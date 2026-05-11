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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: कड़ेल गांव में CM भजन लाल की रात्रि चौपाल, मजदूर के घर खाया खाना; किसान के घर विश्राम

राजस्थान: कड़ेल गांव में CM भजन लाल की रात्रि चौपाल, मजदूर के घर खाया खाना; किसान के घर विश्राम

Rajasthan News: सीएम भजन लाल शर्मा ने अजमेर की कड़ेल ग्राम का दौरा किया और यहां के लोगों की समस्याओं को न केवल सुना, बल्कि उसके निपटारे के लिए उचित एक्शन लेने का भरोसा भी दिलवाया.

By : मुबारिक खान | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 11 May 2026 03:13 PM (IST)
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राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार को अजमेर जिले के दौरे पर रहे. इस दौरान वो कड़ेल गांव में दलित परिवार लादूराम मेघवाल के घर पर पहुंचे. इस तरह अचानक मुख्यमंत्री को देखकर परिवार और ग्रामीणों में उत्साह का माहौल बन गया. यहां मुख्यमंत्री भजनलाल ने न केवल गांव का पैदल ही दौरा किया, बल्कि ग्रामिणों की समस्याओं को भई सुना. इसके बाद लादूराम मेघवाल के घर रात्रि भोजन किया और परिवार के साथ बैठकर बातचीत की. 

इस दौरान सीएम शर्मा ने अजमेर की कड़ेल ग्राम पंचायत में आयोजित 'ग्राम विकास चौपाल' के माध्यम से ग्रामीण भाई-बहनों से सीधा संवाद किया.  उनकी समस्याओं को सुना और विकास कार्यों की प्रगति पर चर्चा की. कड़ेल गांव में पहुंचकर रविवार सुबह ही सीएम शर्मा ने पैदल ही गांव का दौरा किया और गांव के प्राचीन भगवान शेषनाग मंदिर में दर्शन किए. इस दौरान मार्ग में मिलने वाले ग्रामीणों और बच्चों से बातचीत भी की.  

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ग्रामिणों की सुनी समस्या, किया रात्री भोजन

अपने दौरे के दौरान उन्होंने गांव के लोगों की समस्याओं को न केवल सुना, बल्कि उसके निपटारे के लिए उचित एक्शन लेने का भरोसा भी दिलवाया. ग्रामीणों की मांग पर सीएम ने कड़ेल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में परिवर्तित करने की घोषणा की.  इसके बाद सीएम ने रात 11 बजे गांव में ही कारीगर लादूराम मेघवाल के घर भोजन किया. घर के चौक में लगी घाट पर मुख्यमंत्री को बैठा देखकर हर कोई उत्साहित नज़र आया. वहीं मुख्यमंत्री ने भी लादूराम मेघवाल के परिवार के साथ बैठकर पारंपरिक राजस्थानी भोजन का आनंद लिया. मुख्यमंत्री को परोसे गए भोजन में काचरी और ग्वार की फली कि सब्ज़ी, पनीर की सब्ज़ी, गर्म रोटियां और चावल शामिल थे. मुख्यमंत्री के भोजन के लिए पिछले तीन दिनों से वो घर में तैयारी कर रहे थे. मुख्यमंत्री शर्मा को पारंपरिक भोजन करवाने के लिए पूरे परिवार के लोग तैयारी में जुटे थे. 

रात्रि चौपाल कर लोगों से किया संवाद

भोजन करने के दौरान मुख्यमंत्री शर्मा ने खास तौर पर काचरी और ग्वार फली की सब्जी की जमकर तारीफ की. लादूराम मेघवाल के घर में बने भोजन के स्वाद से प्रभावित होकर उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा कि यह स्वादिष्ट सब्जी किसने बनाई है. इस पर लादूराम की पत्नी गीता ने बताया कि भोजन उन्होंने स्वयं तैयार किया है. इसपर  मुख्यमंत्री ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि उनकी पत्नी का नाम भी गीता है और फिर हंसी ठहाके का माहौल बन गया. भोजन के बाद रात्रि चौपाल कर गांव के ही किसान ओमप्रकाश चौधरी के घर रात्रि विश्राम किया.

इसके बाद सोमवार सुबह भी सीएम ग्रामिणों से मिलकर संवाद करते नजर आए. उन्होंने ट्वीट किया, 'आज प्रातः भ्रमण के दौरान अजमेर की कड़ेल ग्राम पंचायत में ग्रामीण जीवन की सादगी और प्रकृति की अनुपम सुंदरता के बीच बिताए पल अविस्मरणीय रहे. ग्रामीणों की भावनाओं और क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए कड़ेल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में क्रमोन्नत करने की घोषणा की है. साथ ही, प्राचीन शेषनाग भगवान मंदिर में दर्शन कर प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की. आप सभी का यही स्नेह और अटूट विश्वास मुझे प्रदेश की सेवा के संकल्प पथ पर निरंतर चलने की शक्ति प्रदान करता है.'

 

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About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
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Published at : 11 May 2026 03:13 PM (IST)
Tags :
RAJASTHAN BHAJANLAL SHARMA
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