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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानमहिला सुरक्षा के लिए डूंगरपुर पुलिस की नई पहल, 2200 से अधिक लोग जुड़े

महिला सुरक्षा के लिए डूंगरपुर पुलिस की नई पहल, 2200 से अधिक लोग जुड़े

डूंगरपुर पुलिस ने ‘महिला यूथ सीएलजी’ (सामुदायिक संपर्क समूह) की एक नई पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा व जागरूकता बढ़ाना है. इस पहल से अब तक 2200 लोग जुड़ चुके हैं.

Written By : सादिक़ अली, डूंगरपुर |  Updated at : 03 Sep 2026 08:58 AM (IST)
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राजस्थान के डूंगरपुर में महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस ने सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. महिलाओं और पुलिस के बीच संवाद को मजबूत करने के लिए ‘महिला यूथ सामुदायिक संपर्क समूह (महिला यूथ सीएलजी)’ की एक नई पहल शुरू की है.

इसके जरिए एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया जा रहा है, जिसमें महिलाएं अपने क्षेत्र की सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं को सीधे पुलिस तक पहुंचा सकेंगी. इस पहल के तहत करीब 300 महिलाएं और बालिकाएं जुड़ चुकी हैं, जबकि अभियान से अब तक 2200 से ज्यादा लोग जुड़े हैं.

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चारों वृत्त कार्यालयों में महिलाओं से संवाद

जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशन में महिला सुरक्षा और जागरूकता को लेकर शुरू की गई इस पहल के तहत 2 सितंबर 2026 को जिला मुख्यालय सहित जिले के चारों वृत्त कार्यालयों पर महिला यूथ सीएलजी सदस्यों के साथ बैठकें आयोजित की गईं.

इन बैठकों में महिला प्रतिनिधियों, युवतियों और पुलिस अधिकारियों के बीच महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई. पुलिस का कहना है कि महिला यूथ सीएलजी को पुलिस और समाज के बीच संवाद, सहयोग और विश्वास की कड़ी के तौर पर विकसित किया जा रहा है.

महिलाओं की आवाज पुलिस तक पहुंचाने पर जोर

महिला यूथ सीएलजी के सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों में महिलाओं और बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ जरूरत पड़ने पर पुलिस सहायता लेने के लिए प्रेरित करेंगे. इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर सामने आने वाली समस्याओं की जानकारी पुलिस तक पहुंचाना और उनके समाधान में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना है.

पुलिस अधिकारियों ने बैठक में महिलाओं को भरोसा दिलाया कि सुरक्षा से जुड़े मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा और जरूरत के अनुसार पुलिस की गश्त, निगरानी और पुलिसिंग को प्रभावी बनाया जाएगा.

किन मुद्दों पर हुई चर्चा?

बैठकों में महिलाओं को महिला एवं बाल सुरक्षा से जुड़े विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई. इनमें जीरो FIR, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम और पॉक्सो एक्ट जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल रहे. इसके अलावा घरेलू हिंसा, महिला उत्पीड़न, साइबर अपराध, सोशल मीडिया के जरिए होने वाले अपराध, ऑनलाइन ठगी और बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर भी जागरूकता बढ़ाई गई.

पुलिस ने महिलाओं को आपात स्थिति में मदद के लिए 112 और महिला हेल्पलाइन 1090 की जानकारी भी दी. महिलाओं से अपील की गई कि किसी भी तरह की हिंसा, उत्पीड़न या खतरे की स्थिति में चुप न रहें और तत्काल पुलिस से संपर्क करें.

CCTV कैमरों की संख्या बढ़ाने का सुझाव

बैठक के दौरान महिला यूथ सीएलजी सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों में महिला और बालिका सुरक्षा से जुड़े जमीनी मुद्दे पुलिस अधिकारियों के सामने रखे. सदस्यों ने मुख्य सड़कों और चौराहों पर सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने की जरूरत बताई. इसके साथ ही स्कूल और कॉलेजों के आसपास सीसीटीवी निगरानी मजबूत करने तथा महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में पुलिस और महिला यूथ सीएलजी के बीच लगातार समन्वय बनाए रखने का सुझाव दिया गया.

पुलिस बोली- महिला सुरक्षा सामूहिक जिम्मेदारी

बैठक में पुलिस की ओर से यह संदेश दिया गया कि महिला सुरक्षा केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है. पुलिस के मुताबिक महिलाओं और युवाओं की सक्रिय भागीदारी से सुरक्षा से जुड़े मामलों की पहचान, जागरूकता और अपराधों की रोकथाम को और प्रभावी बनाया जा सकता है. डूंगरपुर पुलिस का प्रयास है कि महिला यूथ सीएलजी के जरिए महिलाओं की समस्याओं को पुलिस तक पहुंचाने के साथ-साथ उन्हें कानूनी अधिकारों और उपलब्ध सहायता तंत्र की जानकारी भी मिले.

2200 से ज्यादा लोग अभियान से जुड़े

पुलिस के अनुसार महिला सुरक्षा और जागरूकता से जुड़ी इस मुहिम में अब तक 2200 से अधिक लोग शामिल हो चुके हैं. वहीं, करीब 300 महिलाएं और बालिकाएं महिला यूथ सीएलजी से जुड़कर पुलिस के साथ समन्वय कर रही हैं.

पुलिस का कहना है कि आने वाले समय में इस नेटवर्क को और मजबूत किया जाएगा, ताकि महिला और बाल सुरक्षा से जुड़े मामलों में पुलिस के साथ आमजन की भागीदारी बढ़े और जरूरतमंद महिलाओं तक सहायता समय पर पहुंच सके.

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About the author सादिक़ अली, डूंगरपुर

सादिक अली राजस्थान के डूंगरपुर जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनके पास पत्रकारिता का 20 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP News से जुड़े हैं. इससे पहले वे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. क्राइम और राजनीति की खबरों पर उनकी विशेष पकड़ है. डूंगरपुर जिले की जमीनी हकीकत और हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर उनकी पैनी नजर रहती है. सटीक, तेज और भरोसेमंद पत्रकारिता उनकी पहचान है.
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Published at : 03 Sep 2026 08:58 AM (IST)
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