबर) से नई व्यवस्था लागू हो गई है और यह अगले साल 31 मार्च तक जारी रहेगी.
स्कूलों में बदला समय
सरकार ने प्रदेश के स्कूलों का समय बदल दिया है. अब सरकारी स्कूल सुबह 9:55 बजे से शुरू होंगे. पहले की तुलना में बच्चों को एक घंटा देर से स्कूल जाना होगा.
यह व्यवस्था खासतौर से छोटे बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए राहत लेकर आई है. सुबह की ठंड और कोहरे में जल्दी-जल्दी तैयार होने की परेशानी अब कुछ कम हो जाएगी.
सरकार ने साफ किया है कि यह नया टाइमटेबल केवल सर्दियों के लिए है. 31 मार्च तक यह व्यवस्था लागू रहेगी. इसके बाद गर्मियों के सत्र में फिर से पुराना समय लागू कर दिया जाएगा.
अस्पतालों में बदला ओपीडी का समय
राजधानी जयपुर सहित पूरे प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी का समय अब सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा. छुट्टी के दिनों में ओपीडी सुबह 9 से 11 बजे तक ही खुलेगी.
स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि मौसम में बदलाव और सर्दी की शुरुआत को देखते हुए यह कदम उठाया गया है, ताकि मरीजों को आसानी हो और डॉक्टरों को भी सुविधाजनक समय मिल सके.
मरीजों को होगी सहूलियत
अस्पतालों में सुबह 8 बजे के बजाय 9 बजे से ओपीडी शुरू होने का फायदा यह होगा कि मरीजों को ठंड में बहुत जल्दी निकलना नहीं पड़ेगा. खासकर ग्रामीण इलाकों से आने वाले मरीजों को सुबह का इंतजार थोड़ा आसान होगा. वहीं डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ को भी बेहतर ढंग से सेवा देने का समय मिलेगा.
मौसम के हिसाब से बदलाव जरूरी
राजस्थान में हर साल सर्दियों के दौरान अस्पतालों और स्कूलों का समय बदला जाता है. यह परंपरा पिछले कई वर्षों से चली आ रही है. मौसम के हिसाब से यह बदलाव जरूरी माना जाता है ताकि आम लोगों को ज्यादा परेशानी न हो.
