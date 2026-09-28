CEC के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, अशोक गहलोत, रंधावा-डोटासरा पुलिस हिरासत में

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राजस्थान कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है. कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया. बताया जा रहा है कि अब तक 100 से ज्यादा कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए हैं. हिरासत में लिए गए नेताओं में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान के प्रभारी और सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी शामिल हैं.

सोमवार की सुबह कांग्रेस के प्रदर्शन ने बड़ा रुख ले लिया था. करीब 15 मिनट तक पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं वॉटर कैनन चलाई. कुछ समय बाद खुद ही प्रशासन की ओर से वॉटर कैनन रोक दिया गया. इस दौरान तमाम कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़कर दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे.

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पुलिस ने ज्यादातर कार्यकर्ताओं को रोक लिया. इस दौरान पुलिस, प्रदर्शनकारियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई. चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे.

इससे पहले गहलोत ने प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि देश में खतरनाक खेल खेला जा रहा है और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है. उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सतर्क रहना होगा। यह 'करो या मरो' की लड़ाई है. कार्यकर्ताओं को लोगों के बीच जाना चाहिए, देश के हालात को समझना चाहिए और देखना चाहिए कि वे लोकतंत्र को बचाने में कैसे योगदान दे सकते हैं.’’

राज्य में हालिया नगर निकाय चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि वार्डों के मनमाने और गलत परिसीमन के कारण कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा. गहलोत ने आरोप लगाया, ‘‘सरकार ने नगर निकाय चुनाव में गुंडागर्दी की और पुलिस एवं प्रशासन का दुरुपयोग किया. गलत परिसीमन की वजह से हम चुनाव हार गये.’’

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