राजस्थान कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी, क्या होगी अशोक गहलोत और सचिन पायलट की भूमिका?

राजस्थान कांग्रेस में एक बड़ा संगठनात्मक बदलाव होने जा रहा है. राहुल गांधी के ड्रीम प्रोजेक्ट ‘संगठन सृजन अभियान’ के तहत प्रदेश के 50 जिलों में नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की तैयारी पूरी कर ली गई है. इस प्रक्रिया में पूरे प्रदेश से करीब 3000 आवेदन प्राप्त हुए हैं. पार्टी सूत्रों के अनुसार, पिछले दिनों कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने 30 पर्यवेक्षकों को राजस्थान भेजा था, जिन्होंने जिलावार कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रिपोर्ट तैयार की. ये रिपोर्ट अब आलाकमान के पास पहुंच चुकी है. पर्यवेक्षकों ने हर जिले से योग्य, सक्रिय और संगठनात्मक रूप से मजबूत कार्यकर्ताओं के नाम सुझाए हैं.

दिल्ली में वेणुगोपाल की अध्यक्षता में होगी अहम बैठक

इस अभियान की मॉनिटरिंग कांग्रेस संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल कर रहे हैं. सभी पर्यवेक्षकों ने अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट उन्हें सौंप दी है. बताया जा रहा है कि कल दिल्ली में वेणुगोपाल की अध्यक्षता में अहम बैठक होगी, जिसमें इन रिपोर्टों पर रायशुमारी की जाएगी. इसके बाद नवंबर की शुरुआत में नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की संभावना जताई जा रही है.

कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता होंगे शामिल

सूत्रों के अनुसार, बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे, जिनमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट प्रमुख हैं. सभी नेताओं से व्यक्तिगत तौर पर राय ली जाएगी, जिसके बाद अंतिम सूची तैयार की जाएगी.

पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट को ही बनाया जाएगा मुख्य आधार

पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस बार जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में बड़े नेताओं की सिफारिशें काम नहीं आएंगी. संगठन सृजन अभियान के तहत यह प्रक्रिया पूरी तरह रिपोर्ट-आधारित और निष्पक्ष रखी जाएगी. पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट को ही मुख्य आधार बनाया जाएगा, ताकि कार्यकर्ताओं को संगठन में समान अवसर मिल सके.

मील का पत्थर होगा साबित

कल होने वाली दिल्ली बैठक को कांग्रेस के लिए बेहद अहम और निर्णायक माना जा रहा है. माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद राजस्थान कांग्रेस का नया संगठनात्मक ढांचा आकार लेगा और राहुल गांधी के संगठन सृजन अभियान को जमीनी रूप देने की दिशा में यह कदम मील का पत्थर साबित होगा.