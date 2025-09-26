राजस्थान के डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा को नहीं पहचान पाया बस कंडक्टर, फिर क्या हुआ?

राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा शुक्रवार (26 सितंबर) को टोंक जिले के दौरे पर रहे. इस दौरान उन्होंने टोंक रोडवेज बस स्टैंड का औचक निरीक्षण भी किया. यहां गंदगी के अंबार को देखकर उपमुख्यमंत्री बैरवा ने नाराजगी भी जाहिर की. अचानक बस स्टैंड पहुंचे उपमुख्यमंत्री को देखकर स्थानीय रोडवेज प्रशासन में हड़कंप मच गया. बस स्टैंड पर फैली गंदगी और व्यवस्थाओं को लेकर टोंक डिपो मैनेजर को फटकार भी पड़ी.

डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा शुक्रवार को अचानक टोंक दौरे पर निकले और यहां बस स्टैंड का औचक निरीक्षण करते हुए रोडवेज अधिकारियों के साथ बातचीत भी की. इस दौरान बस स्टैंड पर पर्याप्त पीने के पानी और यात्रियों के बैठने की व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए.

बस में चढ़े डिप्टी सीएम बैरवा को कंडक्टर ने नहीं पहचाना

उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा टोंक में बस स्टैंड पर निरीक्षण के दौरान रोडवेज बस में भी चढ़े. इस दौरान कंडक्टर डिप्टी सीएम बैरवा को पहचान नहीं पाया. इसके बाद बीजेपी नेता प्रभु बाड़ोलिया ने उपमुख्यमंत्री का परिचय दिया, इसके बाद कंडक्टर ने डिप्टी सीएम के पैर छूकर आशीर्वाद लिया.





डिप्टी CM बैरवा ने बस स्टाफ और सवारियों से भी की बात

इस मौके पर उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा बैरवा ने रोडवेज बस के स्टाफ और उसमें मौजूद सवारियों से भी बातचीत की. साथ ही बस में चढ़कर बैरवा ने बस का रियलिटी चेक भी किया और साथ में मैनेजमेंट को कई दिशा निर्देश दिए. इस दौरान उन्होंने बस स्टैंड पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश भी दिया.

इस दौरान मीडिया से बातचीत में राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है.'' वहीं राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा को लेकर उन्होंने कहा, ''मुख्यमंत्री का विजन राजस्थान को विकसित राज्य बनाने का है और वे उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं.''