राजस्थान: नर्सिंग की छात्रा को अगवा कर बनाया हवस का शिकार, फिर उतारा मौत के घाट, 2 गिरफ्तार

राजस्थान के खैरथल-तिजारा जिले में नर्सिंग छात्रा की हत्या का मामला सामने आया है. 20 वर्षीय छात्रा किराए के कमरे में रहती थी और उसकी गला रेतकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने शनिवार (06 दिसंबर) को यह जानकारी दी. यह घटना शुक्रवार (05 दिसंबर) को दोपहर मुंडावर पुलिस स्टेशन के सामने एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में हुई. पुलिस ने उपेंद्र कुमार नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जो हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला है.

वारदात के आरोपी उपेंद्र कुमार (21) को मौके से भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन पुलिस ने दबोच लिया. वहीं मृतका के पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी का अपहरण किया गया, उसके साथ रेप किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई.

स्थानीय लोगों में घटना से आक्रोश

उधर, इस घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया. गुस्साए लोगों ने करीब 30 मिनट तक मेन रोड को बाधित कर दिया. हालांकि बाद में पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए लोगों को वहां से हटाया. पुलिस ने कहा कि आरोपी उसी किराए के परिसर में रहता था. मुंडावर एसएचओ (SHO) रामनिवास मीणा ने कहा, ''मृतक महिला के पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर उपेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया गया है.''

टीकाराम जूली ने बीजेपी सरकार पर लगाए आरोप

इस बीच, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाते हुए कहा है कि राजस्थान में महिलाएं बेहद असुरक्षित हैं. उन्होंने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर ऐसे अपराधों पर आंखें मूंद लेने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा, ''इस तरह की घटनाओं से साबित होता है कि राजस्थान में महिलाएं बेहद असुरक्षित हैं. मुंडावर में नर्सिंग छात्रा का अपहरण कर उसके साथ रेप किया गया और फिर गला रेतकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई. लोग आक्रोशित हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने हर बात पर अपनी आंखें और कान बंद कर लिए हैं.''