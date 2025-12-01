राजस्थान के दूदू के मौखमपुरा में कल (30 नवंबर) हुई दिल दहला देने वाली वारदात मामले में सोमवार (1 दिसंबर) को पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों बिरदीचंद और गणेश गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों ने प्रेमी-प्रेमिका पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का प्रयास किया था. पुलिस टीम लगातार मामले की जांच में जुटी थी, जिसके बाद दोनों आरोपियों को पकड़ कामियाबी मिली.

जानकारी के मुताबिक, कल रात (30 नवंबर) कैलाश गुर्जर अपने खेत में पानी देने गया था. खेत में बनी टापरी में वह अपनी प्रेमिका सोनी देवी के साथ मौजूद था. उसी दौरान आरोपी बिरदीचंद और गणेश वहां पहुंचे. दोनों ने प्रेमी-प्रेमिका को साथ देखकर गुस्से में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी. अचानक उठी चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश की.

गंभीर रूप से झुलसे दोनों को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से उनकी हालत बिगड़ने पर SMS अस्पताल जयपुर रेफर कर दिया गया. ग्रामीणों के अनुसार, जब दोनों को अस्पताल ले जाया गया, तब उनकी स्थिति बेहद गंभीर थी और पूरी तरह से झुलस चुके थे.

SP राशि डोगरा ने किया मौका मुआयना

घटना की गंभीरता को देखते हुए जयपुर ग्रामीण की SP राशि डोगरा भी मौके पर पहुंचीं. उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पुलिस टीम को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए. SP ने पीड़ित परिवारों से बातचीत कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया.

गांव में तनाव, पुलिस तैनात

वारदात के बाद बांडोलाव गांव में माहौल तनावपूर्ण है. बताया जा रहा है कि कैलाश और सोनी के परिवार के बीच पहले से बातचीत बंद थी, और अब इस घटना के बाद गुस्सा और बढ़ गया है. किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पुलिस ने गांव में अतिरिक्त जाब्ता तैनात कर दिया है.

ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह की घटना ने सबको हिलाकर रख दिया है. लोग सुरक्षा को लेकर भी चिंतित हैं. पुलिस लगातार गांव में गश्त कर रही है और हालात पर निगरानी रखे हुए है.

गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी बिरदीचंद और गणेश से पुलिस पूछताछ कर रही है. प्राथमिक जानकारी में सामने आया है कि दोनों ने रंजिश के चलते यह खौफनाक कदम उठाया. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या घटना में और कोई शामिल था या यह पूरी तरह से दोनों की ही योजना थी.