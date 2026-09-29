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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRCA चुनाव पूरा, काउंटिंग पर SC की रोक, सीलबंद लिफाफे में फैसला कैद

RCA चुनाव पूरा, काउंटिंग पर SC की रोक, सीलबंद लिफाफे में फैसला कैद

जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में आरसीए चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी हुई. RCA से जुड़े 38 जिला संघों में से 35 ने मतदान किया. इसके बाद मतपेटियां कलेक्ट्रेट में स्ट्रॉन्ग रूम में सुरक्षित रख दी गईं.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 29 Sep 2026 07:33 PM (IST)
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राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी RCA का बहुचर्चित चुनाव आखिरकार संपन्न हो गया, लेकिन नई कार्यकारिणी कौन संभालेगी, इसका फैसला फिलहाल अटक गया है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के नतीजे घोषित करने पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके चलते मतदान के बाद वोटों की गिनती नहीं की जा रही है. मतपेटियों को सील कर सुरक्षित रखा गया है और चुनाव परिणाम सीलबंद लिफाफे में ही रहेंगे.

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने यह आदेश दिया. कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट में चल रहे मामले के अंतिम निपटारे तक नतीजे घोषित नहीं करने को कहा है. मामला सवाई माधोपुर जिला संघ अध्यक्ष डीडी कुमावत और राजस्थान महिला क्रिकेट की पूर्व कप्तान मेघा गौड़ की विशेष अनुमति याचिका से जुड़ा है. याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू ने पक्ष रखा.

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SMS स्टेडियम में हुई वोटिंग

इधर, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में मतदान की प्रक्रिया पूरी हुई. RCA से जुड़े 38 जिला संघों में से 35 ने मतदान किया. डीडवाना-कुचामन, खैरथल-तिजारा और बालोतरा के तीन नए जिला संघों के सचिवों ने मतदान से दूरी बनाई. उनका कहना था कि नए जिलों को लेकर चल रहे विवाद का असर चुनाव परिणाम पर नहीं पड़ना चाहिए.

स्ट्रॉन्ग रूम में रखी गईं मतपेटियां

चुनाव अधिकारी ए.के. पांडेय ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद मतों की गिनती रोक दी गई है. मतपेटियों को सील कर कलेक्ट्रेट के स्ट्रॉन्ग रूम में सुरक्षित रखवाया जा रहा है.

मतदान के बाद अध्यक्ष पद के प्रत्याशी धनंजय सिंह खींवसर और कोषाध्यक्ष पद के प्रत्याशी आशीष तिवाड़ी ने चुनाव व्यवस्था पर सवाल उठाए. धनंजय ने आरोप लगाया कि जांच के बावजूद कुछ बाहरी लोग और एक कैबिनेट रैंक का व्यक्ति चुनाव स्थल पर मौजूद था. उन्होंने इसकी लिखित शिकायत चुनाव अधिकारी से करने की बात कही.

राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर नजर

वहीं, पराक्रम सिंह राठौड़ और धनंजय सिंह ने RCA की लगातार कानूनी उलझनों पर तंज कसते हुए कहा कि अब तो इसकी पूरी कुंडली दिखानी पड़ेगी और पूजा-पाठ व हवन कराना पड़ेगा. अब सभी की नजर राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर है. हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय तक RCA चुनाव का फैसला सीलबंद रहेगा और नई कार्यकारिणी के नामों का सस्पेंस बरकरार रहेगा.

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 29 Sep 2026 07:32 PM (IST)
Tags :
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