गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानफॉरेस्ट रेंजर की मौत पर SC सख्त, राजस्थान सरकार से मांगा जवाब

फॉरेस्ट रेंजर की मौत पर SC सख्त, राजस्थान सरकार से मांगा जवाब

फॉरेस्ट रेंजर प्रताप सिंह चुंडावत की डंपर से कुचलकर हुई मौत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. कोर्ट ने इस मामले में राजस्थान सरकार से अब तक की कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 24 Sep 2026 08:45 AM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के प्रतापगढ़ में फॉरेस्ट रेंजर प्रताप सिंह चुंडावत की डंपर से कुचलकर हुई मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने घटना को गंभीर और तत्काल ध्यान देने वाला मामला मानते हुए राजस्थान सरकार से अब तक की कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी.

मामला 21 सितंबर की देर रात छोटी सादड़ी क्षेत्र का है. पुलिस के अनुसार, वन विभाग की टीम को क्षेत्र में कथित अवैध मिट्टी खनन की सूचना मिली थी. इसके बाद फॉरेस्ट रेंजर प्रताप सिंह चुंडावत टीम के साथ मौके पर पहुंचे.

रिलेटेड स्टोरी >>

राजस्थान
एम्स जोधपुर में डॉक्टर की मौत पर बवाल, शुरू होगा अनिश्चितकालीन हड़ताल
एम्स जोधपुर में डॉक्टर की मौत पर बवाल, शुरू होगा अनिश्चितकालीन हड़ताल
राजस्थान
राजस्थान पंचायत चुनाव में आरक्षण लॉटरी शुरू, बढ़ी सियासी हलचल
राजस्थान पंचायत चुनाव में आरक्षण लॉटरी शुरू, बढ़ी सियासी हलचल
राजस्थान
AIIMS जोधपुर में रेजिडेंट डॉक्टर की संदिग्ध मौत, बाथरूम में मिला शव
AIIMS जोधपुर में रेजिडेंट डॉक्टर की संदिग्ध मौत, बाथरूम में मिला शव
राजस्थान
सिरोही में मंदिर के पास फायरिंग, एक युवक की मौत; दूसरा गंभीर घायल
सिरोही में मंदिर के पास फायरिंग, एक युवक की मौत; दूसरा गंभीर घायल

जयपुर: बिना नंबर की थार ने जानबूझकर मारी टक्कर? स्कूटी सवार की मौत, CCTV आया

अवैध मिट्टी खनन के खिलेफ एक्शन पड़ा भारी?

सादड़ी क्षेत्र में तालाब के पास जेसीबी से अवैध तरीके से मिट्टी की खुदाई किए जाने की बात सामने आई थी. इसी दौरान मिट्टी लेकर जा रहे डंपर को रोकने की कोशिश की गई. आरोप है कि डंपर चालक ने रेंजर की बाइक को टक्कर मार दी और उन्हें बाइक समेत काफी दूर तक घसीटता हुआ ले गया. गंभीर चोटों के चलते प्रताप सिंह की मौत हो गई. इस घटना का उल्लेख सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता निखिल गोयल ने किया. निखिल गोयल राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में अवैध रेत खनन से जुड़े मामले में न्यायमित्र के तौर पर कोर्ट की मदद कर रहे हैं.

राज्य सरकार ने मामले पर क्या कहा?

सुनवाई के दौरान राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने बताया कि इस घटना का चंबल अभयारण्य से सीधा संबंध नहीं है और इसे अवैध रेत खनन का मामला नहीं बताया गया है. उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि पुलिस महानिदेशक से बात की गई है और कार्रवाई शुरू की जा चुकी है. राज्य सरकार विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करेगी. 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए पहले से प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है. कोर्ट ने अवैध खनन से जुड़े संगठित अपराधों में निवारक निरोध जैसे सख्त कानूनी कदमों पर भी विचार करने की बात कही. इससे पहले 22 जुलाई के आदेश में भी कोर्ट ने संगठित अवैध खनन से जुड़े सरगनाओं और आदतन अपराधियों के खिलाफ निवारक कार्रवाई पर विचार करने को कहा था. 

राजस्थान में डिप्टी मेयर चुनाव के नतीजे, 7 में से 6 निगमों में BJP जीती

और पढ़ें

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
Read More
Published at : 24 Sep 2026 08:42 AM (IST)
Tags :
SUPREME COURT RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
एम्स जोधपुर में डॉक्टर की मौत पर बवाल, शुरू होगा अनिश्चितकालीन हड़ताल
एम्स जोधपुर में डॉक्टर की मौत पर बवाल, शुरू होगा अनिश्चितकालीन हड़ताल
राजस्थान
राजस्थान पंचायत चुनाव में आरक्षण लॉटरी शुरू, बढ़ी सियासी हलचल
राजस्थान पंचायत चुनाव में आरक्षण लॉटरी शुरू, बढ़ी सियासी हलचल
राजस्थान
AIIMS जोधपुर में रेजिडेंट डॉक्टर की संदिग्ध मौत, बाथरूम में मिला शव
AIIMS जोधपुर में रेजिडेंट डॉक्टर की संदिग्ध मौत, बाथरूम में मिला शव
राजस्थान
सिरोही में मंदिर के पास फायरिंग, एक युवक की मौत; दूसरा गंभीर घायल
सिरोही में मंदिर के पास फायरिंग, एक युवक की मौत; दूसरा गंभीर घायल
Advertisement

वीडियोज

नए वीडियो में आखिरी पलों का राज !
EC में 'बगावत' का 'संपूर्ण सत्य'
UPI बारकोड रखकर व्यापारियों ने किया प्रदर्शन
क्या विपक्ष के 'वोट चोरी' के आरोप सही?
जेल, इस्तीफा...Gyanesh Kumar पर होगा एक्शन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पानी की किल्लत और थकाऊ ड्यूटी, अमेरिकी युद्धपोत पर 8 सैनिकों का सुसाइड अटेम्प्ट
पानी की किल्लत और थकाऊ ड्यूटी, अमेरिकी युद्धपोत पर 8 सैनिकों का सुसाइड अटेम्प्ट
बिहार
जमुई के बाद अब समस्तीपुर में लड़की के साथ बैड टच! कई युवकों ने की छेड़खानी
जमुई के बाद अब समस्तीपुर में लड़की के साथ बैड टच! कई युवकों ने की छेड़खानी
विश्व
क्यों हाथ में दस्ताने पहनकर शी जिनपिंग को लेने पहुंचे ट्रंप? हर तरफ होने लगी चर्चा
क्यों हाथ में दस्ताने पहनकर शी जिनपिंग को लेने पहुंचे ट्रंप? हर तरफ होने लगी चर्चा
तमिल सिनेमा
'जेलर 2' से क्लैश नहीं करेगी 'ओम', धनुष ने पोस्टपोन की अपनी फिल्म, वजह भी बताई
'जेलर 2' से क्लैश नहीं करेगी 'ओम', धनुष ने पोस्टपोन की अपनी फिल्म
क्रिकेट
इंग्लैंड के एक और क्रिकेटर ने लिया संन्यास, अब जो रूट के भाई ने क्रिकेट को कहा अलविदा
इंग्लैंड के एक और क्रिकेटर ने लिया संन्यास, अब जो रूट के भाई ने क्रिकेट को कहा अलविदा
विश्व
भारत ने ऐसा कौन सा प्रपोजल दिया? खुशी से फूले नहीं समाए जेलेंस्की, जानें
भारत ने ऐसा कौन सा प्रपोजल दिया? खुशी से फूले नहीं समाए जेलेंस्की, जानें
इंडिया
Explained: मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल, बिना झटके 320 किमी/घंटा की रफ्तार से कैसे बदलेगी ट्रैक?
Explained: मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल, बिना झटके 320 किमी/घंटा की रफ्तार से कैसे बदलेगी ट्रैक?
ट्रेंडिंग
टाइगर ने किया ट्रैफिक जाम, रास्ता रोक दिखाई बादशाहत, वीडियो वायरल
टाइगर ने किया ट्रैफिक जाम, रास्ता रोक दिखाई बादशाहत, वीडियो वायरल
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget