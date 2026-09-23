राजस्थान में डिप्टी मेयर चुनाव के नतीजे, 7 में से 6 निगमों में BJP जीती

राजस्थान के नगर निकायों में डिप्टी मेयर और वाइस चेयरमैन के चुनाव के नतीजे मंगलवार (22 सितंबर) को घोषित हो गए. चुनाव में बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों का दबदबा देखने को मिला. हालांकि इन चुनावों में उम्मीदवारों ने पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ा था, इसलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने-अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत के अलग-अलग आंकड़े बता रहे हैं.

राज्य में नगर निकायों के दूसरे नंबर के प्रमुख पदों के लिए हुए चुनाव के बाद बीजेपी ने 200 से ज्यादा सीटों पर अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है. वहीं कांग्रेस ने भी 100 से ज्यादा सीटों पर अपने समर्थित उम्मीदवारों के जीतने की बात कही है. करीब 40 सीटों पर निर्दलीय और अन्य दलों से जुड़े उम्मीदवारों की जीत का दावा किया जा रहा है. सात में से 6 नगर निगमों में बीजेपी का डिप्टी मेयर बना है. कांग्रेस को किसी भी जगह कामयाबी नहीं मिली है. पाली नगर निगम में निर्दलीय महबूब डिप्टी मेयर बने हैं.

इन चुनावों की तस्वीर निकाय प्रमुखों के नतीजों से मिलती-जुलती

इन चुनावों की तस्वीर सोमवार को हुए नगर निकाय प्रमुखों के चुनाव के नतीजों से काफी मिलती-जुलती दिखाई दी. सोमवार को घोषित 301 निकायों के शीर्ष पदों में बीजेपी ने 197, कांग्रेस ने 94, निर्दलीयों ने 7 और AAP, CPI(M) तथा RLP ने एक-एक पद जीता था. डिप्टी मेयर और वाइस चेयरमैन के चुनाव में भी कई जगह क्रॉस वोटिंग और निर्दलीय पार्षदों की भूमिका महत्वपूर्ण रही. बीकानेर में मेयर का पद कांग्रेस के पास होने के बावजूद डिप्टी मेयर का पद बीजेपी के खाते में चला गया. यहां बीजेपी उम्मीदवार पंकज गहलोत ने जीत दर्ज की.

खाटूश्यामजी नगरपालिका चुनाव की आ गई तारीख, वोटिंग के तुरंत बाद आएंगे नतीजे

नतीजों के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर सत्ता के दुरुपयोग का लगाया आरोप

नतीजों के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी पर सत्ता के दुरुपयोग और चुनाव में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए हैं. कांग्रेस प्रदेश महामंत्री और मीडिया कोऑर्डिनेटर स्वर्णिम चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने चुनाव में बेईमानी की हदें पार कर दीं. उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है.

बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है. प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने कहा कि कांग्रेस के पास अपनी हार बताने के लिए कोई ठोस वजह नहीं है, इसलिए वह बेबुनियाद आरोप लगा रही है. उनके मुताबिक नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की आंधी चली है और पंचायत चुनाव में इससे भी बड़ी सफलता मिलेगी. हालांकि, चूंकि डिप्टी मेयर और वाइस चेयरमैन के चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं हुए, इसलिए समर्थित उम्मीदवारों के आंकड़ों को राजनीतिक दलों के दावों के रूप में ही देखा जा रहा है.

जयपुर: पेट्रोल पंप पर बाइक सवार को कुचलने दौड़ा ट्रैक्टर, CCTV वायरल