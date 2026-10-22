5 साल के बेटे ने दी कांस्टेबल पिता को मुखाग्नि, गर्भवती पत्नी को छोड़ गए शंकरलाल

राजस्थान के अजमेर (किशनगढ़) निवासी कांस्टेबल शंकरलाल टेपन की ड्यूटी से लौटते समय सड़क हादसे में मौत हो गयी थी. बुधवार को उनके गांव में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया. पांच साले के बेटे ऋषि ने पिता को मुखाग्नि दी, जिसे देख पूरा गांव भाव-विभोर हो गया.

शंकरलाल टेपन के अंतिम दर्शन में हजारों के ग्रामीणों के साथ स्थानीय विधायक डॉ विकास चौधरी, गुलाबपुरा के डिप्टी एसपी सतीश मीणा समेत कई अधिकारी और नेता भी पहुंचे. सभी ने अपनी श्रद्धांजलि दी.

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ट्रक ने मारी थी टक्कर

जानकारी के मुताबिक मंगलवार रात रावण दहन में VIP ड्यूटी के बाद कांस्टेबल शंकरलाल टेपन बाइक से वापस घर आ रहे थे. इस दौरान NH-29 पर तेज रफ़्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गयी. अचानक इस हादसे से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. बुधवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ शंकरलाल टेपन का अंतिम संस्कार किया गया. उधर पुलिस ने इस मामले में जल्द ट्रक चालक को गिरफ्तार करने का दावा किया है.

पत्नी गर्भवती-पांच साल के बेटे ने दी मुखाग्नि

शंकरलाल टेपन के पिटा कानाराम टेपन भी ASI के पद पर तैनात हैं. शंकरलाल टेपन की पत्नी 7 महीने की गर्भवती हैं. परिवार पर एकाएक दुखों का पहाड़ सा टूट पड़ा. उनके निधन से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गयी. जब पांच वर्षीय बेटे ऋषि ने पिता को मुखाग्नि दी तो पूरा गांव रोने लगा. और सभी ने'शहीद शंकरलाल टेपन अमर रहें' के नारे लगाए.

अंतिम विदाई के दौरान किशनगढ़ विधायक डॉ. विकास चौधरी और पुलिस विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे. चूंकि यह हादसा ऑन-ड्यूटी हुआ है, इसलिए राजस्थान पुलिस नियमों के तहत पीड़ित परिवार को विशेष पेंशन, पुलिस कल्याण कोष से आर्थिक सहायता और परिवार के एक आश्रित सदस्य को अनुकंपा सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी.

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