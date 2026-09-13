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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: ससुराल आए युवक की संदिग्ध मौत, स्कूल के पीछे मिला शव

राजस्थान: ससुराल आए युवक की संदिग्ध मौत, स्कूल के पीछे मिला शव

डूंगरपुर में ससुराल आए 30 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. उसका शव सरकारी स्कूल के पीछे एक मकान के पास मिला. हत्या की वजह को लेकर कहानी उलझ गयी है.

Written By : सादिक़ अली, डूंगरपुर |  Updated at : 13 Sep 2026 06:33 AM (IST)
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राजस्थान के डूंगरपुर जिले में ससुराल आए 30 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. दोवड़ा थाना क्षेत्र के घटाऊ गांव में सरकारी स्कूल के पीछे एक मकान के पास युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान बनकोड़ा निवासी कचरा हीरालाल  के रूप में हुई है. वह अहमदाबाद में मजदूरी करता था और ससुराल में हुई एक मौत के बाद करीब दो दिन पहले ही घटाऊ गांव आया था.

शव मिलने की सूचना के बाद दोवड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मॉर्च्यूरी में रखवाया है. फिलहाल युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसे लेकर पुलिस जांच कर रही है.

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स्कूल के पीछे मकान के पास मिला शव

दोवड़ा थाना पुलिस के मुताबिक, पुलिस को घटाऊ गांव में सरकारी स्कूल के पीछे एक मकान के पास व्यक्ति का शव पड़े होने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही एसआई अमृतलाल के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और आसपास मौजूद लोगों से घटना के संबंध में जानकारी जुटाई.

जांच के दौरान शव की पहचान बनकोड़ा निवासी कचरा हीरालाल के रूप में हुई. पुलिस ने मृतक के परिवार को घटना की सूचना दी, जिसके बाद परिजन भी मौके पर पहुंचे.

ससुराल में परिजन की मौत के बाद आया था गांव

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कचरा हीरालाल अहमदाबाद में मजदूरी का काम करता था. उसके ससुराल में किसी परिजन की मौत हुई थी. इसी सिलसिले में वह करीब दो दिन पहले घटाऊ गांव आया था. ससुराल आने के कुछ समय बाद उसका शव सरकारी स्कूल के पीछे एक मकान के पास संदिग्ध हालत में मिला.

युवक की मौत की खबर मिलने के बाद गांव में भीड़ जमा हो गई. घटना को लेकर परिजनों में भी चिंता और शोक का माहौल है. हालांकि, अभी तक युवक की मौत के कारण को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है.

पुलिस ने शव मॉर्च्यूरी में रखवाया

दोवड़ा थाने के एसआई अमृतलाल ने बताया कि घटाऊ गांव में शव मिलने की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मॉर्च्यूरी में रखवाया है. पुलिस अब पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटा रही है.

पुलिस युवक के गांव आने से लेकर शव मिलने तक की परिस्थितियों की जांच कर रही है. इसके साथ ही परिजनों और आसपास के लोगों से भी जानकारी ली जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि युवक आखिरी बार किन लोगों के संपर्क में था और वह स्कूल के पीछे मकान के पास कैसे पहुंचा.

मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं

युवक की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है, लेकिन पुलिस ने अभी तक मौत के कारण को लेकर कोई आधिकारिक निष्कर्ष नहीं दिया है. ऐसे में मौत को लेकर किसी भी तरह की अटकल पर पुलिस जांच पूरी होने का इंतजार करना जरूरी है.

पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट समेत जांच से सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी. पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारण को लेकर स्थिति अधिक स्पष्ट होने की संभावना है.

फिलहाल शव जिला अस्पताल की मॉर्च्यूरी में रखा गया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है और घटनास्थल से जुड़े सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है. अब पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही स्पष्ट होगा कि कचरा हीरालाल की मौत आखिर किन परिस्थितियों में हुई. फिलहाल दोवड़ा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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About the author सादिक़ अली, डूंगरपुर

सादिक अली राजस्थान के डूंगरपुर जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनके पास पत्रकारिता का 20 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP News से जुड़े हैं. इससे पहले वे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. क्राइम और राजनीति की खबरों पर उनकी विशेष पकड़ है. डूंगरपुर जिले की जमीनी हकीकत और हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर उनकी पैनी नजर रहती है. सटीक, तेज और भरोसेमंद पत्रकारिता उनकी पहचान है.
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Published at : 13 Sep 2026 06:33 AM (IST)
Tags :
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