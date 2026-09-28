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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानCEC के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, अशोक गहलोत, रंधावा-डोटासरा पुलिस हिरासत में

CEC के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, अशोक गहलोत, रंधावा-डोटासरा पुलिस हिरासत में

एसआईआर-सीईसी विवाद के बीच ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राजस्थान कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है. करीब 100 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है. इसमें अशोक गहलोत समेत कांग्रेस के बड़े नेता भी शामिल हैं.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 28 Sep 2026 03:16 PM (IST)
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मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राजस्थान कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है. कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया. बताया जा रहा है कि अब तक 100 से ज्यादा कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए हैं. हिरासत में लिए गए नेताओं में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान के प्रभारी और सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी शामिल हैं.

सोमवार की सुबह कांग्रेस के प्रदर्शन ने बड़ा रुख ले लिया था. करीब 15 मिनट तक पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं वॉटर कैनन चलाई. कुछ समय बाद खुद ही प्रशासन की ओर से वॉटर कैनन रोक दिया गया. इस दौरान तमाम कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़कर दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे.

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पुलिस ने ज्यादातर कार्यकर्ताओं को रोक लिया. इस दौरान पुलिस, प्रदर्शनकारियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई. चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे.

इससे पहले गहलोत ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि देश में खतरनाक खेल खेला जा रहा है और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है. उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सतर्क रहना होगा। यह 'करो या मरो' की लड़ाई है. कार्यकर्ताओं को लोगों के बीच जाना चाहिए, देश के हालात को समझना चाहिए और देखना चाहिए कि वे लोकतंत्र को बचाने में कैसे योगदान दे सकते हैं.’’ 

राज्य में हालिया नगर निकाय चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि वार्डों के मनमाने और गलत परिसीमन के कारण कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा. गहलोत ने आरोप लगाया, ‘‘सरकार ने नगर निकाय चुनाव में गुंडागर्दी की और पुलिस एवं प्रशासन का दुरुपयोग किया. गलत परिसीमन की वजह से हम चुनाव हार गये.’’

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 28 Sep 2026 02:20 PM (IST)
Tags :
Ashok Gehlot Gyanesh Kumar CONGRESS RAJASTHAN NEWS
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