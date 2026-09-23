गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान में डिप्टी मेयर चुनाव के नतीजे, 7 में से 6 निगमों में BJP जीती

राजस्थान में डिप्टी मेयर चुनाव के नतीजे, 7 में से 6 निगमों में BJP जीती

राजस्थान के नगर निकायों में डिप्टी मेयर और वाइस चेयरमैन के चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने-अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत के अलग-अलग आंकड़े बता रहे हैं.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 23 Sep 2026 01:32 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के नगर निकायों में डिप्टी मेयर और वाइस चेयरमैन के चुनाव के नतीजे मंगलवार (22 सितंबर) को घोषित हो गए. चुनाव में बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों का दबदबा देखने को मिला. हालांकि इन चुनावों में उम्मीदवारों ने पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ा था, इसलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने-अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत के अलग-अलग आंकड़े बता रहे हैं.

राज्य में नगर निकायों के दूसरे नंबर के प्रमुख पदों के लिए हुए चुनाव के बाद बीजेपी ने 200 से ज्यादा सीटों पर अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है. वहीं कांग्रेस ने भी 100 से ज्यादा सीटों पर अपने समर्थित उम्मीदवारों के जीतने की बात कही है. करीब 40 सीटों पर निर्दलीय और अन्य दलों से जुड़े उम्मीदवारों की जीत का दावा किया जा रहा है. सात में से 6 नगर निगमों में बीजेपी का डिप्टी मेयर बना है. कांग्रेस को किसी भी जगह कामयाबी नहीं मिली है. पाली नगर निगम में निर्दलीय महबूब डिप्टी मेयर बने हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

राजस्थान
खाटूश्यामजी नगरपालिका चुनाव की आ गई तारीख, वोटिंग के तुरंत बाद आएंगे नतीजे
खाटूश्यामजी नगरपालिका चुनाव की आ गई तारीख, वोटिंग के तुरंत बाद आएंगे नतीजे
राजस्थान
जयपुर: पेट्रोल पंप पर बाइक सवार को कुचलने दौड़ा ट्रैक्टर, CCTV वायरल
जयपुर: पेट्रोल पंप पर बाइक सवार को कुचलने दौड़ा ट्रैक्टर, CCTV वायरल
राजस्थान
गणपति पूजा: शाहरुख-सलमान खान पर इस्लामिक स्कॉलर्स बोले- दोनों ने गुनाह किया
गणपति पूजा: शाहरुख-सलमान खान पर इस्लामिक स्कॉलर्स बोले- दोनों ने गुनाह किया
राजस्थान
सिरोही चुनाव: मंदिर में BJP के पार्षदों ने खाई कसम, फिर भी मिले सिर्फ 5 वोट
सिरोही चुनाव: मंदिर में BJP के पार्षदों ने खाई कसम, फिर भी मिले सिर्फ 5 वोट

इन चुनावों की तस्वीर निकाय प्रमुखों के नतीजों से मिलती-जुलती

इन चुनावों की तस्वीर सोमवार को हुए नगर निकाय प्रमुखों के चुनाव के नतीजों से काफी मिलती-जुलती दिखाई दी. सोमवार को घोषित 301 निकायों के शीर्ष पदों में बीजेपी ने 197, कांग्रेस ने 94, निर्दलीयों ने 7 और AAP, CPI(M) तथा RLP ने एक-एक पद जीता था.  डिप्टी मेयर और वाइस चेयरमैन के चुनाव में भी कई जगह क्रॉस वोटिंग और निर्दलीय पार्षदों की भूमिका महत्वपूर्ण रही. बीकानेर में मेयर का पद कांग्रेस के पास होने के बावजूद डिप्टी मेयर का पद बीजेपी के खाते में चला गया. यहां बीजेपी उम्मीदवार पंकज गहलोत ने जीत दर्ज की.

खाटूश्यामजी नगरपालिका चुनाव की आ गई तारीख, वोटिंग के तुरंत बाद आएंगे नतीजे

नतीजों के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर सत्ता के दुरुपयोग का लगाया आरोप

नतीजों के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी पर सत्ता के दुरुपयोग और चुनाव में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए हैं. कांग्रेस प्रदेश महामंत्री और मीडिया कोऑर्डिनेटर स्वर्णिम चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने चुनाव में बेईमानी की हदें पार कर दीं. उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है.

बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है. प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने कहा कि कांग्रेस के पास अपनी हार बताने के लिए कोई ठोस वजह नहीं है, इसलिए वह बेबुनियाद आरोप लगा रही है. उनके मुताबिक नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की आंधी चली है और पंचायत चुनाव में इससे भी बड़ी सफलता मिलेगी. हालांकि, चूंकि डिप्टी मेयर और वाइस चेयरमैन के चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं हुए, इसलिए समर्थित उम्मीदवारों के आंकड़ों को राजनीतिक दलों के दावों के रूप में ही देखा जा रहा है.

जयपुर: पेट्रोल पंप पर बाइक सवार को कुचलने दौड़ा ट्रैक्टर, CCTV वायरल

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
Read More
Published at : 23 Sep 2026 01:32 PM (IST)
Tags :
RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
खाटूश्यामजी नगरपालिका चुनाव की आ गई तारीख, वोटिंग के तुरंत बाद आएंगे नतीजे
खाटूश्यामजी नगरपालिका चुनाव की आ गई तारीख, वोटिंग के तुरंत बाद आएंगे नतीजे
राजस्थान
जयपुर: पेट्रोल पंप पर बाइक सवार को कुचलने दौड़ा ट्रैक्टर, CCTV वायरल
जयपुर: पेट्रोल पंप पर बाइक सवार को कुचलने दौड़ा ट्रैक्टर, CCTV वायरल
राजस्थान
गणपति पूजा: शाहरुख-सलमान खान पर इस्लामिक स्कॉलर्स बोले- दोनों ने गुनाह किया
गणपति पूजा: शाहरुख-सलमान खान पर इस्लामिक स्कॉलर्स बोले- दोनों ने गुनाह किया
राजस्थान
सिरोही चुनाव: मंदिर में BJP के पार्षदों ने खाई कसम, फिर भी मिले सिर्फ 5 वोट
सिरोही चुनाव: मंदिर में BJP के पार्षदों ने खाई कसम, फिर भी मिले सिर्फ 5 वोट
Advertisement

वीडियोज

IIT छात्र के सुसाइड केस में नया ट्विस्ट !
गरबा पर घमासान..जारी हिंदू-मुसलमान!
'छिट-पुट कांड' में हाफ एनकाउंटर
Greater Noida | UP News: थार वाले का 'मनोविज्ञान'...टशन में लेते हैं जान ? | ABP News
Janhit | Chitra Tripathi: ट्रंप ईरान के साथ डील कब करने वाले हैं ? | Donald Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मैं यही कहूंगा कि...', SIR पर मचे बवाल को लेकर क्या बोले पूर्व चुनाव आयुक्त?
'मैं यही कहूंगा कि...', SIR पर मचे बवाल को लेकर क्या बोले पूर्व चुनाव आयुक्त?
दिल्ली NCR
'चुनाव दोबारा हों...' ECI-SIR विवाद पर अरविंद केजरीवाल ने कर दी बड़ी मांग
'चुनाव दोबारा हों...' ECI-SIR विवाद पर अरविंद केजरीवाल ने कर दी बड़ी मांग
इंडिया
अभिजीत दीपके SIR वाले बवाल पर फायर, बोले- 'ज्ञानेश कुमार चुनाव की...'
अभिजीत दीपके SIR वाले बवाल पर फायर, बोले- 'ज्ञानेश कुमार चुनाव की...'
स्पोर्ट्स
मीराबाई चानू ने 28 साल बाद जीता मेडल, एशियन गेम्स में सिल्वर जीत रचा इतिहास
मीराबाई चानू ने 28 साल बाद जीता मेडल, एशियन गेम्स में सिल्वर जीत रचा इतिहास
बॉलीवुड
The Vvaan Box Office: सिद्धार्थ मल्होत्रा की टॉप 5 ओपनिंग फिल्मों में एंट्री कर पाएगी 'द वन'? जानें- प्रीडिक्शन
सिद्धार्थ मल्होत्रा की टॉप 5 ओपनिंग फिल्मों में एंट्री कर पाएगी 'द वन'? जानें- प्रीडिक्शन
बिहार
SIR पर खुलासे के बाद प्रशांत किशोर की पार्टी भड़की, 'अधिकार छीन रहा EC'
SIR पर खुलासे के बाद प्रशांत किशोर की पार्टी भड़की, 'अधिकार छीन रहा EC'
इंडिया
'ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो', SIR के विवाद पर क्या बोला विपक्ष?
'ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो', SIR के विवाद पर क्या बोला विपक्ष?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव से पहले SIR पर चुनाव आयोग में ही मतभेद?अखिलेश ने किया दावा, मची हलचल
यूपी चुनाव से पहले SIR पर चुनाव आयोग में ही मतभेद?अखिलेश ने किया दावा, मची हलचल
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget