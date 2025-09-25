राजस्थान के डीग जिले में आयोजित गो आराधन महोत्सव में दो संतों की विवादित बयानबाजी सामने आई है. श्री जड़खोर धाम में आयोजित इस महोत्सव में पुरी के जगन्नाथ धाम से आए संत विशुद्धानंद महाराज ने हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने की नसीहत दी.

उन्होंने एक बच्चा पैदा कर उसे पढ़ाई या नौकरी के लिए विदेश भेजने वालों को देशद्रोही बताया और उनके लिए फांसी की सजा की वकालत की. तीन से कम बच्चे वालों को आशीर्वाद नहीं देने की भी बात कही.

तंबाकू का सेवन, गौ मांस खाने के बराबर का पाप - राजेंद्र दास महाराज

दूसरी तरफ मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज ने कहा कि तंबाकू का सेवन करने वालों को गौ मांस खाने के बराबर का पाप लगता है. तंबाकू हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह मुसलमानों की परंपरा है. महोत्सव में इन दोनों संतों से की गई विवादित बयानबाजी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

गो आराधना महोत्सव में पुरी के जगन्नाथ धाम से आए हुए संत विशुद्धानंद महाराज ने हिंदुओं को चार बच्चे पैदा करने की नसीहत दी. उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक बड़े दिनेश जी की मौजूदगी में कहा कि सिर्फ एक बच्चा पैदा कर उसे विदेश भेजने वाले हिंदुओं को फांसी पर चढ़ाया जाना चाहिए.

हिंदुओं में थोड़ी राष्ट्रभक्ति की कमी है - संत विशुद्धानंद

संत विशुद्धानंद के मुताबिक आजकल हिन्दू बच्चा पैदा करता ही नहीं है, हिंदुओं में थोड़ी राष्ट्रभक्ति की कमी है. ज्यादा बच्चे होंगे तो ज्यादा लोग राष्ट्र और धर्म की सेवा करेंगे. तमाम हिन्दू सिर्फ एक बच्चा पैदा करते हैं उन्हें भी विदेश भेज देते हैं. विदेश गए लोग फिर भारत में वापस नहीं आते.

उन्होंने आगे कहा कि इसका मतलब हमारी संस्कृति और धर्म भी चला जाता है. जो हिन्दू एक बच्चा पैदा करता है, विदेश भेजता है, वह देशद्रोही होता है और उसे फांसी की सजा होनी चाहिए. विदेश भेजना ही है तो 4 बच्चे पैदा करो, फिर चाहे एक को विदेश भेज दो, एक बच्चा पैदा करने वालों को सांधु संतों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा.

व्यसन जीवन बर्बादी का बड़ा कारण - स्वामी राजेंद्र दास

जगन्नाथ पुरी वाले विशुद्धानंद महाराज ने कहा कि मुझे जो भी विवाहित जोड़े आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, मैं उन्हें यही कहता हूं कि तीन बच्चे पैदा करके आओगे तभी आशीर्वाद मिलेगा. एक बच्चे वालों को जान लेना चाहिए कि उन्हें संतों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा.

इसी महोत्सव में भागवत कथा सुना रहे मलूक पीठाधीश्वर स्वामी राजेंद्र दास महाराज ने कहा कि व्यसन मनुष्य जीवन की बर्बादी का बड़ा कारण है. नशा करके ध्यान करने या माला फेरने का कोई मतलब नहीं. व्यसन जीवन बर्बादी का बड़ा कारण है.

गो आराधन महोत्सव 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक

कबीरदास जी की पक्तियां दोहराते हुए राजेन्द्र दास महाराज ने कहा कि अमली होकर करे ध्यान, गिरही होकर कथे ज्ञान, साधु होकर कुटे भग, कहे कबीर ये तीनों ठग. कहीं तो कोई पारिवारिक व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान दे रहा है, तो कोई नशा करके ध्यान कर रहा है और तो और कोई साधु होकर स्त्री से संभोग कर रहा है.

उन्होंने कहा कि ये तीनों ठग है इन तीनों को ठग जानना चाहिए. ऐसे लोग कभी भगवान का ध्यान और स्मरण नहीं कर सकते. डीग जिले के श्री जड़खोर गोधाम में नवरात्र के अवसर पर आयोजित गो आराधन महोत्सव 22 सितंबर को शुरू हुआ है और 1 अक्टूबर तक चलेगा. इसमें देश के अलग-अलग हिस्सों से तमाम संत महात्मा शामिल हो रहे हैं.