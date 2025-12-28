हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थानी कलाकार पन्या सेपट के बेटे की होटल में संदिग्ध मौत, जांच में जुटी पुलिस

राजस्थानी कलाकार पन्या सेपट के बेटे की होटल में संदिग्ध मौत, जांच में जुटी पुलिस

Rajasthan News: राजस्थानी कलाकार पन्या सेपट के बेटे गौदीप मीणा की संदिग्ध मौत को पुलिस आत्महत्या मान रही है. जबकि पिता ने हत्या की साजिश का आरोप लगाते हुए न्याय न मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दी है.

By : मुबारिक खान | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 28 Dec 2025 08:42 AM (IST)
Preferred Sources

राजस्थानी फिल्मों और मंचीय कॉमेडी की दुनिया में हंसी की पहचान बन चुके मशहूर कलाकार पन्या सेपट इन दिनों खुद दर्द और बेचैनी के साये में हैं. जिनके संवाद लोगों को ठहाकों से भर देते थे, आज वही कलाकार गुमसुम और टूटे हुए नजर आ रहे हैं. वजह है पांच दिन पहले एक निजी होटल में उनके बेटे गौदीप मीणा की संदिग्ध हालात में हुई मौत.

पुलिस इसे आत्महत्या मानकर जांच कर रही है. लेकिन पिता पन्या सेपट का आरोप है कि यह आत्महत्या नहीं, बल्कि सोची-समझी साजिश के तहत की गई हत्या है. अब यह मामला सिर्फ एक मौत की जांच नहीं है. बल्कि सवालों के घेरे में खड़ी पुलिस कार्रवाई और एक पिता के टूटते विश्वास की कहानी बनता जा रहा है.

पुलिस ने न्याय की गुहार लगा रहा पीड़ित परिवार

जानकारी के अनुसार, घटना को पांच दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस की ओर से कोई ठोस जवाब नहीं मिलने के चलते अब पन्या न्याय की गुहार लगा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि निक को नाम के शख्स ने साजिश के तहत उसके बेटे को मारा है. उन्होंने कहा कि उनके बेटे को जब एंबुलेंस में ले जाया जा रहा था तब भी उन्हें साथ में नहीं जाने दिया और जिस होटल में यह घटना हुई जब वो पहुंचे थे. तब तक उनके बेटे को फंदे से उतार लिया गया था. उन्होंने इस घटना को एक बड़ी साजिश बताया है. वहीं परिजनों का कहना है कि जल्द इंसाफ नहीं मिला तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा.

बेटे को किसी साजिश के जाल में फंसाया गया- पन्या सेपट

पन्या सेपट नहीं ये भी कहा कि उसके बेटे गोदीप ने एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से 30 हजार रुपये का लोन लिया था वो इस बात से भी बहुत परेशान चल रहा था. हालांकि उन्होंने वो पैसे देकर वो कर्ज उतार दिया था. उन्होंने कहा कि उनका बेटा बहुत मजबूत था वो ऐसा कदम नहीं उठा सकता है. उसे किसी साजिश के जाल में फंसाया गया है जल्द ही सबूतों के साथ पेश करूंगा.

ये भी पढ़िए- 'कब कहां मेरी हत्या हो जाए..., मेरी जान को खतरा', तेज प्रताप यादव ने सम्राट चौधरी को लिखा पत्र

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Read
Published at : 28 Dec 2025 08:42 AM (IST)
Tags :
CRIME POLICE RAJASTHAN NEWS Panya Sepat
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Saudi Arabia Deportation: अमेरिका से कहीं ज्यादा भारतीयों को सऊदी अरब ने किया डिपोर्ट, MEA के आंकड़ों से बड़ा खुलासा
अमेरिका नहीं बल्कि इस देश ने सबसे ज्यादा भारतीयों को किया डिपोर्ट, MEA के आंकड़ों से बड़ा खुलासा
दिल्ली NCR
दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सरकार सख्त, अगले आदेश तक बिना PUCC नहीं चलेंगी गाड़ियां
दिल्ली में प्रदूषण को लेकर बीजेपी सरकार सख्त, अगले आदेश तक बिना PUCC नहीं चलेंगी गाड़ियां
बॉलीवुड
निधि अग्रवाल और सामंथा के बाद अब हर्षवर्धन राणे हुए भीड़ का शिकार, 'एक दीवाने की...' प्रमोशन के दौरान फैंस ने मचा दी भगदड़
अब हर्षवर्धन राणे हुए भीड़ का शिकार, 'एक दीवाने की...' प्रमोशन के दौरान फैंस ने मचा दी भगदड़
विश्व
ताइवान में भूकंप के भयंकर झटके, हिलीं ऊंची-ऊंची इमारतें, रिक्टर स्केल पर 7.0 तीव्रता; कहां तक था असर?
ताइवान में भूकंप के भयंकर झटके, हिलीं ऊंची-ऊंची इमारतें, रिक्टर स्केल पर 7.0 तीव्रता; कहां तक था असर?
Advertisement

वीडियोज

Manali Breaking: मनाली में नए साल के जश्न से पहले उमड़ी पर्यटकों की भीड़ | Himachal Pradesh | ABP
Italy का Mount Etna ज्वालामुखी फूटा, लोगों को सावधान रहने की दी नसीहत | Breaking | ABP News
Lucknow Fire News: Wazirganj इलाके में बस स्टैंड के पास लगी भीषण आग, दुकान जलकर स्वाहा
Salman Khan Birthday: Salman Khan एक अलग अंदाज मे जन्मदिन पर साइकिल लेकर निकले | Salman Khan
Aravali पर बढते विवाद पर Supreme Court ने लिया स्वत: संज्ञान, सोमवार को होगी मामले की सुनवाई
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Saudi Arabia Deportation: अमेरिका से कहीं ज्यादा भारतीयों को सऊदी अरब ने किया डिपोर्ट, MEA के आंकड़ों से बड़ा खुलासा
अमेरिका नहीं बल्कि इस देश ने सबसे ज्यादा भारतीयों को किया डिपोर्ट, MEA के आंकड़ों से बड़ा खुलासा
दिल्ली NCR
दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सरकार सख्त, अगले आदेश तक बिना PUCC नहीं चलेंगी गाड़ियां
दिल्ली में प्रदूषण को लेकर बीजेपी सरकार सख्त, अगले आदेश तक बिना PUCC नहीं चलेंगी गाड़ियां
बॉलीवुड
निधि अग्रवाल और सामंथा के बाद अब हर्षवर्धन राणे हुए भीड़ का शिकार, 'एक दीवाने की...' प्रमोशन के दौरान फैंस ने मचा दी भगदड़
अब हर्षवर्धन राणे हुए भीड़ का शिकार, 'एक दीवाने की...' प्रमोशन के दौरान फैंस ने मचा दी भगदड़
विश्व
ताइवान में भूकंप के भयंकर झटके, हिलीं ऊंची-ऊंची इमारतें, रिक्टर स्केल पर 7.0 तीव्रता; कहां तक था असर?
ताइवान में भूकंप के भयंकर झटके, हिलीं ऊंची-ऊंची इमारतें, रिक्टर स्केल पर 7.0 तीव्रता; कहां तक था असर?
क्रिकेट
CSK की टीम से हारी सौरव गांगुली की सेना, मार्को यानसेन के भाई ने धो डाला; पहले मैच में बड़े-बड़े स्टार फ्लॉप
CSK की टीम से हारी सौरव गांगुली की सेना, मार्को यानसेन के भाई ने धो डाला; पहले मैच में बड़े-बड़े स्टार फ्लॉप
इंडिया
'कैबिनेट से पूछे बिना PMO ने खत्म किया मनरेगा', राहुल गांधी बोले- नोटबंदी जैसा विनाशकारी फैसला
'कैबिनेट से पूछे बिना PMO ने खत्म किया मनरेगा', राहुल गांधी बोले- नोटबंदी जैसा विनाशकारी फैसला
हेल्थ
माचा के बाद अब ब्लैक सेसमे लाटे का दौर, जानिए क्यों इसे माना जा रहा 2026 का हेल्थ ड्रिंक?
माचा के बाद अब ब्लैक सेसमे लाटे का दौर, जानिए क्यों इसे माना जा रहा 2026 का हेल्थ ड्रिंक?
ट्रेंडिंग
स्कूल प्रेयर में भी नहीं टूटी श्रद्धा, आंखें बंद कर जूता ठीक करती बच्ची का वीडियो वायरल
स्कूल प्रेयर में भी नहीं टूटी श्रद्धा, आंखें बंद कर जूता ठीक करती बच्ची का वीडियो वायरल
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Nanta Tech IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
Embed widget