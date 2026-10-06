राहुल-प्रियंका गांधी के आंदोलन में शामिल होंगे राजस्थान कांग्रेस के नेता, दिल्ली कूच का ऐलान

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ ही कांग्रेस सांसदों के आंदोलन में शामिल होने के लिए राजस्थान कांग्रेस के नेताओं से दिल्ली कूच का आह्वान किया गया है. प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों से दिल्ली कूच के लिए कहा है.

गोविंद डोटासरा ने सभी नेताओं को फौरन दिल्ली कूच करने को कहा है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए जब हमारे बड़े नेता दिल्ली में संघर्ष कर रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम न सिर्फ उनके आंदोलन का समर्थन करें, बल्कि उनके आंदोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा भी लें. गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान के सभी कांग्रेस जनों से तुरंत दिल्ली निकलने की अपील की है.

'लोकतंत्र को बचाने का काम करें'

पीसीसी चीफ ने कहा है कि यह समय अपने नेताओं के साथ खड़ा होने का है. कांग्रेस कार्यकर्ता अपने नेताओं के साथ खड़े होकर लोकतंत्र को बचाने का काम करें. राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत सांसदों को दिल्ली में जिस भी जगह रखा जाएगा, पार्टी के लोग वहीं पहुंचे, यह लोकतंत्र को बचाने का समय है. उन्होंने कहा है कि सभी नेता- पदाधिकारी और दूसरे कांग्रेस जन जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचें.