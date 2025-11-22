कांग्रेस में फूट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान पिछले दिनों सामने आया था. जिसको लेकर कांग्रेस नेताओं ने नाराजगी जाहिर की थी, लेकिन क्या सच में कांग्रेस में अंदरखाने फूट पड़ चुकी है. इस बीच अब कांग्रेस के नेता न तो अपने प्रदेश अध्यक्ष की सुनते और न ही पार्टी की.

कांग्रेस के अंदर बने गुट अपने समर्थित नेता को ही सब कुछ मानते हैं. ये बात इसलिए उठ रही है, क्योंकि NSUI के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ खुले मंच से कांग्रेस नेताओं के खिलाफ बयान देने वाले नेताओं की तारीफों में कसीदे पढ़ रहे है. इतना ही नहीं जाखड़ ने नरेश मीणा को अपना बड़ा भाई बताते हुए कहा कभी मंच से उन्हें धन्यवाद देने का मौका नहीं मिला.

कांग्रेस में अंदूरनी फूट पर उठ रहे सवाल

आखिर कांग्रेस में यह सब क्या चल रहा है. एक ओर नरेश मीणा कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर पेपर चोर जैसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं. वहीं हाड़ौती के कांग्रेस नेताओं को सबक सिखाने की बात करते हैं.

इस बीच दूसरी ओर NSUI के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ खुले मंच पर नरेश मीणा की तारीफ कर रहे हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस में एक पक्ष नरेश मीणा का समर्थन करता हैं? या सिर्फ कांग्रेस में अनुशासन की बातें मीटिंगों तक ही सीमित रह गई है.

विनोद जाखड़ ने की नरेश मीणा की तारीफ

आपको बता दें नरेश मीणा कांग्रेस के खिलाफ तीन चुनाव लड़ चुके हैं और वे लगातार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करते रहे हैं. ऐसे में अब NSUI के प्रदेशाध्यक्ष खुद खुले मंच पर नरेश मीणा की तारीफ कर रहे हैं.

विनोद जाखड़ ने मंच से कह कि नरेश मीणा मेरे बड़ा भाई है उन्होंने विश्वविद्यालय के चुनाव में मेरी मदद की. मैं पहला दलित समाज से विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना, मंच पर मुझे कभी मौका नहीं मिला लेकिन मैं बड़ा भाई का दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं, राजनीति में कुछ सीमाएं होती है, लेकिन फिर भी नरेश मीणा को कभी जरूरत पड़ी तो छोटे भाई के रूप में विनोद जाखड़ आपको खड़ा मिलेगा.

सोशल मीडिया पर वायरल है विनोद जाखड़ का बयान

आपको बता दें विनोद जाखड़ सचिन पायलट को अपना नेता बताते हैं और उन्हें अपना आदर्श मानते हैं. फिलहाल विनोद जाखड़ का ये बयान सोशल मीडिया पर काफी चर्चाओं में हैं और वहीं इस बयान के बाद कांग्रेस में अंदरखाने भी चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर कांग्रेस पार्टी और नेताओं के खिलाफ बयानबाजी करने वालों की तारीफ क्यों की जा रही है और ऐसा करने वाले नेताओं के खिलाफ क्या पार्टी कोई एक्शन लेगी? ये देखने वाली बात होगी.