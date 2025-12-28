राजस्थानी कलाकार पन्या सेपट के बेटे की होटल में संदिग्ध मौत, जांच में जुटी पुलिस

राजस्थानी फिल्मों और मंचीय कॉमेडी की दुनिया में हंसी की पहचान बन चुके मशहूर कलाकार पन्या सेपट इन दिनों खुद दर्द और बेचैनी के साये में हैं. जिनके संवाद लोगों को ठहाकों से भर देते थे, आज वही कलाकार गुमसुम और टूटे हुए नजर आ रहे हैं. वजह है पांच दिन पहले एक निजी होटल में उनके बेटे गौदीप मीणा की संदिग्ध हालात में हुई मौत.

पुलिस इसे आत्महत्या मानकर जांच कर रही है. लेकिन पिता पन्या सेपट का आरोप है कि यह आत्महत्या नहीं, बल्कि सोची-समझी साजिश के तहत की गई हत्या है. अब यह मामला सिर्फ एक मौत की जांच नहीं है. बल्कि सवालों के घेरे में खड़ी पुलिस कार्रवाई और एक पिता के टूटते विश्वास की कहानी बनता जा रहा है.

पुलिस ने न्याय की गुहार लगा रहा पीड़ित परिवार

जानकारी के अनुसार, घटना को पांच दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं मिलने के चलते अब पन्या न्याय की गुहार लगा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि निक को नाम के शख्स ने साजिश के तहत उसके बेटे को मारा है. उन्होंने कहा कि उनके बेटे को जब एंबुलेंस में ले जाया जा रहा था तब भी उन्हें साथ में नहीं जाने दिया और जिस होटल में यह घटना हुई जब वो पहुंचे थे. तब तक उनके बेटे को फंदे से उतार लिया गया था. उन्होंने इस घटना को एक बड़ी साजिश बताया है. वहीं परिजनों का कहना है कि जल्द इंसाफ नहीं मिला तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा.

बेटे को किसी साजिश के जाल में फंसाया गया- पन्या सेपट

पन्या सेपट नहीं ये भी कहा कि उसके बेटे गोदीप ने एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से 30 हजार रुपये का लोन लिया था वो इस बात से भी बहुत परेशान चल रहा था. हालांकि उन्होंने वो पैसे देकर वो कर्ज उतार दिया था. उन्होंने कहा कि उनका बेटा बहुत मजबूत था वो ऐसा कदम नहीं उठा सकता है. उसे किसी साजिश के जाल में फंसाया गया है जल्द ही सबूतों के साथ पेश करूंगा.

ये भी पढ़िए- 'कब कहां मेरी हत्या हो जाए..., मेरी जान को खतरा', तेज प्रताप यादव ने सम्राट चौधरी को लिखा पत्र