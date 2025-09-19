राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में लगातार संगठनात्मक नियुक्तियां जारी है, जिसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश के अनुसार कांग्रेस के चारों अग्रिम संगठनों के प्रभारियों की नियुक्ति की गई है. इनमें एक विधायक और 3 महासचिव को यह जिम्मेदारी दी गई है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी संगठन के ढांचे को मजबूत करने में जुटी हुई है. इसी क्रम में पूरे प्रदेश भर में 10 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं वाली फौज खड़ी करने का दावा किया जा रहा है.

राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर चारों अग्रिम संगठन जिनमें यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई और सेवादल शामिल हैं, इन चारों अग्रिम संगठनों में प्रभारी की नियुक्ति की गई है ताकि चारों संगठनों के कामकाज की जानकारी के साथ-साथ आपसी सामंजस्य बनाकर पार्टी को मजबूती दी जा सके, वहीं इन चारों अग्रिम संगठनों के प्रभारी की नियुक्ति को पीसीसी और अग्रिम संगठनों के बीच सेतु के रूप में देखा जा रहा है.

कांग्रेस के मुख्य संगठन को भी मिलेगी मजबूती!

प्रभारियों की नियुक्ति से कांग्रेस के मुख्य संगठन को भी मजबूती मिलेगी. अक्सर कांग्रेस के धरना-प्रदर्शनों में अग्रिम संगठनों की भूमिका को लेकर पहले भी कई बार सवाल खड़े हुए हैं तो वहीं डोटासरा के निर्देश पर बनाए गए चारों प्रभारी की नियुक्ति से अब अग्रिम संगठनों को साथ लेकर कांग्रेस को मजबूती देने का काम किया जाएगा.

हाकम अली खान को कहां मिली जगह?

आपको बता दें कि कांग्रेस सेवादल के प्रदेश प्रभारी के रूप में फतेहपुर से दो बार विधायक हाकम अली खान को जिम्मेदारी दी गई है. विधायक हाकम अली खान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के गृह जिले से भी आते हैं. ऐसे में डोटासरा ने विश्वास जताते हुए उन्हें यह जिम्मेदारी दी है.

राहुल भाकर को NSUI प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी

पीसीसी महासचिव राहुल भाकर को एनएसयूआई प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है. राहुल भाकर खुद लंबे समय तक एनएसयूआई में काम करने का अनुभव रखते हैं. डोटासरा के नजदीकी माने जाने वाले राहुल भाकर को एनएसयूआई के प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी देने के पीछे प्रदेश में एनएसयूआई की निष्क्रियता भी वजह बताई जा रही है.

देशराज मीणा को यूथ कांग्रेस में प्रदेश प्रभारी का दायित्व

यूथ कांग्रेस में प्रदेश प्रभारी के रूप में देशराज मीणा को यह जिम्मेदारी दी गई है देशराज मीणा खुद यूथ कांग्रेस में लंबे समय तक काम कर चुके हैं ऐसे में पार्टी को उनके अनुभव का फायदा मिलेगा.

प्रतिष्ठा यादव को महिला कांग्रेस में जिम्मेदारी

वहीं प्रतिष्ठा यादव को भी महिला कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के रूप में बड़ी जिम्मेदारी मिली है लंबे समय से महिला कांग्रेस सक्रिय रूप से कामकाज नहीं कर पा रहा था ऐसे में अब प्रतिष्ठा यादव जो कि खुद पार्टी में विभिन्न जिम्मेदारियां संभाल चुकी है उन्हें महिला कांग्रेस के प्रभारी का दायित्व दिया गया है प्रतिष्ठा यादव को पूर्व मंत्री अशोक चांदना की टीम का माना जाता है.