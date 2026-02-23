राजस्थान में सरकारी योजनाओं के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के पैसों की बड़े स्तर पर हेराफेरी का मामला सामने आया है. इस हेराफेरी के मामले में PM-किसान, राज्य पेंशन और फसल नुकसान योजनाएं मुख्य निशाने पर रहीं. पुलिस ने अब तक 51 लोगों को गिरफ्तार किया है और करोड़ों रुपये के दुरुपयोग का पता चला है, जिसे जांच एजेंसियां किसी बर्फ के चट्टान का बस के सिरा मान रही हैं.

अब सवाल ये उठता है कि सरकारी योजनाओं में इतनी बड़ी हेराफेरी कैसे संभव हो सकती है. इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, दरअसल इसे पूरे मामले में एक पूरा नेटवर्क काम करता है. जांच में सामने आया कि पहले तो आधार कार्ड की कॉपी लेकर फर्जी या अनधिकृत आवेदन किए जाते थे. वहीं कई ऐसे मामले भी हैं जिसमें लाभार्थियों को आधी रकम का लालच देकर खाते में पैसा डलवाया गया और बाद में बांट लिया गया. इनमें स्थानीय ई-मित्र और फोटो कॉपी दुकानों की भूमिका संदिग्ध रही है.

अलग-अलग गांवों से सामने आए मामले

मनोहर थाना के राजपुरा निवासी 35 वर्षीय हजारी लाल ने बताया कि करीब दो साल पहले एक नाबालिग ने उनसे आधार की फोटो मांगी और योजना का लाभ दिलाने के बदले आधी रकम देने का वादा किया. आठ दिन बाद उनके खाते में 10 हजार रुपये आए, जिनमें से 5 हजार उन्हें मिले. पैसे देने वाला राम बाबू अब पुलिस हिरासत में है, जबकि लाल को अब तक यह नहीं पता कि रकम किस योजना से आई थी.

झालावाड़ के बट्टुखेरी गांव के मोबाइल दुकानदार दिनेश कुमार ने बताया कि तीन-चार साल पहले उन्होंने भी फॉर्म भरकर आधार विवरण साझा किया था. कुछ समय बाद उनकी पत्नी के खाते में PM-Kisan की राशि आई और कुछ महीने पहले उनके खाते में एकमुश्त 32 हजार रुपये जमा हुए. जबकि योजना के तहत सालाना 6 हजार रुपये तीन किस्तों में मिलते हैं, और जमीन उनके पिता के नाम है, उनके खुद के नाम नहीं.

संदेह, शिकायत और गिरफ्तारी

मनोहर थाना के मदनपुरा निवासी 25 वर्षीय राम दयाल के खाते में दो साल पहले अचानक 33 हजार रुपये आए. उन्होंने कोई आवेदन नहीं किया था, इसलिए उन्होंने कलेक्टर और साइबर पुलिस को सूचना दी. जांच में एक स्थानीय फोटो कॉपी दुकान कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई और रकम खाते से डेबिट कर ली गई. दयाल को आशंका है कि उसकी दुकान पर जमा आधार की कॉपी का दुरुपयोग हुआ.

खाटकहेड़ी निवासी 30 वर्षीय भगवान दास ने बताया कि एक ई-मित्र संचालक ने मजदूर योजना का लाभ दिलाने के नाम पर आधार नंबर लिया और रकम बराबर बांटने की बात कही. उनके खाते में 34 हजार रुपये आए, जिनमें से आधे उन्होंने रखे. पुलिस के अनुसार ऐसे कई मामलों की जांच जारी है और यह घोटाला अभी और बड़ा हो सकता है.