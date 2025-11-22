पूर्व CM अशोक गहलोत ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठाए गंभीर सवाल, फर्जी वोटर्स का किया दावा

जोधपुर सर्किट हाउस में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आमजन से मिलने पहुंचे. मीडिया से बातचीत में उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए और आरोप लगाए कि आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं. कांग्रेस नेता गहलोत ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जिम्मेदारी पूरी तरह चुनाव आयोग पर होती है, लेकिन वर्तमान समय में उसकी कार्यशैली पर जनता का विश्वास कमजोर होता जा रहा है.

पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बिहार चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि आयोग की कार्यप्रणाली द्विमुख नजर आती है. उन्होंने बताया कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं जैसे निशुल्क भोजन पैकेट और मुफ्त मोबाइल योजना को चुनाव के समय तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया, जबकि बिहार में चुनाव के दौरान महिलाओं के खातों में 10 हजार रुपये जमा किए गए. उन्होंने आरोप लगाया कि इस पर चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे उसकी निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं.

लगभग 1 लाख 25 हजार वोट बने हुए हैं फर्जी- पूर्व सीएम

पूर्व मुख्यमंत्री ने फर्जी वोटर लिस्ट और वोटर लिस्ट संशोधन की अनियमितताओं का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद जांच करवाई और पाया कि लगभग 1 लाख 25 हजार फर्जी वोट बने हुए हैं. उन्होंने आयोग की कार्रवाई को औपचारिकताओं में उलझाने वाला बताया और कहा कि आयोग को केवल जांच की जानकारी देनी चाहिए थी.

अशोक गहलोत ने SIR अभियान पर उठाए सवाल

गहलोत ने SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) अभियान पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि 12 राज्यों में SIR शुरू किया गया, लेकिन यूपी जैसे बड़े राज्य को बाहर रखा गया, जिससे आयोग की नीयत पर संदेह पैदा हुआ और देश में अविश्वास बढ़ा. उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग को राजनीतिक नेताओं से संवाद में सख्त भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए.

जोधपुर में विकास कार्य ठप और जनता तक नहीं पहुंच रही योजनाएं

पूर्व मुख्यमंत्री ने राजस्थान सरकार पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जोधपुर में विकास कार्य ठप हैं और कई योजनाएं जनता तक नहीं पहुंच रही. उन्होंने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जताई और कहा कि चोरी, डकैती और हत्या की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं हो रही. गहलोत ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है. उन्होंने अंत में कहा कि कांग्रेस हमेशा 'गुड गवर्नेंस' की पक्षधर रही है और वे चाहते हैं कि वर्तमान सरकार जनता को बेहतर सेवा और विकास कार्य प्रदान करें.

