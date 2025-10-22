हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी, क्या होगी अशोक गहलोत और सचिन पायलट की भूमिका?

राजस्थान कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी, क्या होगी अशोक गहलोत और सचिन पायलट की भूमिका?

Rajasthan Congress: राजस्थान कांग्रेस राहुल गांधी के 'संगठन सृजन अभियान' के तहत 50 जिलों में नए जिलाध्यक्ष नियुक्त करने जा रही है. रायशुमारी में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की अहम भूमिका होगी.

By : मुबारिक खान | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 22 Oct 2025 09:03 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान कांग्रेस में एक बड़ा संगठनात्मक बदलाव होने जा रहा है. राहुल गांधी के ड्रीम प्रोजेक्ट ‘संगठन सृजन अभियान’ के तहत प्रदेश के 50 जिलों में नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की तैयारी पूरी कर ली गई है. इस प्रक्रिया में पूरे प्रदेश से करीब 3000 आवेदन प्राप्त हुए हैं. पार्टी सूत्रों के अनुसार, पिछले दिनों कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने 30 पर्यवेक्षकों को राजस्थान भेजा था, जिन्होंने जिलावार कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रिपोर्ट तैयार की. ये रिपोर्ट अब आलाकमान के पास पहुंच चुकी है. पर्यवेक्षकों ने हर जिले से योग्य, सक्रिय और संगठनात्मक रूप से मजबूत कार्यकर्ताओं के नाम सुझाए हैं.

दिल्ली में वेणुगोपाल की अध्यक्षता में होगी अहम बैठक

इस अभियान की मॉनिटरिंग कांग्रेस संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल कर रहे हैं. सभी पर्यवेक्षकों ने अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट उन्हें सौंप दी है. बताया जा रहा है कि कल दिल्ली में वेणुगोपाल की अध्यक्षता में अहम बैठक होगी, जिसमें इन रिपोर्टों पर रायशुमारी की जाएगी. इसके बाद नवंबर की शुरुआत में नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की संभावना जताई जा रही है.

कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता होंगे शामिल

सूत्रों के अनुसार, बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे, जिनमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट प्रमुख हैं. सभी नेताओं से व्यक्तिगत तौर पर राय ली जाएगी, जिसके बाद अंतिम सूची तैयार की जाएगी.

पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट को ही बनाया जाएगा मुख्य आधार

पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस बार जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में बड़े नेताओं की सिफारिशें काम नहीं आएंगी. संगठन सृजन अभियान के तहत यह प्रक्रिया पूरी तरह रिपोर्ट-आधारित और निष्पक्ष रखी जाएगी. पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट को ही मुख्य आधार बनाया जाएगा, ताकि कार्यकर्ताओं को संगठन में समान अवसर मिल सके.

मील का पत्थर होगा साबित

कल होने वाली दिल्ली बैठक को कांग्रेस के लिए बेहद अहम और निर्णायक माना जा रहा है. माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद राजस्थान कांग्रेस का नया संगठनात्मक ढांचा आकार लेगा और राहुल गांधी के संगठन सृजन अभियान को जमीनी रूप देने की दिशा में यह कदम मील का पत्थर साबित होगा.

और पढ़ें

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Read
Published at : 22 Oct 2025 09:02 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Politics Ashok Gehlot Ashok Gehlot  RAJASTHAN NEWS SACHIN PILOT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
क्या सतीश जारकीहोली होंगे कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री? सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने नवंबर क्रांति पर संकेत देते हुए दिया बड़ा बयान
क्या सतीश जारकीहोली होंगे कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री? सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने नवंबर क्रांति पर संकेत देते हुए दिया बड़ा बयान
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए महायुति का फॉर्मूला तय, BJP ने लिया बड़ा फैसला
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए महायुति का फॉर्मूला तय, BJP ने लिया बड़ा फैसला
क्रिकेट
IND vs AUS 2nd ODI Weather: पर्थ की तरह एडिलेड में भी होगी बारिश? भारत-ऑस्ट्रेलिया दूसरे वनडे की वेदर रिपोर्ट आपको जाननी चाहिए
पर्थ की तरह एडिलेड में भी होगी बारिश? भारत-ऑस्ट्रेलिया दूसरे वनडे की वेदर रिपोर्ट आपको जाननी चाहिए
ओटीटी
करण जौहर ने किस उम्र में खोई थी अपनी वर्जिनिटी? जाह्ववी कपूर से कहा- 'तुम्हारे ही फैमिली मेंबर के साथ इंवॉल्व था'
करण जौहर ने इस उम्र में खोई थी अपनी वर्जिनिटी, जाह्ववी कपूर के करीबी संग था रिश्ता?
Advertisement

वीडियोज

Deepika-Ranveer ने सबके सामने सोशल मीडिया पर रिवील की Dua की तस्वीर
Dashrath Manjhi के बेटे को नहीं मिला टिकट, Delhi से मायूस होकर लौटे
बिहार में 'ऑपरेशन लोटस'! | Bihar Election
दिवाली की रात... 'खून की होली' !
महाराष्ट्र में विपक्षी तकरार, क्या NDA मारेगा बाजी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्या सतीश जारकीहोली होंगे कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री? सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने नवंबर क्रांति पर संकेत देते हुए दिया बड़ा बयान
क्या सतीश जारकीहोली होंगे कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री? सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने नवंबर क्रांति पर संकेत देते हुए दिया बड़ा बयान
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए महायुति का फॉर्मूला तय, BJP ने लिया बड़ा फैसला
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए महायुति का फॉर्मूला तय, BJP ने लिया बड़ा फैसला
क्रिकेट
IND vs AUS 2nd ODI Weather: पर्थ की तरह एडिलेड में भी होगी बारिश? भारत-ऑस्ट्रेलिया दूसरे वनडे की वेदर रिपोर्ट आपको जाननी चाहिए
पर्थ की तरह एडिलेड में भी होगी बारिश? भारत-ऑस्ट्रेलिया दूसरे वनडे की वेदर रिपोर्ट आपको जाननी चाहिए
ओटीटी
करण जौहर ने किस उम्र में खोई थी अपनी वर्जिनिटी? जाह्ववी कपूर से कहा- 'तुम्हारे ही फैमिली मेंबर के साथ इंवॉल्व था'
करण जौहर ने इस उम्र में खोई थी अपनी वर्जिनिटी, जाह्ववी कपूर के करीबी संग था रिश्ता?
जनरल नॉलेज
Currency Printing: दुनिया के ये देश नहीं छापते अपने नोट, कुछ इस तरह करते हैं अपनी करेंसी का प्रबंध
दुनिया के ये देश नहीं छापते अपने नोट, कुछ इस तरह करते हैं अपनी करेंसी का प्रबंध
शिक्षा
फिजी में 1,00,000 कमाने पर भारत में कितने बनेंगे? जानें करेंसी का असली अंतर!
फिजी में 1,00,000 कमाने पर भारत में कितने बनेंगे? जानें करेंसी का असली अंतर!
लाइफस्टाइल
बिहार और झारखंड के छठ प्रसाद में क्या है फर्क, जान लें दोनों राज्यों के बीच का अंतर?
बिहार और झारखंड के छठ प्रसाद में क्या है फर्क, जान लें दोनों राज्यों के बीच का अंतर?
बिजनेस
यूएस टैरिफ का भारतीय इकोनॉमी पर होने वाला है बड़ा असर, वर्ल्ड बैंक ने किया आगाह
यूएस टैरिफ का भारतीय इकोनॉमी पर होने वाला है बड़ा असर, वर्ल्ड बैंक ने किया आगाह
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget