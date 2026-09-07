डूंगरपुर: प्रचार खत्म, कांग्रेस-BJP ने झोंकी ताकत, 9 सितंबर को वोटिंग

राजस्थान के डूंगरपुर नगर परिषद चुनाव में प्रचार का आखिरी दिन सियासी तौर पर बेहद अहम रहा. चुनाव प्रचार थमने से कुछ घंटे पहले कांग्रेस और बीजेपी ने शहर की सड़कों पर अपनी-अपनी ताकत दिखाई. कांग्रेस ने दोपहिया वाहन रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया, तो बीजेपी ने महिला दोपहिया वाहन रैली और रोड शो के जरिए चुनावी माहौल को गरमा दिया.

बीजेपी के कार्यक्रम में रामायण धारावाहिक में सीता का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री दीपिका चिखलिया की मौजूदगी खास आकर्षण का केंद्र रही. शहर के प्रमुख मार्गों पर दिनभर चुनावी हलचल नजर आई. दोनों दलों के कार्यकर्ता अपने-अपने प्रत्याशियों के समर्थन में नारे लगाते हुए निकले और मतदाताओं से समर्थन की अपील की. प्रचार के अंतिम दिन हुए इन दोनों कार्यक्रमों ने डूंगरपुर नगर परिषद चुनाव की सियासी तस्वीर को और दिलचस्प बना दिया है.

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कांग्रेस ने बाइक रैली निकालकर दिखाया दम

प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस ने गांधी आश्रम स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय से दोपहिया वाहन रैली निकाली. बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक दोपहिया वाहनों के साथ रैली में शामिल हुए. कांग्रेस की यह रैली कलेक्ट्रेट, तहसील चौराहा, गैप सागर रोड, सोनिया चौक और मोची वाड़ा सहित शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी.

रैली के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी और प्रत्याशियों के समर्थन में नारे लगाए. शहर के प्रमुख इलाकों से गुजरती कांग्रेस की रैली के जरिए पार्टी ने अंतिम दिन मतदाताओं तक अपनी मौजूदगी का संदेश देने की कोशिश की. रैली वापस गांधी आश्रम स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर समाप्त हुई.

आखिरी दिन कांग्रेस ने झोंकी पूरी ताकत

नगर परिषद चुनाव में अलग-अलग वार्डों में मुकाबला दिलचस्प बना हुआ है. ऐसे में प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस ने दोपहिया वाहन रैली के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने और चुनावी माहौल में अपनी ताकत दिखाने का प्रयास किया. अब प्रचार समाप्त होने के बाद कांग्रेस प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं का फोकस घर-घर संपर्क और मतदान के दिन अधिक से अधिक मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाने पर रहेगा.

बीजेपी की रैली में दीपिका चिखलिया रहीं आकर्षण का केंद्र

कांग्रेस की रैली के बाद बीजेपी ने भी प्रचार के आखिरी दिन बड़ा चुनावी कार्यक्रम आयोजित किया. बीजेपी की ओर से महिला दोपहिया वाहन रैली और रोड शो निकाला गया. यह रैली के.के. गुप्ता के निवास से शुरू हुई और शहर के तहसील चौराहा, गेपसागर रोड, पुराना अस्पताल, माणक चौक और मोची वाड़ा सहित प्रमुख इलाकों से होकर गुजरी.

बीजेपी के इस कार्यक्रम में अभिनेत्री दीपिका चिखलिया की मौजूदगी ने चुनावी माहौल में खास उत्सुकता पैदा की. रामायण धारावाहिक में सीता की भूमिका निभाने वाली दीपिका चिखलिया को देखने के लिए कई स्थानों पर लोगों के जुटने की बात सामने आई. इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 'जय श्रीराम' और 'मोदी-मोदी' के नारे लगाए.

दीपिका चिखलिया की मौजूदगी को बीजेपी के प्रचार अभियान के अंतिम दिन के बड़े आकर्षण के तौर पर देखा गया. महिला दोपहिया वाहन रैली के जरिए पार्टी ने महिला कार्यकर्ताओं की भागीदारी और संगठनात्मक ताकत का भी प्रदर्शन किया.

कांग्रेस की बाइक रैली और BJP का रोड शो

डूंगरपुर में प्रचार के अंतिम दिन दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपने-अपने तरीके से चुनावी माहौल बनाने की कोशिश की. कांग्रेस की दोपहिया वाहन रैली जहां पार्टी कार्यकर्ताओं की एकजुटता और संगठनात्मक ताकत दिखाने पर केंद्रित रही, वहीं बीजेपी के रोड शो में महिला कार्यकर्ताओं के साथ दीपिका चिखलिया की मौजूदगी चर्चा का विषय बनी.

शहर के प्रमुख बाजारों और मार्गों पर दोनों दलों के कार्यक्रमों के कारण चुनावी माहौल काफी सक्रिय नजर आया. अब प्रचार का शोर थमने के बाद उम्मीदवारों के सामने मतदाताओं से व्यक्तिगत संपर्क का अंतिम मौका रहेगा.

प्रचार थमने के बाद अब घर-घर संपर्क की बारी

डूंगरपुर नगर परिषद चुनाव के लिए सोमवार शाम चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा. इसके बाद 8 सितंबर को प्रत्याशी और समर्थक घर-घर संपर्क के जरिए मतदाताओं तक पहुंच बनाएंगे, जबकि 9 सितंबर को मतदान होगा. प्रचार समाप्त होने के बाद सार्वजनिक सभाओं, रैलियों और रोड शो का दौर थम जाएगा.

ऐसे में प्रत्याशी अब व्यक्तिगत संपर्क के जरिए अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे. अंतिम समय में स्थानीय मुद्दे, वार्ड की समस्याएं और प्रत्याशी की व्यक्तिगत पकड़ चुनावी समीकरण में अहम भूमिका निभा सकती है.

9 सितंबर को मतदाता करेंगे फैसला

प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन सड़कों पर दिखाई देने वाली भीड़ और राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का असली असर मतदान के बाद ही सामने आएगा. अब निगाहें 9 सितंबर के मतदान पर टिकी हैं.

मतदाता किस पार्टी और प्रत्याशी के पक्ष में अपना विश्वास जताते हैं, इसका फैसला ईवीएम में दर्ज होगा. दोनों दलों के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती अपने समर्थकों को मतदान केंद्र तक पहुंचाना और चुनावी रणनीति को वोट में बदलना होगी.

शक्ति प्रदर्शन से कितने बदले समीकरण?

डूंगरपुर नगर परिषद चुनाव में प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस और बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन ने चुनावी मुकाबले को और रोचक बना दिया है. कांग्रेस की बाइक रैली और बीजेपी के रोड शो के बाद दोनों दल अपने-अपने संगठन की ताकत का संदेश देने में जुटे हैं.

हालांकि, चुनावी मैदान में अंतिम फैसला हमेशा मतदाता करते हैं. ऐसे में अब देखना होगा कि प्रचार के आखिरी दिन सड़कों पर दिखाई दी राजनीतिक सक्रियता का असर मतदान के दिन कितना दिखाई देता है और डूंगरपुर नगर परिषद की सत्ता की चाबी आखिर किसके हाथ लगती है.

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