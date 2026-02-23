हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan: PM-Kisan और पेंशन योजनाओं में करोड़ों की हेराफेरी, 51 गिरफ्तार, ऐसे बुना गया फर्जीवाड़े का जाल

Rajasthan: PM-Kisan और पेंशन योजनाओं में करोड़ों की हेराफेरी, 51 गिरफ्तार, ऐसे बुना गया फर्जीवाड़े का जाल

PM Kisan Scam: राजस्थान में DBT योजनाओं के तहत करोड़ों की हेराफेरी का खुलासा हुआ है, जिसमें PM-Kisan और पेंशन स्कीमें मुख्य निशाने पर रहीं. 51 गिरफ्तारियां हुई है.

By : नीतु कुमारी | Updated at : 23 Feb 2026 02:04 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान में सरकारी योजनाओं के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के पैसों की बड़े स्तर पर हेराफेरी का मामला सामने आया है. इस हेराफेरी के मामले में PM-किसान, राज्य पेंशन और फसल नुकसान योजनाएं मुख्य निशाने पर रहीं. पुलिस ने अब तक 51 लोगों को गिरफ्तार किया है और करोड़ों रुपये के दुरुपयोग का पता चला है, जिसे जांच एजेंसियां किसी बर्फ के चट्टान का बस के सिरा मान रही हैं.

अब सवाल ये उठता है कि सरकारी योजनाओं में इतनी बड़ी हेराफेरी कैसे संभव हो सकती है. इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, दरअसल इसे पूरे मामले में एक पूरा नेटवर्क काम करता है. जांच में सामने आया कि पहले तो आधार कार्ड की कॉपी लेकर फर्जी या अनधिकृत आवेदन किए जाते थे. वहीं कई ऐसे मामले भी हैं जिसमें लाभार्थियों को आधी रकम का लालच देकर खाते में पैसा डलवाया गया और बाद में बांट लिया गया. इनमें स्थानीय ई-मित्र और फोटो कॉपी दुकानों की भूमिका संदिग्ध रही है.

अलग-अलग गांवों से सामने आए मामले

मनोहर थाना के राजपुरा निवासी 35 वर्षीय हजारी लाल ने बताया कि करीब दो साल पहले एक नाबालिग ने उनसे आधार की फोटो मांगी और योजना का लाभ दिलाने के बदले आधी रकम देने का वादा किया. आठ दिन बाद उनके खाते में 10 हजार रुपये आए, जिनमें से 5 हजार उन्हें मिले. पैसे देने वाला राम बाबू अब पुलिस हिरासत में है, जबकि लाल को अब तक यह नहीं पता कि रकम किस योजना से आई थी.

झालावाड़ के बट्टुखेरी गांव के मोबाइल दुकानदार दिनेश कुमार ने बताया कि तीन-चार साल पहले उन्होंने भी फॉर्म भरकर आधार विवरण साझा किया था. कुछ समय बाद उनकी पत्नी के खाते में PM-Kisan की राशि आई और कुछ महीने पहले उनके खाते में एकमुश्त 32 हजार रुपये जमा हुए. जबकि योजना के तहत सालाना 6 हजार रुपये तीन किस्तों में मिलते हैं, और जमीन उनके पिता के नाम है, उनके खुद के नाम नहीं.

संदेह, शिकायत और गिरफ्तारी

मनोहर थाना के मदनपुरा निवासी 25 वर्षीय राम दयाल के खाते में दो साल पहले अचानक 33 हजार रुपये आए. उन्होंने कोई आवेदन नहीं किया था, इसलिए उन्होंने कलेक्टर और साइबर पुलिस को सूचना दी. जांच में एक स्थानीय फोटो कॉपी दुकान कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई और रकम खाते से डेबिट कर ली गई. दयाल को आशंका है कि उसकी दुकान पर जमा आधार की कॉपी का दुरुपयोग हुआ.

खाटकहेड़ी निवासी 30 वर्षीय भगवान दास ने बताया कि एक ई-मित्र संचालक ने मजदूर योजना का लाभ दिलाने के नाम पर आधार नंबर लिया और रकम बराबर बांटने की बात कही. उनके खाते में 34 हजार रुपये आए, जिनमें से आधे उन्होंने रखे. पुलिस के अनुसार ऐसे कई मामलों की जांच जारी है और यह घोटाला अभी और बड़ा हो सकता है.

और पढ़ें

About the author नीतु कुमारी

एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की पूर्व कवयित्री हैं. विषयों को सरलता में पिरोने का हुनर रखती हैं. खाली समय में आध्यात्म, समाजिक और संवेदनाओं की गहराइयों में डूबने का शौक है.
Read
Published at : 23 Feb 2026 02:04 PM (IST)
Tags :
PM KISAN Scheme RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
Rajasthan: PM-Kisan और पेंशन योजनाओं में करोड़ों की हेराफेरी, 51 गिरफ्तार, ऐसे बुना गया फर्जीवाड़े का जाल
राजस्थान: PM-Kisan और पेंशन योजनाओं में करोड़ों की हेराफेरी, 51 गिरफ्तार, ऐसे बुना गया फर्जीवाड़े का जाल
राजस्थान
टोंक में मुस्लिम महिला से कंबल लेने के मामले में BJP विधायक बालमुकुंद का बयान, कहा- 'उनके इस कदम...'
टोंक में मुस्लिम महिला से कंबल लेने के मामले में BJP विधायक बालमुकुंद का बयान, कहा- 'उनके इस कदम...'
राजस्थान
'गाय का दूध बच्चों को बनाएगा बुद्धिमान, भैंस का दूध भ्रष्ट', राजस्थान के मंत्री का बेतुका बयान
'गाय का दूध बच्चों को बनाएगा बुद्धिमान, भैंस का दूध भ्रष्ट', राजस्थान के मंत्री का बेतुका बयान
राजस्थान
टोंक: पहले नाम पूछा फिर भड़के पूर्व बीजेपी सांसद सुखबीर जौनपुरिया, मुस्लिम महिलाओं से कंबल वापस लिया
टोंक: पहले नाम पूछा फिर भड़के पूर्व बीजेपी सांसद सुखबीर जौनपुरिया, मुस्लिम महिलाओं से कंबल वापस लिया
Advertisement

वीडियोज

Lucknow University Breaking: छात्रों का नमाज को लेकर हंगामा, लगाये जय श्री राम के नारे | CM yogi
Bharat Taxi: Amit Shah का टैक्सी ड्राइवरों को भरोसा, 'शोषण नहीं, मुनाफा मिलेगा' | PM Modi
AI Summit Controversy : यूथ कांग्रेस अध्यक्ष Uday Bhanu को पुलिस ने किया तलब |
Made in India Medicines का Global Safar: FY25 में 9.4% Growth, अब Next Target 2027| Paisa Live
POCSO Case: गिरफ्तार होंगे Avimukteshwaranand...पुलिस के हाथ लगे 'खास' सबूत?| Varanasi | Prayagraj
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Indian Army Operation: जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में कितने दिन चला ऑपरेशन, कितने आतंकी मारे गए, अब कितने एक्टिव, जानें सब
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में कितने दिन चला ऑपरेशन, कितने आतंकी मारे गए, अब कितने एक्टिव, जानें सब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ यूनिवर्सिटी में नमाज को लेकर हंगामा, छात्रों ने लगाए 'जय श्री राम' के नारे
लखनऊ यूनिवर्सिटी में नमाज को लेकर हंगामा, छात्रों ने लगाए 'जय श्री राम' के नारे
विश्व
'अंधेरे में रखा...', बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने मोहम्मद यूनुस का खोल दिया काला चिट्ठा, लगाए गंभीर आरोप
'अंधेरे में रखा...', बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने मोहम्मद यूनुस का खोल दिया काला चिट्ठा, लगाए गंभीर आरोप
क्रिकेट
ईशान किशन और अभिषेक शर्मा कितने साल के थे? जब भारतीय सरजमीं पर आखिरी बार जिम्बाब्वे ने टीम इंडिया से खेला था मैच
ईशान किशन और अभिषेक शर्मा कितने साल के थे? जब भारतीय सरजमीं पर आखिरी बार जिम्बाब्वे ने टीम इंडिया से खेला था मैच
टेलीविजन
कैंसर ट्रीटमेंट के बीच दीपिका कक्कड़ को हुई एक और बीमारी, पति शोएब बोले- 'फिर होगी सर्जरी'
कैंसर ट्रीटमेंट के बीच दीपिका कक्कड़ को हुई एक और बीमारी, पति शोएब बोले- 'फिर होगी सर्जरी'
विश्व
कितना अमीर था दुनिया का ड्रग लॉर्ड एल मेंचो? नशे का साम्राज्य, खूबसूरत पत्नी और 3 बच्चे, कौन बनेगा हकदार?
कितना अमीर था दुनिया का ड्रग लॉर्ड एल मेंचो? नशे का साम्राज्य, खूबसूरत पत्नी और 3 बच्चे, हकदार कौन?
यूटिलिटी
मेक्सिको हिंसा में फंस गया है कोई अपना, इस नंबर पर कॉल कर मांगे मदद
मेक्सिको हिंसा में फंस गया है कोई अपना, इस नंबर पर कॉल कर मांगे मदद
हेल्थ
Working Hours and Heart Disease: लॉन्ग वर्किंग आवर्स और देर तक जागने की मजबूरी, जानें दिल के लिए यह कितना खतरनाक?
लॉन्ग वर्किंग आवर्स और देर तक जागने की मजबूरी, जानें दिल के लिए यह कितना खतरनाक?
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget