हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान में सरकारी कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट! इतना परसेंट बढ़ गया DA, 6774 रुपये बोनस का भी ऐलान

राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट! इतना परसेंट बढ़ गया DA, 6774 रुपये बोनस का भी ऐलान

Rajasthan DA Hike: उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बोनस का अनुमोदन किया है. यह फैसला राज्य के करीब 6 लाख अराजपरित्र कर्मचारियों को राहत देने वाला है.

By : मुबारिक खान | Updated at : 14 Oct 2025 08:05 AM (IST)
राजस्थान में भजनलाल सरकार ने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए दिपावली पर राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के 8 लाख कर्मचारियों और करीब 4.40 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलने जा रहा है. राज्य सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता भी बढ़ाया है. दिवाली पर 3% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है, जिससे (डीए) अब 58% हो गया है. दीपावली से पहले राज्य सरकार ने अराजपत्रित कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. सरकार के इस फैसले से राज्य सरकार कमर्चारियों ने सरकार का आभार प्रकट किया है.

उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बोनस का अनुमोदन किया है. यह  फैसला राज्य के करीब 6 लाख अराजपरित्र कर्मचारियों को राहत देने वाला है. उन्होंने बताया कि सरकार हमेशा कर्मचारियों के हित में फैसला ले रही है.

6 हजार से अधिक का बोनस

वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बोनस प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए कर्मचारियों को लगभग 6,774 रुपए का बोनस दिया है. राज्य सरकार की ओर से कर्मचारियों को यह राशि दीपावली के त्योहार से पहले ही उनके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी. सरकार के इस फैसले के बाद कर्मचारी संगठनों में खुशी की लहर है.

बोनस का फायदा किन्हें मिलेगा जानिए

राज्य सरकार की ओर से दिपावली पर दिए गए बोनस का फायदा पे लेवल L-12 या ग्रेड पे 4800 तक के कर्मचारियों को मिलेगा. नियम अनुसार प्रत्येक सरकारी कर्मचारियों को अधिकतम ₹7000 का एडहॉक बोनस दिया जाएगा. इसमें 75% ऋषि नगर और 25% राशि कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में जमा की जाएगी. सरकार पर इस बोनस से करीब 500 करोड रुपए का वित्तीय भार पड़ेगा पंचायत समिति और जिला परिषद के कर्मचारियों को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा.

सरकार पर 1230 करोड़ का भार

वहीं अब राज्य सरकार की ओर से महंगाई भत्ता बढ़ाने के बाद सरकार पर करीब 1230 करोड रुपए का वार्षिक भार आएगा. इस साल दीपावली के त्यौहार को देखते हुए सरकार ने 3% दिए बढ़ाकर 58% कर दिया है.

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Published at : 14 Oct 2025 08:05 AM (IST)
DA Hike Bhajan Lal Sharma RAJASTHAN NEWS
