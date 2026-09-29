RCA चुनाव पूरा, काउंटिंग पर SC की रोक, सीलबंद लिफाफे में फैसला कैद

राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी RCA का बहुचर्चित चुनाव आखिरकार संपन्न हो गया, लेकिन नई कार्यकारिणी कौन संभालेगी, इसका फैसला फिलहाल अटक गया है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के नतीजे घोषित करने पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके चलते मतदान के बाद वोटों की गिनती नहीं की जा रही है. मतपेटियों को सील कर सुरक्षित रखा गया है और चुनाव परिणाम सीलबंद लिफाफे में ही रहेंगे.

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने यह आदेश दिया. कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट में चल रहे मामले के अंतिम निपटारे तक नतीजे घोषित नहीं करने को कहा है. मामला सवाई माधोपुर जिला संघ अध्यक्ष डीडी कुमावत और राजस्थान महिला क्रिकेट की पूर्व कप्तान मेघा गौड़ की विशेष अनुमति याचिका से जुड़ा है. याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू ने पक्ष रखा.

SMS स्टेडियम में हुई वोटिंग

इधर, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में मतदान की प्रक्रिया पूरी हुई. RCA से जुड़े 38 जिला संघों में से 35 ने मतदान किया. डीडवाना-कुचामन, खैरथल-तिजारा और बालोतरा के तीन नए जिला संघों के सचिवों ने मतदान से दूरी बनाई. उनका कहना था कि नए जिलों को लेकर चल रहे विवाद का असर चुनाव परिणाम पर नहीं पड़ना चाहिए.

स्ट्रॉन्ग रूम में रखी गईं मतपेटियां

चुनाव अधिकारी ए.के. पांडेय ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद मतों की गिनती रोक दी गई है. मतपेटियों को सील कर कलेक्ट्रेट के स्ट्रॉन्ग रूम में सुरक्षित रखवाया जा रहा है.

मतदान के बाद अध्यक्ष पद के प्रत्याशी धनंजय सिंह खींवसर और कोषाध्यक्ष पद के प्रत्याशी आशीष तिवाड़ी ने चुनाव व्यवस्था पर सवाल उठाए. धनंजय ने आरोप लगाया कि जांच के बावजूद कुछ बाहरी लोग और एक कैबिनेट रैंक का व्यक्ति चुनाव स्थल पर मौजूद था. उन्होंने इसकी लिखित शिकायत चुनाव अधिकारी से करने की बात कही.

राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर नजर

वहीं, पराक्रम सिंह राठौड़ और धनंजय सिंह ने RCA की लगातार कानूनी उलझनों पर तंज कसते हुए कहा कि अब तो इसकी पूरी कुंडली दिखानी पड़ेगी और पूजा-पाठ व हवन कराना पड़ेगा. अब सभी की नजर राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर है. हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय तक RCA चुनाव का फैसला सीलबंद रहेगा और नई कार्यकारिणी के नामों का सस्पेंस बरकरार रहेगा.