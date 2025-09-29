राजस्थान: राहुल गांधी को धमकी देने पर भड़की कांग्रेस, बीजेपी प्रवक्ता पर कार्रवाई की मांग

बीजेपी प्रवक्ता प्रिंटू महादेव द्वारा राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी देने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. पूरे देश में कांग्रेस नेताओं ने इस घटना पर विरोध जताया है. दरअसल, एक निजी चैनल डिबेट के दौरान बीजेपी प्रवक्ता प्रिंटू महादेव ने राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा "राहुल गांधी के सीने में गोली मार दी जाएगी" इस बयान के बाद देशभर में प्रवक्ता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी मामले को लेकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के संरक्षण में पंक्ति नफरत और हिंसक राजनीतिक सोच का यह नतीजा है. राहुल गांधी और गांधी परिवार को बार-बार हत्या की धमकी दी जाती है. भारत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की शहादत झेल चुका है. ऐसे में विपक्ष के नेता को ऐसी धमकी देना लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला है.

लोकतंत्र में इसकी जगह नहीं- गहलोत

वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस घटना की निंदा की है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में ऐसी भाषा और इस सोच का कोई स्थान नहीं है और यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब तक ऐसा बयान देने वाले प्रवक्ता पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. बीजेपी राहुल गांधी के 'वोट चोरी' महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर घबराई हुई है. उन्हें जनता का समर्थन मिल रहा है इसी से भाजपा हताश है.

ये था पूरा मामला

बता दें कि यह विवादास्पद बयान शुक्रवार यानी 26 सितंबर की रात में निजी चैनल पर लद्दाख हिंसा को लेकर एक टीवी डिबेट के दौरान सामने आया. इसमें पूर्व एबीवीपी नेता और बीजेपी की ओर से पैनलिस्ट प्रिंटु महादेव ने राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें "सीने में गोली मार दी जाएगी."