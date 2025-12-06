राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राज्य सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा. वह 'वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान' के तहत 14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली महारैली की बैठक में शामिल होने के लिए पीसीसी मुख्यालय पहुंचे थे.

टीकाराम जूली ने कहा कि यह पहली बार हुआ है कि डॉ. बाबा साहब अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर अंबेडकर सर्किल पर लगी मूर्ति पर माल्यार्पण तक नहीं किया गया, मूर्ति की सफाई नहीं हुई, कोई सरकारी नुमाइंदा वहां नहीं पहुंचा.

उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि उन्हें बाबा साहब अंबेडकर सिर्फ वोट के वक्त याद आते हैं, और उसके बाद वे उन्हें भूल जाते हैं.

विकास कार्यों को रोकने का मुद्दा

जूली ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह पहली ऐसी सरकार है जिसने चल रहे कामों को रुकवाने का काम किया है. उन्होंने कहा कि वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद भी काम शुरू न करने के ऑर्डर इस सरकार ने निकाले हैं.

मुख्यमंत्री के बयानों पर पलटवार

मुख्यमंत्री द्वारा उन पर (टीकाराम जूली) और डोटासरा जी पर की गई टिप्पणियों का जवाब देते हुए जूली ने कहा कि B. L. S. स्टेटमेंट: उन्होंने मुख्यमंत्री के बयानों को बेस लेस स्टेटमेंट (Base Less Statement) बताया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को खुद के पद बचाने की चिंता है, कि "पता नहीं कब पर्ची बदल जाए."

पार्टी के प्रति समर्पण

जूली ने स्पष्ट किया कि वह और डोटासरा जी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं और पार्टी जो भी ज़िम्मेदारी देगी, उसे करने के लिए तैयार हैं, और ज़िम्मेदारी न मिलने पर भी पार्टी के लिए काम करते रहेंगे.