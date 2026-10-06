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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराहुल-प्रियंका गांधी के आंदोलन में शामिल होंगे राजस्थान कांग्रेस के नेता, दिल्ली कूच का ऐलान

राहुल-प्रियंका गांधी के आंदोलन में शामिल होंगे राजस्थान कांग्रेस के नेता, दिल्ली कूच का ऐलान

राजस्थान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि यह समय अपने नेताओं के साथ खड़ा होने का है. कांग्रेस कार्यकर्ता अपने नेताओं के साथ खड़े होकर लोकतंत्र को बचाने का काम करें.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 06 Oct 2026 09:55 PM (IST)
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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ ही कांग्रेस सांसदों के आंदोलन में शामिल होने के लिए राजस्थान कांग्रेस के नेताओं से दिल्ली कूच का आह्वान किया गया है. प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों से दिल्ली कूच के लिए कहा है. 

गोविंद डोटासरा ने सभी नेताओं को फौरन दिल्ली कूच करने को कहा है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए जब हमारे बड़े नेता दिल्ली में संघर्ष कर रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम न सिर्फ उनके आंदोलन का समर्थन करें, बल्कि उनके आंदोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा भी लें. गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान के सभी कांग्रेस जनों से तुरंत दिल्ली निकलने की अपील की है.

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'लोकतंत्र को बचाने का काम करें'

पीसीसी चीफ ने कहा है कि यह समय अपने नेताओं के साथ खड़ा होने का है. कांग्रेस कार्यकर्ता अपने नेताओं के साथ खड़े होकर लोकतंत्र को बचाने का काम करें. राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत सांसदों को दिल्ली में जिस भी जगह रखा जाएगा, पार्टी के लोग वहीं पहुंचे, यह लोकतंत्र को बचाने का समय है. उन्होंने कहा है कि सभी नेता- पदाधिकारी और दूसरे कांग्रेस जन जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचें.

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 06 Oct 2026 09:58 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi Rajasthan News CONGRESS
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