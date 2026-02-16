राजस्थान के भिवाड़ी में आग ने लील ली 8 जिंदगियां, फैक्ट्री में भीषण आग के बाद मचा कोहराम

राजस्थान के भिवाड़ी के खुशखेड़ा करौली औद्योगिक क्षेत्र स्थित प्लॉट संख्या G1/118B में सोमवार सुबह भीषण अग्निकांड की घटना सामने आई, जहां संचालित एक निजी औद्योगिक इकाई में अचानक आग भड़क उठी. सुबह 9 बजकर 52 मिनट पर पुलिस नियंत्रण कक्ष से रीको फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जिसके बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं.

चश्मदीदों के मुताबिक आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप धारण कर लिया. फैक्ट्री में केमिकल और ज्वलनशील सामग्री मौजूद होने के कारण लपटें तेजी से फैलीं. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक हादसे में आठ श्रमिकों की जिंदा जलने से दर्दनाक मौत हो गई.

रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान आठ शव बरामद किए गए, जिनमें से कई शव बुरी तरह झुलसकर कंकाल जैसी अवस्था में मिले. बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त फैक्ट्री में करीब 20 से 25 मजदूर काम कर रहे थे, जिनमें से कुछ सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे, जबकि कई अंदर फंस गए थे.

राजस्थान: शादी में 5 तोला सोने से अधिक लेने-देने पर विराम, छोटे-बड़े का भेद मिटाने का लिया संकल्प

भिवाड़ी फैक्ट्री में बन रहे थे पटाखे?

उधर, घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी, दमकल दल, बचाव टीम और चिकित्सकीय दल तुरंत मौके पर पहुंचे. क्षेत्र की घेराबंदी कर राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया. करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. तिजारा डीएसपी शिवराज सिंह, भिवाड़ी एसपी और एडीएम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली.

आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है और प्रशासन ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं. इस बीच यह भी दावा किया जा रहा है कि फैक्ट्री के एक हिस्से में पटाखा निर्माण का कार्य चल रहा था और आग सबसे पहले उसी हिस्से में लगी, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है. कंपनी की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. औद्योगिक क्षेत्र में घटना के बाद शोक और दहशत का माहौल है, वहीं मृतकों के परिजनों में गहरा आक्रोश व्याप्त है.