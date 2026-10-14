राजस्थान में कानून व्यवस्था पर CM भजनलाल सख्त, 9 अधिकारियों पर गिरी गाज, 1 सस्पेंड

राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सख्त रुख अपनाया है. भरतपुर में बीजेपी के पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की हत्या और राजधानी जयपुर में आरएसएस के जिला प्रचारक कृष्ण अवतार की पुलिस थाने में पिटाई समेत पुलिस के अनुचित व्यवहार से जुड़े मामलों में बड़ी कार्रवाई की गई है. कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक के बाद पुलिस विभाग के 9 अधिकारियों पर गाज गिरी है. इनमें एक अधिकारी को सस्पेंड किया गया है, 6 को एपीओ किया गया है, जबकि दो अधिकारियों को पद से हटाया गया है.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रात को कानून व्यवस्था की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में आपराधिक घटनाओं और पुलिसकर्मियों के लापरवाही भरे व्यवहार पर गहरी नाराजगी जताई थी. उन्होंने पुलिस महानिदेशक समेत अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपराध के मामलों में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी.

पूर्व विधायक की हत्या के मामले में कार्रवाई

भरतपुर जिले में बीजेपी के पूर्व विधायक अतर सिंह भड़ाना की हत्या के मामले में स्थानीय बैर थाने के एसएचओ धीरेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है. वहीं, एडिशनल एसपी प्रेरणा शेखावत और भुसावर के सीओ नीरज भारद्वाज को पद से हटाकर एपीओ किया गया है. पूर्व विधायक की हत्या के मामले में पुलिस की कार्रवाई और जिम्मेदारी को लेकर यह अहम कदम माना जा रहा है.

जयपुर में RSS प्रचारक की पिटाई पर भी एक्शन

राजधानी जयपुर में आरएसएस (RSS) के जिला प्रचारक कृष्ण अवतार के साथ पुलिस थाने में मारपीट के मामले में सीओ मुकेश जोशी को एपीओ किया गया है. इस मामले में एसएचओ समेत 6 पुलिसकर्मियों को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है.

इसके अलावा जयपुर में पुलिस हिरासत में पिटाई से युवक की मौत के मामले में पुलिस इंस्पेक्टर मुकेश खराड़िया को एपीओ किया गया है. अजमेर में वकील को थप्पड़ मारने के मामले में डिप्टी एसपी ट्रैफिक किशनगढ़ अंजू यादव को और श्रीगंगानगर के सीओ विष्णु कुमार खत्री को भी एपीओ किया गया है. वहीं, जयपुर ग्रामीण में एसआईयूसीएडब्ल्यू के एडिशनल एसपी बृजमोहन मीणा और खैरथल की एडिशनल एसपी जया सिंह को पद से हटाया गया है.

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अपराध पर जीरो टॉलरेंस के निर्देश

मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून सबके लिए समान है और अपराधी कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने खनन और जमीन से जुड़े विवादों की जिलेवार सूची तैयार कर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए. साथ ही, माफियाओं पर शिकंजा कसने और छोटी घटनाओं पर भी तुरंत संज्ञान लेने को कहा.

आगामी त्योहारों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था और यातायात के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए. महिला सुरक्षा के लिए कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स को सक्रिय रखने और स्कूल-कॉलेजों में उनकी गतिविधियां सुनिश्चित करने को भी कहा. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पुलिस का व्यवहार ऐसा होना चाहिए, जिससे आमजन में सुरक्षा और विश्वास का भाव मजबूत हो.