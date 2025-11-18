राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों का आंदोलन और भी तेज हो गया है. राजस्थान भर से आए कर्मचारियों ने मंगलवार (18 नवंबर) को राजधानी जयपुर में प्रदर्शन किया.

यहां सैंकड़ों की संख्या में कर्मचारियों ने शहीद स्मारक पर प्रदर्शन और नारेबाजी की. कर्मचारियों का कहना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम से छेड़छाड़ उन्हें कतई मंजूर नहीं है.

उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने अगर आदेश वापस नहीं लिया तो वह उग्र और हिंसक आंदोलन को मजबूर होंगे और आने वाले चुनाव में सत्ताधारी दल को हराने का काम करेंगे.

बता दें कि राजस्थान सरकार ने घाटे में चल रहे हैं निगमों - बोर्डों और आयोगों के साथ ही कुछ यूनिवर्सिटीज को भी ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म करने की छूट दे दी. प्रयोग के तौर पर अभी इस वहां लागू करने की कोशिश की जा रही है, जहां कर्मचारियों की संख्या बेहद सीमित है.