राजस्थान कांग्रेस में 45 जिलों के अध्यक्षों की नियुक्ति, 5 के नाम होल्ड पर

राहुल गांधी के ड्रीम प्रोजेक्ट 'संगठन सृजन अभियान' के तहत राजस्थान के 45 जिलों में जिला अध्यक्षों की सूची जारी की गई है. संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने आदेश जारी करते हुए प्रदेश में 45 जिलाध्यक्षों को नियुक्ति दी है. हालांकि अभी 5 ज़िलों में नियुक्ति होना अभी बाकी है. प्रदेश के 50 जिलों में कांग्रेस को जिलाध्यक्ष बनाने थे लेकिन फिलहाल 45 जिलाध्यक्षों की सूची जारी की गई है.

बताया जा रहा है कि स्थानीय नेतृत्व और पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए जिला अध्यक्षों की सूची जारी की गई है लेकिन कुछ ज़िलों में वाद विवाद की स्थिति को देखते हुए फिलहाल 5 जिलाध्यक्षों के नाम होल्ड पर रखे गए हैं.

कांग्रेस ने 45 जिला अध्यक्षों की घोषणा की है, इनमें अजमेर ग्रामीण से विकास चौधरी, अजमेर शहर से डॉ. राजकुमार जयपाल, अलवर में प्रकाश गंगावत, बालोतरा में प्रियंका मेघवाल, बांसवाड़ा में अर्जुन सिंह बामणिया, बाड़मेर में लक्ष्मण सिंह गोदारा, ब्यावर से किशोर चौधरी, भरतपुर से दिनेश सिंह सूपा, भीलवाड़ा ग्रामीण से रामलाल जाट, भीलवाड़ा शहर से शिवराम खटीक, बीकानेर ग्रामीण से बिश्नाराम सिहाग जबकि बीकानेर शहर से मदन गोपाल मेघवाल को कांग्रेस जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है.

इसके साथ ही बून्दी से महावीर मीणा, चित्तौड़गढ़ से प्रमोद सिंह सिसोदिया, चुरु से मनोज मेघवाल, दौसा रामजीलाल ओड, डीडवाना कुचामन से ज़ाकिर हुसैन गैसावत, डीग से राजीव सिंह, धौलपुर से संजय कुमार जाटव, डूंगरपुर से श्रीगणेश घोघरा, हनुमानगढ़ से मनीष मक्कासर, जयपुर ग्रामीण (ईस्ट) से गोपाल मीणा जबकि जयपुर ग्रामीण (वेस्ट) से विद्याधर चौधरी, जैसलमेर से अमरदिन फ़कीर, जालोर से रमीला मेघवाल, झुंझुनू से रीटा चौधरी को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है.

इसके अलावा जोधपुर ग्रामीण से गीता बरवाड, जोधपुर शहर से ओमकार वर्मा, करौली से घनश्याम मेहर, खैरथल तिजारा से बलराम यादव, कोटा ग्रामीण से भानु प्रताप सिंह, कोटा शहरी से राखी गौतम, कोटपूतली बहरोड़ से इंद्राज गुर्जर, नागौर से हनुमान राम बांगड़ा, नीम का थाना-सीकर से गोविंद नारायण गार्सिया, पाली से शिशुपाल सिंह, फलौदी मोहम्मद सलीम नागौरी, सलूम्बर से परमानंद मेहता, सवाई माधोपुर से इंद्रा मीणा, सीकर से सुनीता गठाला, सिरोही से लीला राम गरासिया, श्रीगंगानगर से रुपिंदर सिंह, टोंक से सईद सऊद, उदयपुर ग्रामीण से रघुबीर सिंह मीणा, उदयपुर शहरी से फतेह सिंह राठौड़ जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं.