हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'जिनकी नई-नई शादी हुई है उन्हें...', कांग्रेस नेता ने प्रताप सिंह खाचरियावास ने क्यों कहा ऐसा?

Rajasthan News: प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और सरकार जनता के 500 करोड़ रुपये का चालान काट चुकी है. उन्होंने कहा कि सरकार जनता के हित में काम नहीं कर रही है.

By : मुबारिक खान | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 18 Nov 2025 06:04 PM (IST)
राजस्थान में बीते दिनों प्रदेश में हुए सड़क हादसों को देखते हुए परिवहन विभाग ने 'सड़क सुरक्षा अभियान' चलाकर लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ चालान काटकर कार्रवाई की जिसको लेकर पूर्व परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का एक बयान वायरल हो रहा है.

प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, "बीजेपी के राज में 500 करोड़ के चालान कट गए, रोज डंपर टक्कर मार रहे हैं, सरकार नाम की चीज ही नहीं है, यहां तक कि बीजेपी के राज में दुल्हा-दुल्हन के भी चालान काटे जा रहे हैं, ऐसे तो दूल्हे का जोश ही खत्म हो जाएगा कम से कम जिनकी नई नई शादी हुई है उनको तो मजे लेने दो."

'नई शादी वालों का चालान नहीं काटें'

पूर्व मंत्री ने अपने बयान में आगे कहा, "अभी शादियों का सीजन चल रहा है मेरे पास कल ही एक दुल्हे का फोन आया था कि भाई साहब मेरी गाड़ी पकड़ ली, मेरी दुल्हन के सामने बेइज्जती हो रही है, पुलिस वाले बोल रहे हैं गाड़ी साइड में लगा, मैंने पुलिसकर्मी से बात की उसको बताया अरे भाई नई नई शादी हुई है जाने दो दुल्हन के सामने बेइज्जती हो जाएगी."

'दुल्हा का खत्म हो जाता है जोश'

उन्होंने कहा, "वो पुलिसवाला समझदार था उसने कहा चलो कोई बात नहीं जाने दो जब आदमी कि नई नई शादी होती है तो उसमें जोश होता हैं, बाद में तो जोश ही खत्म हो जाएगा, तो कम से कम नए दूल्हे दुल्हन का तो ध्यान रखो उनका तो चालान मत करो. ऐसे चालान कटे तो फिर उसका दुल्हन के सामने जोश खत्म हो जाएगा, दुल्हे का जोश तो रहने दो, उसको तो मजे लेने दो कम से कम."

'सरकार जनता के हित में नहीं कर रही काम'

पूर्व मंत्री ने कहा, "हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और सरकार जनता के 500 करोड़ रुपये का चालान काट चुकी है. प्रदेश में लगता ही नहीं कि कोई सरकार जनता के हित में काम कर रही है."

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Published at : 18 Nov 2025 06:00 PM (IST)
Tags :
Pratap Singh Khachariyawas RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
